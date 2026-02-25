OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Prelia, cabinet d'avocats d'envergure mondiale, élargit sa pratique en droit corporatif à Ottawa avec l'arrivée de quatre nouveaux avocats. Cette expansion renforce considérablement les capacités transactionnelles et consultatives du cabinet, assure la continuité de ses relations de longue date avec sa clientèle et apporte une expertise complémentaire qui enrichit davantage la qualité des services offerts.

Prelia | Ambition globale. Précision légale. (Groupe CNW/Prelia Canada S.E.N.C.R.L)

Cette étape importante reflète la vision plus large de Prelia d'une croissance soutenue et stratégique à travers le Canada, tout en réaffirmant son engagement constant envers l'excellence et un accompagnement centré sur les besoins des clients.

« Cette expansion témoigne de notre approche proactive visant à anticiper et à répondre aux besoins évolutifs de nos clients dans un environnement d'affaires dynamique », a déclaré Richard Laramée, PDG de Prelia. « L'arrivée de ces professionnels entreprenants renforce notre pratique en droit corporatif et positionne stratégiquement Prelia pour sa prochaine phase de croissance dans la région de la capitale nationale. »

Ces arrivées bénéficieront à nos clients en contribuant à la prestation de services unifiés sur les marchés nationaux et internationaux. Leur nomination consolide davantage la position de Prelia à titre de partenaire juridique de confiance, offrant des solutions d'affaires intégrées et tournées vers l'avenir, au Canada et au-delà.

Points saillants de l'équipe :

Christian Bidal - Conseille les clients en droit corporatif et commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de financement d'entreprise et de restructuration. Il possède une expérience multisectorielle couvrant l'aviation, le secteur bancaire, l'immobilier, les jeunes entreprises et l'hôtellerie.

- Conseille les clients en droit corporatif et commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de financement d'entreprise et de restructuration. Il possède une expérience multisectorielle couvrant l'aviation, le secteur bancaire, l'immobilier, les jeunes entreprises et l'hôtellerie. Vincent Martel - Conseille les clients en financement d'entreprise, conventions commerciales, fusions et acquisitions, gouvernance d'entreprise et restructuration, avec une expérience particulière dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de la fabrication et de la construction.

- Conseille les clients en financement d'entreprise, conventions commerciales, fusions et acquisitions, gouvernance d'entreprise et restructuration, avec une expérience particulière dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de la fabrication et de la construction. Tristan Laflèche - Conseille les clients en droit corporatif et commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de réorganisations corporatives et de mandats-conseils auprès du secteur public.

- Conseille les clients en droit corporatif et commercial, notamment en matière de fusions et acquisitions, de réorganisations corporatives et de mandats-conseils auprès du secteur public. Philippe Pilon -Conseille les clients en matière de droit corporatif et commercial, ainsi qu'en droit immobilier, planification successorale et litiges successoraux.

À propos de Prelia

Prelia unit le monde par le droit. Nous franchissons les frontières en combinant une connaissance locale approfondie à une perspective mondiale, offrant à nos clients un bouclier de protection et un pont de connexion. Nous accompagnons nos clients afin qu'ils puissent naviguer la complexité du monde des affaires avec confiance et assurance. Pour en savoir plus, visitez www.prelia.com/fr

SOURCE Prelia Canada S.E.N.C.R.L

Contact Média : Alexandra Jargilo, 514-360-5097