Des produits menstruels gratuits mis à la disposition du personnel de la STL

LAVAL, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) est fière d'annoncer qu'elle offrira gratuitement des produits menstruels à son personnel à compter du 8 mars prochain, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des serviettes hygiéniques et des tampons seront désormais offerts gratuitement dans des distributeurs situés dans plusieurs salles de bain du siège social de la STL pour dépanner les employé•es.

« Ce geste marque une étape importante vers un environnement de travail plus inclusif et respectueux. Garantir l'accès à des produits sanitaires sans stigmatisation ni difficulté s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et de soutien envers le bien-être de nos équipes. Nous espérons inspirer d'autres organisations à emboîter le pas », a déclaré Josée Roy, directrice générale de la STL.

Le principe d'équité menstruelle favorise l'inclusion en contribuant à l'égalité hommes-femmes sur le lieu de travail et en brisant les tabous entourant les menstruations. Rappelons que la Ville de Laval propose une subvention de 50 $ pour l'achat de produits d'hygiène durables afin d'encourager des pratiques écoresponsables et soutenir la santé et le bien-être de la communauté lavalloise. Pour les détails de la subvention : laval.ca.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. STLaval.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Alycia Leduc, Conseillère, communications et relations avec le milieu, Société de transport de Laval, [email protected]