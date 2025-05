Résilience et engagement envers la clientèle : la STL dépose son rapport d'activités 2024

LAVAL, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) dévoile aujourd'hui son rapport d'activités 2024. L'année a été marquée par un retour significatif des Lavallois•es à bord des autobus, avec un niveau moyen de reprise se rapprochant des niveaux prépandémiques, autant dans le transport régulier que dans le transport adapté. Cette croissance d'achalandage se fait par ailleurs dans un contexte financier exigeant pour le transport collectif régional. En 2024, la STL a mis un point d'honneur à optimiser ses dépenses afin de garantir l'équilibre budgétaire.

Plus de 18 millions de déplacements

En 2024, l'achalandage dans le transport collectif lavallois a atteint des niveaux quasi prépandémiques, soit 93 % pour le transport régulier et 96 % pour le transport adapté. Au total, ce sont plus de 18 millions de déplacements qui ont été effectués par la STL dans le transport régulier, et quelque 508 000 au transport adapté. Ce retour de la clientèle s'est révélé plus marqué à Laval que dans l'ensemble de la région métropolitaine, confirmant l'importance du transport collectif dans les habitudes de déplacement des citoyen•nes de Laval.

En particulier, la STL a constaté une reprise plus importante des déplacements sur le territoire lavallois, comparati­vement à une reprise plus faible des déplacements vers Montréal, probablement en raison de la persistance du télétravail. L'achalandage du réseau vers les diffé­rents pôles industriels poursuit sa progression, dépassant de manière importante les taux de 2019. D'autre part, les étudiant•es, qui représentent près de la moitié des déplacements, sont aussi de retour dans le transport régulier, soit à des niveaux comparables à la période prépandémie.

Une offre de service adaptée à la réalité

Dans un contexte budgétaire exigeant, la STL a dû redoubler d'efforts pour planifier son service de manière à l'ajuster à l'achalandage réel constaté sur son réseau, tout en tentant de minimiser les impacts sur la clientèle. Les offres d'été et d'automne 2024 ont été particulièrement touchées par ces ajustements. En effet, la STL a dû intervenir sur les services les moins performantes du réseau. Précisons que ces ajustements découlent des efforts requis pour déposer un budget équilibré et s'inscrivent dans l'orientation définie par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comme pistes d'optimisation.

Des décisions responsables et une gestion saine des finances

Afin de répondre aux impératifs financiers tout en maintenant un service de qualité, la STL a réalisé des optimisations totalisant 15,5 M$.

Elle a ainsi revu sa structure organisationnelle en réduisant ses effectifs de 7 %, en diminuant ses frais d'administration de 2 % et en offrant un service révisé en lien avec le niveau d'achalandage postpandémie sur le réseau.

Ces ajustements menés avec rigueur ont permis d'assurer l'équilibre budgétaire dans un contexte où les ressources publiques sont sous pression et où les enjeux sont nombreux : inflation, pénurie de main-d'œuvre, absentéisme grandissant au sein des équipes opérationnelles et investissements importants requis en matière de technologie et cybersécurité.

En lien avec l'exercice provincial d'audits de performance effectué à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) du Québec, la STL poursuit le même objectif que toutes les parties prenantes du transport collectif : assurer une gestion saine des fonds publics. En ce sens, elle poursuivra ses efforts d'optimisation et sa collaboration pour les années à venir.

Une percée historique pour le paiement sans contact

Parmi les jalons de l'année, la STL a franchi le cap d'un million de déplacements payés par carte de débit à bord de ses autobus, représentant environ 7,5 % de toutes les validations à bord. Offert depuis 2023 sur l'ensemble du réseau grâce au soutien financier de l'ARTM, le paiement par carte bancaire -- qu'il s'agisse de débit ou de crédit -- s'est imposé comme un projet phare facilitant l'accès au transport collectif. Cette innovation place la STL à l'avant-garde de la mobilité intelligente au Québec, au bénéfice de toute la clientèle.

Le paiement par carte bancaire est également offert depuis 2023 dans tous les véhicules de transport adapté.

Une électrification en marche et un garage bientôt prêt pour l'avenir

En 2024, des avances concrètes ont également été effectuées au chapitre de l'électrification avec la poursuite des travaux d'agrandissement du garage électrique de la STL. Ces derniers ont par ailleurs progressé dans le respect du budget et de l'échéancier prévu, en vue d'accueillir, dès la fin de 2025, les premiers autobus électriques de nouvelle génération, avant une mise en service sur le réseau lavallois en 2026. Ce projet stratégique s'inscrit pleinement dans les engagements de la STL en faveur d'une transition énergétique et d'une mobilité plus durable.

Citations

« 2024 a été une année charnière à plusieurs égards : le retour de notre clientèle, l'atteinte d'un million de paiements sans contact, les efforts soutenus de nos équipes pour optimiser le service. Je suis fière de voir que, malgré les défis, la STL continue de livrer un transport collectif fiable, innovant et tourné vers l'avenir pour toute notre clientèle lavalloise. », a affirmé Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

« Le rapport d'activités 2024 témoigne de la résilience et de l'agilité de nos équipes. Nos actions sont toujours guidées par nos priorités stratégiques : offrir un service centré sur la clientèle, soutenir nos employé•es, poursuivre le grand projet de l'électrification et assurer la pérennité du financement. Nous restons pleinement mobilisés pour que la STL demeure un acteur clé de la mobilité durable à Laval », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Indicateurs de performance

D'autres défis ont ponctué l'année 2024, comme en témoignent les résultats de performance. La satisfaction de la clientèle dans le transport régulier a par exemple connu une légère baisse, probablement en raison des ajustements de service qui ont été effectués dans la seconde moitié de l'année. Si la fiabilité du service, la ponctualité et l'information voyageur demeurent des enjeux qui affectent l'expérience client, des initiatives sont toutefois reconnues et appréciées, comme le paiement par carte bancaire dans tous les autobus ainsi que la recharge OPUS sur téléphone mobile lancée courant 2024 par l'ARTM.

La STL poursuit ses efforts pour atteindre les cibles de son Plan stratégique organisationnel de transition 2023-2025 avec notamment la réduction de son taux d'émission de gaz à effet de serre des autobus de 12,2 %. Le coût par déplacement pour le transport régulier a, quant à lui, respecté la cible fixée, ce qui constitue une bonne nouvelle dans le contexte et démontre la bonne gestion financière et l'efficacité de la planification du service.

Le rapport d'activités 2024 est disponible en ligne au stlaval.ca/rapport-2024

Les indicateurs de performance présentant les résultats 2024 de la Société sont également consultables sur le site Web au stlaval.ca/a-propos/diffusion/indicateurs.

