Prix solutions climatiques 2025 - Plus de 1,5 million de dollars en prix pour les entreprises en démarrage et les chercheurs en technologies vertes au Québec et dorénavant dans tout le Canada

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le Prix solutions climatiques a annoncé aujourd'hui que l'édition 2025 représente la plus grande enveloppe de prix jamais offerte aux entreprises en démarrage et aux chercheurs en technologies climatiques au Québec, et inclut pour la première fois de nouvelles catégories de prix pour les participants de partout au Canada.

De gauche à droite : M. Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec; M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et ministre responsable de la région des Laurentides; Mme Galith Levy, présidente-directrice générale, Prix solutions climatiques; M. Frederic Lalonde, co-fondateur, Deep Sky et PDG et co-fondateur, Hopper; M. Patrick Gagné, PDG, Cycle Momentum et M. Jeff Hart, président du conseil d’administration, Prix solutions climatiques. (Groupe CNW/Prix Solutions climatiques)

« Plus que jamais, le Festival et le Prix solutions climatiques se positionnent comme un incubateur unique réunissant entreprises en démarrage, chercheurs, investisseurs et leaders de l'industrie autour de solutions concrètes et réalisables pour relever le défi urgent de la crise climatique, a déclaré Galith Levy, présidente-directrice générale. En seulement trois ans, nous avons connu une très forte croissance pour devenir le plus grand événement de remise de prix dans le domaine des technologies climatiques en Amérique du Nord, rassemblant innovateurs et investisseurs. »

Le Prix solutions climatiques est une occasion unique pour les entreprises en démarrage et les chercheurs de présenter leurs solutions innovantes pour relever les défis climatiques mondiaux, qui peuvent être développées rapidement pour une utilisation pratique, visant :

La réduction d'émissions de gaz à effet de serre ;

L'amélioration de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le stockage de l'énergie ;

Le développement de la capacité de captage du carbone de manière naturelle ou artificielle.

« Le Prix solutions climatiques s'est imposé comme un carrefour incontournable qui rassemble le talent et l'esprit d'innovation québécois pour favoriser des solutions d'ici applicables partout dans le monde, a déclaré Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et ministre responsable de la région des Laurentides. Plus que jamais, cette organisation contribue à faire du Québec un chef de file dans la quête d'un avenir durable. »

Cette année, le Prix solutions climatiques a l'honneur d'avoir le soutien de Deep Sky, un développeur de projets d'élimination du carbone basé au Québec, qui parraine un nouveau prix : le Prix projet pilote de captage direct de l'air.

« La mission de Deep Sky est d'accélérer la voie vers l'élimination du CO2 à faible coût et à grande échelle pour faire face de manière urgente à la crise climatique à laquelle nous sommes tous confrontés. L'objectif du Prix solutions climatiques - favoriser le développement d'innovations concrètes et réalisables - correspond parfaitement à notre vision de l'avenir », a déclaré Frederic Lalonde, cofondateur de Deep Sky.

Frederic Lalonde sera également honoré du Prix solutions climatiques, une reconnaissance prestigieuse célébrant ses contributions remarquables, lors du très attendu Gala des solutions climatiques qui se tiendra le 19 juin 2025.

Le Prix solutions climatiques est ravi d'annoncer le récent soutien de AtkinsRéalis, une organisation de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier. Son engagement envers la neutralité carbone d'ici 2030 s'aligne parfaitement sur sa mission de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent.

« AtkinsRéalis s'engage à donner un exemple positif ici et dans le monde entier lorsqu'il s'agit de trouver des solutions innovantes qui favorisent les pratiques durables, a déclaré Hentie Dirker, chef, ESG et Intégrité, AtkinsRéalis. Soutenir le Prix solutions climatiques 2025 est une autre façon pour nous d'avoir un impact direct pour accélérer l'innovation, ce qui constitue l'une de nos valeurs corporatives. »

Le Prix solutions climatiques 2025 est également heureux d'accueillir à nouveau la Banque de Montréal en tant que l'un de ses principaux partenaires, ainsi que de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de nos partenaires estimés, notamment, Power Sustainable, Cycle Momentum et 2 Degrés, dont les contributions continuent d'assurer le succès de notre initiative.

Comment soumettre un projet

Pour la première fois, le Prix solutions climatiques 2025 comprendra des catégories ouvertes aux entrepreneurs en démarrage et aux chercheurs académiques du Canada hors Québec. De plus, d'autres possibilités de concourir pour des prix supplémentaires seront annoncées au cours des prochains mois. Les détails sur les différentes catégories de prix et sur la manière de soumettre un projet sont disponibles à l'adresse suivante : www.prixsolutionsclimatiques.com.

Les gagnants seront désignés dans le cadre du Festival des Solutions Climatiques 2025, qui aura lieu les 17 et 18 juin 2025 à Montréal et rassemblera des centaines d'innovateurs, de chercheurs, d'entreprises en démarrage, d'activistes, de représentants gouvernementaux et de médias pour deux jours de réseautage, de conférences et de partage d'idées.

À propos du Prix solutions climatiques

Le Prix solutions climatiques a été fondé en 2020 avec la vision audacieuse d'être un catalyseur clé dans la lutte contre le changement climatique, en plaçant l'innovation technologique au cœur de notre mission. Grâce à notre événement phare annuel, le Festival des Solutions Climatiques, notre objectif est de favoriser des solutions climatiques révolutionnaires en galvanisant les esprits les plus brillants des technologies climatiques, en remettant des prix pour des innovations qui changent la donne, et en servant de carrefour où les innovateurs, les acteurs du changement et les investisseurs se rencontrent pour transformer les idées audacieuses en réalité.

