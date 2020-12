Première au Québec ― Une solution nouvelle génération pour le paiement par carte de crédit dans tous les autobus de Laval - La STL s'adjoint de nouveaux partenaires d'affaires

Cette initiative fait suite au projet pilote, toujours en cours et lancé en première canadienne en avril 2017, avec le Mouvement Desjardins. Tel qu'annoncé l'an dernier, le Mouvement Desjardins se retire comme fournisseur de solution de paiement dans les transports. L'entente en la STL et le Mouvement Desjardins prendra fin le 31 octobre 2021, ce qui devrait permettre une transition transparente entre les deux systèmes pour la clientèle.

Comme sa prédécesseur, la nouvelle solution acceptera les paiements par Visa et Mastercard, et sera compatible avec la plupart des applications de paiement sans contact sur téléphone intelligent. Plus moderne et évolutive, elle permettra la correspondance intelligente en plus d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure, notamment le paiement par débit sans contact et par d'autres types de cartes de crédit.

Citation de Marc Demers, maire de la Ville de Laval

« L'amélioration de l'offre de transport en commun est l'une des façons de faire les plus efficaces pour protéger notre environnement. Il s'agit définitivement d'une priorité de notre administration. Quand l'innovation permet non seulement d'améliorer le service aux citoyens, mais aussi de contribuer plus largement à la protection de l'environnement, je pense qu'il s'agit d'une ambition qui mérite d'être applaudie. »

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Nous sommes extrêmement fiers de l'équipe que nous avons réunie pour mener cet ambitieux projet de contribuer à la modernisation des systèmes de paiement dans les transports collectifs au Québec. Le paiement sans contact permet un geste spontané et fournit une réponse simple aux principaux freins à prendre l'autobus, particulièrement pour passer d'un mode de transport à l'autre. Combien ça coûte? Où acheter mon billet? Plus que jamais, dans le contexte actuel, nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir le transport collectif dans les habitudes de déplacements des Lavallois. »

Citation de Bertrand Barthelemy, CEO, Flowbird

« La carte bancaire sans contact est devenue le moyen favori des consommateurs pour payer les petits achats du quotidien. La solution d'Open Payment by Flowbird permet d'utiliser cette carte bancaire comme titre de transport. À Laval, les voyageurs occasionnels n'auront plus à se procurer de carte de transport ou à trouver un distributeur de titres. Ces solutions permettent de voyager très facilement. La solution est sans contact ce qui rassure en ces temps de pandémie. Notre solution d'Open Payment est très complète et comprend un infini de possibilités pour simplifier la gestion des titres de transport qui pourront être ajoutées au cours des prochaines années. Facilité, rapidité et fluidité sont les maîtres mots de notre solution d'Open Payment. »

Citation de Pasquale Pizzi, vice-président, Gestion des comptes nationaux, Moneris

« Le système de paiement ouvert Moneris Transit permettra de traiter les paiements de tarifs qui sont faits avec une carte de crédit ou un téléphone intelligent en toute sécurité et facilitera ainsi toute la gestion des interactions sans contact dans les véhicules de la STL. Nous sommes heureux de faire équipe avec Flowbird dans ce projet novateur en offrant une plus grande flexibilité aux usagers de la STL. »

Citation de Michel Lemay, directeur exécutif, Affaires publiques, marketing et expérience client, ARTM

« Aujourd'hui, nous sommes heureux de poursuivre ce projet avec nos partenaires de la STL, de la Ville de Laval ainsi que Flowbird et Moneris. Alors que la pandémie rend moins prévisibles les besoins et les habitudes de déplacements, il est important de maintenir les projets facilitant le quotidien des citoyens et de tirer toute la substance de ces expériences pour alimenter l'évolution des modes de paiement dans la région métropolitaine. »

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca.

À propos de Flowbird

En parallèle des défis posés par l'évolution et la densification des espaces urbains, les villes doivent intégrer la transformation continue des besoins de leurs citoyens. Flowbird soutient les décideurs dans l'organisation, le développement et la gestion de la mobilité au sein de leurs territoires, contribuant ainsi à relever les nouveaux défis économiques, de qualité de vie et d'environnement. Grâce à ses solutions, applications mobiles et services en ligne, Flowbird contribue à améliorer l'environnement en réduisant la pollution de l'air, en optimisant le trafic, en simplifiant les paiements relatifs aux mobilités, et ce faisant, en rendant les villes plus sûres et économiquement durables.

Avec plus de 60 ans d'expérience et plus de 100 millions d'utilisateurs hebdomadaires, Flowbird poursuit ses investissements massifs en recherche et développement (7% du CA annuel) pour continuer d'offrir à ses clients des solutions toujours à la pointe de la technologie. En savoir plus : www.flowbird.group

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.Moneris.com et suivez @moneris.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

