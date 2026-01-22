Ces talents clés, dont le rôle s'élève, illustrent la force de Prelia à accompagner ses leaders et à amplifier leur impact dans la réalisation de sa vision de croissance.

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Prelia, cabinet d'avocats international offrant des solutions intégrées dans tous les domaines du droit des affaires, annonce la nomination d'Audrée Roy et Frédéric Vachon à titre d'associés à Montréal, ainsi que d'Adil Hirji en tant qu'associé en équité à Calgary. En soutenant l'évolution de ses leaders, Prelia confirme que son succès tire sa force de l'expertise et de l'engagement de ses talents.

Frédéric Vachon - Audrée Roy - Adil Hirji (Groupe CNW/Prelia Canada S.E.N.C.R.L)

« Faire grandir ceux qui font déjà notre succès est au cœur de Prelia. La promotion d'Adil, Audrée et Frédéric montre comment nous accompagnons nos talents tout en renforçant notre expertise et notre vision stratégique », explique Richard Laramée, PDG de Prelia et Associé Directeur du bureau de Montréal.

Audrée Roy, notaire spécialisée en financement d'entreprises, et Frédéric Vachon, avocat en droit des affaires possédant une compréhension approfondie des enjeux entrepreneuriaux, viennent renforcer la capacité du cabinet à prodiguer des services juridiques intégrés à ses clients locaux et internationaux. Quant à Adil Hirji, avocat spécialisé en valeurs mobilières, il met son expertise au service des clients dans le cadre de transactions complexes, soutenant ainsi le développement stratégique du cabinet dans l'Ouest canadien.

Avec ces nominations, Prelia poursuit son développement tout en réaffirmant son engagement envers ses talents pour soutenir une stratégie de croissance durable. En consolidant ses piliers internes, le cabinet renforce sa capacité à accompagner les entreprises de taille moyenne, tant au Canada comme qu'à l'international, dans un monde de plus en plus complexe. Quand les talents évoluent, la vision prend de l'ampleur.

À propos de Prelia

Prelia est avant tout un cabinet d'avocats entrepreneurial. Véritables partenaires d'affaires, nous accompagnons nos clients en mettant notre expertise et notre expérience à leur service afin de les aider à atteindre leurs objectifs et concrétiser leurs ambitions. Le cabinet propose une approche adaptée à chaque situation et des services intégrés en droit des affaires, fiscalité, litige, immobilier commercial et droit du travail. Prelia allie rigueur, solutions innovantes et culture visionnaire pour offrir l'excellence en droit des affaires à l'échelle mondiale.

