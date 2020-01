Première canadienne : le Salon International de l'Auto de Montréal se dévoile en direct sur internet grâce à Livescale

La diffusion des contenus animés par Denis Talbot et Bertrand Godin, ancien pilote automobile, sur un nombre illimité de sites internet et de médias sociaux, fera rayonner l'événement en dehors de Montréal et permettra aux manufacturiers d'en faire la promotion sur leurs propres réseaux sociaux. Allié à la diffusion vidéo en direct, un service de génération de données qualifiées va également permettre aux manufacturiers de récolter les coordonnées des acheteurs potentiels tandis qu'une fonction de clavardage servira à poser des questions en direct.

À noter que la présence des bureaux de Livescale au Palais des congrès même assure la flexibilité et la fiabilité des services proposés.

CITÉ : un lab événementiel

Livescale est l'une des entreprises émergentes du Québec dont les services sont offerts par le Palais par l'intermédiaire de CITÉ, le Centre d'innovation en transformation événementielle. Ce regroupement créé à l'instigation du Palais vise à trouver des solutions novatrices aux enjeux actuels et futurs des organisateurs d'événement tout en faisant rayonner les entrepreneurs locaux auprès d'une clientèle internationale. Cette initiative est au cœur du Palais des congrès de l'avenir et positionne Montréal comme chef de file mondial en événementiel.

Citations

« Cette première diffusion en direct sur les médias sociaux avec Livescale et le Salon International de l'Auto de Montréal est une fierté pour le Palais, qui se distingue ainsi de l'offre événementielle actuelle. Nous sommes emballés de propulser le plus grand salon du Québec en temps réel sur les diverses plateformes. Cette initiative sert la promotion des entreprises émergentes de la métropole tout en nous assurant une compétitivité sur le marché des événements. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner cette nouvelle édition du Salon International de l'Auto de Montréal avec nos solutions de vidéo en direct, permettant ainsi au monde entier d'assister et d'interagir avec le dévoilement de la journée de presse et d'exprimer leur intérêt en ligne sur les nouveaux modèles présentés par les plus grands manufacturiers automobiles ! »

- Virgile Ollivier, président-directeur général de Livescale

« Nous sommes heureux de notre collaboration avec Livescale et du support du Palais des congrès de Montréal pour rendre accessible la journée média à tous à travers la diffusion en direct. Notre objectif est de créer une vitrine pour nos manufacturiers automobiles et d'exposer leurs dernières innovations au public. Cette 77e édition du Salon International de l'Auto de Montréal regorge de nouveautés et d'innovations technologiques à découvrir dont les 37 premières canadiennes, 3 premières nord-américaines et une foule de voitures concepts ! »

- Denis Dessureault, vice-président exécutif du Salon International de l'Auto de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques. En 2018-2019, il a généré 215 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 353 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Réunis sous la bannière Palais Boréal, ses engagements en développement durable se multiplient. Au sein de son immeuble carboneutre certifié BOMA BEST, le Palais invite dorénavant les organisateurs d'événements et leurs participants à compenser leurs émissions de GES localement à l'aide d'un programme novateur. En symbiose avec son milieu, il invite les visiteurs à s'approprier les espaces en déployant des initiatives artistiques comme Les Saisons du Palais, qui mettent en scène les créateurs du Québec. Le Palais se transforme et se positionne comme centre de congrès 4.0 et chef de file de son industrie. Visitez congresmtl.com.

À propos de Livescale

Livescale enrichit et transforme l'expérience de diffusion d'événements de vidéo en direct. En simplifiant la distribution de contenu en simultané sur tous les réseaux sociaux et sur les sites internet de ses clients, Livescale leur permet d'atteindre, d'engager, et de monétiser leur audience, ainsi que de comprendre précisément les comportements et interactions des utilisateurs grâce à des analytiques en temps réel.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5897, [email protected]

Liens connexes

www.congresmtl.com