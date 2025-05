Un rendez-vous national et international réunissant les acteurs clés de l'innovation climatique, les 17 et 18 juin 2025.

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Festival des Prix Solutions Climatiques, l'événement et prix phare en innovations climatiques au pays, revient à Montréal les 17 et 18 juin 2025. Tenu au Marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal, le rendez-vous réunira plus de 1,500 participants, parmi lesquels entrepreneurs, chercheurs, investisseurs, décideurs publics et experts en technologies environnementales. Il mettra en lumière des solutions concrètes aux défis climatiques, portées par une communauté croissante d'innovateurs, de scientifiques et de partenaires d'impact.

« Notre mission est d'accélérer le développement de solutions concrètes en réunissant les esprits les plus brillants en science, en technologie et en entrepreneuriat, et en leur donnant accès aux ressources, aux réseaux et à l'accompagnement nécessaires pour transformer leurs idées en impact réel. En moins de trois ans, le Festival des Prix Solutions Climatiques est passé d'une initiative québécoise dotée d'un financement de 300 000 $ à une plateforme nationale offrant 1.75 millions de dollars en prix et une véritable vitrine internationale pour l'innovation climatique », explique Galith Levy, cofondatrice et directrice générale des Prix Solutions Climatiques.

Conférenciers vedettes :

Mario Fernandez , vice-président, responsable de Catalyst, Breakthrough Energy

, vice-président, responsable de Catalyst, Breakthrough Energy Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky, cofondateur et PDG de Hopper

David Babson, vice-président exécutif, Climat et énergie, XPRIZE Foundation

Michael Sonnenfeld, fondateur et président, TIGER 21

Catherine Bérubé, associée chez Cycle Capital et présidente du conseil de Cycle Momentum

Natalie Voland, présidente et cheffe de la vision, GI Quo Vadis

Rob Johnson, vice-président principal, durabilité, Seattle Kraken / Climate Pledge Arena

Benjamin Kafri , directeur mondial, innovation et parties prenantes stratégiques, BloombergNEF

, directeur mondial, innovation et parties prenantes stratégiques, BloombergNEF Simon Olivier , associé principal chez Cycle Capital et responsable du Cycle H2O Water Fund

Pour consulter la liste complète des conférenciers, cliquez ici.

Six leviers d'innovation pour répondre à l'urgence climatique

La programmation de l'édition 2025 du Festival comprendra des conférences, panels et séances de présentations répartis selon six grands axes thématiques liés à l'action climatique : les technologies agricoles, l'élimination du carbone, la transition énergétique, l'immobilier durable, le passage de la recherche à l'innovation appliquée / leadership en innovation climatique et la gestion de l'eau.

L'innovation climatique sans frontières

« Le risque demeure l'un des principaux freins pour les chercheur•euse•s et startups qui développent des technologies novatrices. Grâce à nos prix et à l'écosystème que nous avons bâti autour du Festival, nous contribuons à atténuer ces obstacles et à accélérer le passage de la recherche à l'application concrète, afin de permettre aux innovateurs de repousser les frontières de ce qui est possible », souligne Mme Levy

Dans un contexte où la crise climatique requiert des réponses à la fois rapides et systémiques, le Festival des Prix Solutions Climatiques propose un cadre structurant pour faire émerger des solutions, mobiliser le financement nécessaire et favoriser la collaboration à l'échelle canadienne et internationale.

Prix remis en 2025 :

Prix pionnier des technologies du climat 2025

Prix de la recherche de pointe 2025

recherche de pointe 2025 Prix de la startup 2025, présenté par Cycle Momentum

startup 2025, présenté par Cycle Momentum Prix de l'innovation des étudiants entrepreneurs du Canadien 2025

l'innovation des étudiants entrepreneurs du Canadien 2025 Prix d'innovation Canadienne - énergie en partenariat avec AtkinsRéalis!

Chaque prix vise à reconnaître, accélérer et propulser des innovations à fort potentiel d'impact environnemental et sociétal.

À propos des Prix Solutions Climatiques

Fondé en 2020, les Prix Solutions Climatiques a pour mission d'agir comme catalyseur de la transition écologique en accélérant l'innovation, les investissements et la collaboration. À travers son événement annuel phare, le Festival des Prix Solutions Climatiques, l'initiative rassemble chercheurs, entrepreneurs, investisseurs, acteurs publics et partenaires stratégiques afin de favoriser l'émergence, le financement et le rayonnement de technologies environnementales novatrices.

Pour plus d'information : www.climatesolutionsprize.com

