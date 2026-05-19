MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Prelia annonce l'arrivée de Me Jacques S. Darche à titre d'associé à son bureau de Montréal, consolidant ainsi son expertise dans la gestion des litiges commerciaux complexes et diversifiant son offre de services notamment en regard des arbitrages transfrontaliers.

Prelia | Ambition globale. Précision légale. (Groupe CNW/Prelia Canada S.E.N.C.R.L)

Avec plus de 30 ans de pratique, Me Darche a représenté des entreprises et institutions dans des litiges multijuridictionnels d'envergure. Il agit également comme arbitre et médiateur dans des différends commerciaux, et détient notamment le titre de Chartered Arbitrator conféré par le Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), l'une des plus hautes reconnaissances en arbitrage commercial international.

Consul honoraire de la Finlande pour Montréal et membre du Barreau du Québec et du Barreau de Paris, il apporte aussi une expertise dans les relations d'affaires internationales et la résolution de conflits impliquant des acteurs européens et nord-américains.

« Prelia offre une plateforme idéale pour accompagner les entreprises dans la gestion proactive de leurs enjeux juridiques les plus critiques, en combinant rigueur stratégique et excellence technique », affirme Me Darche.

Son arrivée s'inscrit dans la stratégie de croissance de Prelia, qui vise à servir les sociétés et institutions confrontées à des défis juridiques majeurs, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'énergie, des infrastructures et de la finance.

« Jacques apporte une expertise rare et une réputation solidement établie. Son expérience enrichira directement notre offre de services et notre capacité à défendre les intérêts de nos clients dans des dossiers à enjeux élevés », ajoute Richard Laramée, PDG de Prelia et associé directeur du bureau de Montréal.

À propos de Prelia

Prelia unit le monde par le droit. Nous franchissons les frontières en combinant une connaissance locale approfondie à une perspective mondiale, offrant à nos clients un bouclier de protection et un pont de connexion. Nous accompagnons nos clients afin qu'ils puissent naviguer la complexité du monde des affaires avec confiance et assurance. Pour en savoir plus, visitez www.prelia.com/fr

SOURCE Prelia Canada S.E.N.C.R.L

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