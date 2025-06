Réduction de la dépendance des collectivités éloignées à l'électricité coûteuse au diesel

Available in English ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓗᓂ.

Nouvelle éolienne et nouveau système de stockage d'énergie à Sanikiluaq , au Nunavut , pour compenser jusqu'à 70 % de la consommation d'énergie au diesel

SANIKILUAQ, NU, le 11 juin 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière de son premier investissement au Nunavut, soutenant un projet transformateur d'énergie propre dans la communauté inuite éloignée de Sanikiluaq.

Un prêt de 6,7 millions de dollars accordé par l'entremise de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA) de la BIC aidera à financer le projet Anuriqjuak Nukkiksautiit (PAN) (prononcé Ah-nur-ick-juu-ack Nook-eek-sow-teet), qui comprend une éolienne de 1 MW et un système de stockage d'énergie de 1 MW/h.

De grandes pièces cylindriques blanches de turbine avec un motif graphique, fixées sur un camion à plateau, transportées dans une usine. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) NNC (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Ce prêt s'ajoute à une contribution de 11,3 millions de dollars de Ressources naturelles Canada en soutien au projet Anuriqjuak Nukkiksautiit, par l'entremise du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées.

Dirigé par la Corporation Nunavut Nukkiksautiit (CNN), une société inuite, filiale de la Corporation Qikiqtaaluk, le PAN remplacera jusqu'à 70 %, soit 600 000 litres, de la consommation d'électricité au diesel de la collectivité par de l'électricité renouvelable. L'électricité produite sera vendue à la Société d'énergie Qulliq (SEQ) et intégrée au réseau local.

En développement depuis 2016, le PAN devrait créer environ 20 emplois au plus fort de la construction et offrir des avantages économiques à long terme grâce à un modèle de partage des bénéfices. Les revenus serviront à soutenir les priorités locales telles que la réduction des factures d'électricité des foyers ou la fourniture d'équipements pour les écoles, les garderies et les programmes sociaux.

Le Nunavut dépend actuellement entièrement des carburants fossiles pour son électricité, sans réseau de transport partagé. Chaque collectivité abrite sa propre centrale électrique alimentée au diesel, ce qui entraîne des taux d'électricité parmi les plus élevés au Canada.

Une fois opérationnel, le projet devrait réduire les émissions d'environ 1 559 tonnes par an. Il s'agit du deuxième investissement de la BIC dans le Grand Nord canadien, après un prêt de 100 millions de dollars au projet de sécurité énergétique des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest.

Citations

La BIC est fière de réaliser son premier investissement au Nunavut alors qu'elle continue d'aider la population du Grand Nord à accroître leur sécurité énergétique et à réduire leur dépendance au carburant diesel importé. Au-delà de la réduction des émissions dans la région, il y a également d'importants avantages pour la collectivité qui amélioreront l'éducation, les services sociaux et bien plus encore.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce projet constitue un grand pas vers une énergie propre, fiable et abordable au Nunavut. En remplaçant la majeure partie du diesel de Sanikiliaq par de l'énergie éolienne, la collectivité bénéficiera de coûts d'électricité moins élevés et d'une pollution moindre. En tant que nation de bâtisseurs, le gouvernement s'est engagé à investir dans des infrastructures qui renforcent les collectivités, en particulier dans le Nord, où des projets d'énergie propre comme celui-ci contribuent à bâtir un avenir plus durable et plus autonome.

L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le projet Anuriqjuak Nukkiksautiit est un exemple concret du leadership des peuples autochtones en matière d'énergie propre et d'avenir de croissance propre au Canada. Ce projet en propriété inuite ouvre la voie vers une électricité plus propre et plus fiable, offrant des perspectives économiques au Nunavut.

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

La Société d'énergie Qulliq est satisfaite de l'investissement du gouvernement fédéral dans le projet d'énergie éolienne de la Corporation Nunavut Nukkiksautiit (CNN) à Sanikiluaq. Cette étape importante représente un progrès transformateur dans la transition du Nunavut vers l'énergie propre. En intégrant l'énergie renouvelable au réseau local, ce projet contribuera à réduire la consommation de diesel, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la sécurité énergétique de Sanikiluaq. Nous félicitons la CNN pour son leadership et l'engagement du gouvernement du Canada à promouvoir un avenir durable pour le Nunavut.

Ernest Douglas, PDG, Société d'énergie Qulliq

La Corporation Nunavut Nukkiksautiit est fière d'être un chef de file dans la transition vers l'énergie propre au Nunavut, travaillant aux côtés des communautés de la région de Qikiqtani pour mettre en œuvre des solutions d'énergie propre qui permettent la prospérité sociale, environnementale et économique de la population inuite de Qikiqtani. La souveraineté énergétique dans l'Arctique devient chaque jour plus pressante alors que nous continuons de ressentir les véritables impacts des changements climatiques au Nunavut. Le projet Anuriqjuak Nukkiksautiit représente un avenir énergétique qui accorde la priorité aux droits de la population inuite et à la durabilité environnementale afin de garantir que les générations futures auront accès à un environnement sûr et propre pendant de nombreuses années à venir.

Harry Flaherty, président et chef de la direction de la Société Qikiqtaaluk, dont la Corporation Nunavut Nukkiksautiit est une filiale à part entière

Je soutiens pleinement le projet d'énergie éolienne, il profite à la collectivité dans son ensemble sur le plan social, économique et environnemental. Cela montre également que Sanikiluaq est prêt à être un partenaire de soutien pour des projets comme ceux-ci à l'avenir.

Johnny Appaqaq, maire de Sanikiluaq

Je suis fier que le hameau de Sanikiluaq soit un fervent partisan de l'énergie verte. Je continuerai à soutenir les mesures qui utilisent la technologie et l'innovation pour donner à notre collectivité une plus grande indépendance énergétique et réduire notre empreinte carbone. Ce projet est le premier du genre au Nunavut et nous espérons que son succès permettra à d'autres projets de ce type de se réaliser dans tout le territoire.

Rob Hedley, agent administratif principal, hameau de Sanikiluaq

