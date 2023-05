MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - L'organisation du Prix Solutions climatiques a dévoilé la liste des finalistes en lice pour des prix d'une valeur totale de 290 000 $ qui seront remis lors de la première édition canadienne du Festival des solutions climatiques, qui se tiendra les 23 et 24 mai, au Grand Quai du Port de Montréal.

Le Festival des solutions climatiques a pour objectif d'amener l'écosystème québécois des technologies propres à relever de nouveaux défis en réunissant des centaines d'organisations innovantes, d'investisseurs, d'universitaires, d'entrepreneurs et de nombreux conférenciers nationaux et internationaux. Le Festival a vu le jour grâce au soutien du gouvernement du Québec, et aux partenariats avec JNF Canada, la Banque nationale du Canada, Cycle Momentum, Esplanade Québec, 2 degrés, Mitacs, Innovobot, et bien d'autres.

« Nous sommes ravis du succès de cette première édition canadienne et de dévoiler les finalistes sélectionnés parmi près de 200 soumissions, a déclaré Galith Levy, directrice générale, Prix Solutions climatiques. Chacun de ces finalistes a développé de nouvelles approches pour lutter contre le changement climatique et les gagnants seront connus durant le Festival des solutions climatiques. »

Visitez le site du Festival des solutions climatiques de Montréal pour plus de détails sur les deux journées d'activités passionnantes.

Le prix du Volet Recherche de pointe, d'une valeur de 100 000 $, a pour but de propulser la recherche et le développement de solutions climatiques en récompensant le travail de chercheurs et d'organisations à but non lucratif du Québec. Le prix sera partagé entre deux gagnants, le premier recevant 60 000 $ et le second 40 000 $.

Les finalistes du prix du Volet Recherche de pointe (par ordre alphabétique) :

Nom Institution Description du projet Soodeh Abedini Université Concordia Un système électrochimique

abordable pour convertir

simultanément le CO2 et le CH4 en

énergie verte stockable. Yves Audet Polytechnique Montréal Des panneaux solaires flottants qui

résistent à la haute mer. Yee Wei Foong Université McGill (Quantus) Des batteries décarbonées avec des

électrodes sans métal pour une

alternative durable aux batteries au

lithium. Louis-Charles Lapierre Centre de recherche sur les

milieux insulaires et

maritimes (CERMIM) Les coquilles de mollusques : une

matière résiduelle problématique pour

l'industrie et valorisée en chaux

agricole aux Îles-de-la-Madeleine. Jean-Michel Lavoie Université de Sherbrooke

(Laboratoire des technologies

de la biomasse) Des génératrices sans diesel à base

de biomasse forestière. Pierre-Olivier Lemire Université du Québec à Trois-

Rivières Convertir le CO2 perdu du biogaz

pour mieux en tirer un maximum

d'énergie. Chao-Jun Li CataLum (Université McGill) Conversion sélective catalytique du

méthane, un gaz à effet de serre, en

produits chimiques de grande valeur. Gregory Patience (PEnG) Polytechnique

Montréal Des micro-raffineries pour convertir le

gaz naturel brûlé à la torche et ventilé

en carburant vert. Jacopo Profili Université Laval Des engrais à base d'azote plus doux

pour l'environnement. Philip Raphals NovoPower International Inc. L'énergie de la chaleur perdue :

conduire les centres de données et les

électrolyseurs d'hydrogène vert dans

l'économie circulaire.

Dix autres finalistes ont été sélectionnés pour le prix du Volet Entreprise en démarrage, d'une valeur de 100 000 $. Un seul gagnant recevra le prix, géré par Cycle Momentum.

« Nous espérons que cet important prix, le premier du genre au Québec, incitera les entreprises innovantes en technologies propres à orienter leurs efforts vers le développement de solutions à la crise climatique, a expliqué Patrick Gagné, président et chef de la direction, Cycle Momentum. Les candidatures de cette première édition sont innovantes et pratiques, et elles peuvent servir de modèle aux futurs participants aux Prix Solutions climatiques du Québec. »

Prix Volet Entreprise en démarrage du Québec (par ordre alphabétique) :

Entreprise Description du projet Aplantex Production de molécules de plantes à haute valeur ajoutée, ici au Québec. Bosk Bioproduits Positionner le Québec comme chef de file mondial dans le marché croissant des bioplastiques. CANN Forecast Appliquer l'intelligence artificielle au secteur de la gestion de l'eau. Chillskyn Une solution de refroidissement sans électricité, qui mise sur la froideur de l'espace extra-atmosphérique. Electro Carbon Transformer le CO2 des déchets industriels en produits chimiques verts. Edgehog Plus de reflets, pour l'innovation solaire. Myni Des produits nettoyants concentrés à la taille d'une pièce de monnaie. Opalia Du lait de vache, sans la vache. Rithmik Solutions Transformer les données en informations afin que les mines réduisent leurs coûts d'entretien. Sentry Water Systems Décarboniser l'industrie des eaux usées.

Le Prix de l'innovation des étudiants entrepreneurs du Québec, d'un montant de 90 000 $, attribué en partenariat avec Mitacs, sera également décerné lors du Festival des solutions climatiques.

Tous les finalistes de cette première édition du Prix Solutions climatiques du Québec ont été choisis pour l'originalité de leurs solutions pour s'attaquer à certains des problèmes climatiques mondiaux les plus urgents. Ces solutions pourront ensuite être élaborées et mises en place rapidement afin de permettre :

la réduction des gaz à effet de serre ;

l'amélioration de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie ;

le développement d'une capacité de captage de carbone par des moyens naturels ou artificiels.

Le Festival des solutions climatiques de Montréal bénéficie du soutien de son partenaire média, La Presse.

À propos du Prix Solutions climatiques

Plus de 2 millions de dollars ont été décernés à l'échelle internationale en 2022 afin d'inspirer des solutions révolutionnaires pour mettre fin à la crise climatique. La première édition du Prix Solutions climatiques du Québec accordera plus de 290 000 $ sous forme de prix et d'investissements à des innovateurs québécois, lors du Festival des solutions climatiques qui se tiendra à Montréal en mai 2023. L'organisation vise à offrir non seulement des prix, mais une plateforme où les principaux acteurs de l'écosystème pourront se réunir pour propulser les innovations à fort potentiel d'impact.

