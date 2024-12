MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une annonce concernant la troisième édition du Festival des Solutions Climatiques. Tenu à Montréal depuis 2023, il s'agit du plus important événement en Amérique du Nord consacré aux technologies climatiques et comprenant la remise de prix propulsant les meilleures innovations dans ce domaine.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, des représentants de diverses industries et organisations et des lauréats des années précédentes participeront à l'événement.

Événement : Annonce concernant le Festival des Solutions Climatiques

Date : Le mardi 10 décembre 2024, 9 h

Lieu : Esplanade Tranquille, Quartier des spectacles

Salle Le Réfectoire

1442, rue Clark, Montréal, H2X 2R3

Entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boul. De Maisonneuve Ouest

Métro Place-des-Arts

Invités :

Benoit Charette , ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Galith Levy, directrice générale, Prix Solutions Climatiques

Fréderic Lalonde, cofondateur, Deep Sky et PDG et cofondateur, Hopper

Des lauréats des années précédentes

Les lauréats seront dévoilés lors du Festival des Solutions Climatiques 2025, qui se tiendra à Montréal les 17 et 18 juin 2025. L'événement rassemblera entre autres des centaines de chercheurs, d'organismes sans but lucratif, d'entreprises en démarrage, de chefs d'entreprise et d'acteurs de changement qui ont pour objectif commun de mettre au point des solutions novatrices à la crise climatique.

SOURCE Prix Solutions climatiques

