MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Prelia dévoile une nouvelle identité de marque et une nouvelle plateforme à travers le Canada, renforçant ainsi son engagement à bâtir une alliance mondiale plus forte de cabinets d'avocats en droit des affaires. Une nouvelle signature de marque, Ambition globale. Précision Légale., accompagne le nouveau logo de Prelia et reflète une organisation tournée vers l'avenir, guidée par la rigueur, l'excellence et la collaboration.

« L'évolution de notre marque reflète qui nous sommes aujourd'hui et notre vision de croissance », déclare Richard Laramée, PDG du groupe international et associé directeur du bureau à Montréal. « La culture moderne et visionnaire de Prelia transcende les frontières en combinant l'expertise locale approfondie à des perspectives internationales afin d'accompagner nos clients dans tous les marchés. Ensemble, nous permettons à nos clients de naviguer avec confiance, clarté et ambition dans un environnement d'affaires complexe. »

En tant que chef de fil en droit des affaires, Prelia agit comme partenaire entrepreneurial auprès des organisations de taille intermédiaire, offrant des solutions juridiques intégrées, agiles et précises dans tous les domaines du droit des affaires, incluant le droit corporatif, le financement, la fiscalité, le litige et le droit du travail. Cette nouvelle identité de marque, amorcée par un changement de nom dévoilé en décembre dernier, va bien au-delà d'une transformation visuelle. Prelia bâtit un groupe qui valorise la diversité des perspectives et livre des solutions juridiques alliant pragmatisme et précision.

Avec une présence internationale établie dans plusieurs marchés, les équipes de Prelia demeurent solidement ancrées dans leurs communautés, assurant stabilité, rigueur et un service irréprochable. La nouvelle plateforme de marque renforce la capacité du cabinet à soutenir sa croissance et à s'associer de façon stratégique avec des firmes internationales pour accroître sa réactivité auprès des clients à l'échelle mondiale. Prelia constitue une plateforme mondiale pensée pour l'avenir du droit des affaires : moderne, agile et profondément connectée.

Avec la nomination de trois nouveaux associés au Canada plus tôt cette année, Prelia consolide son leadership dans le pays et réaffirme son engagement envers les talents dans le cadre d'une stratégie de croissance durable. Le groupe partage une vision globale ambitieuse et se positionne pour une expansion en 2026 et au-delà. Grâce à son rayonnement international et sa compréhension interculturelle des marchés, Prelia vise à permettre aux entreprises de prospérer dans un monde toujours plus interconnecté.

À propos de Prelia

Prelia est un cabinet d'avocats entrepreneurial. En tant que véritables partenaires d'affaires, nous accompagnons nos clients avec l'expertise et l'expérience nécessaires pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs ambitions. Le cabinet offre des services intégrés et sur mesure dans tous les domaines du droit des affaires, incluant le droit corporatif, le financement, la fiscalité, le litige et le droit du travail. Prelia allie des standards rigoureux, des solutions axées sur les affaires et une culture visionnaire pour offrir l'excellence en droit des affaires à l'échelle mondiale. Pour plus d'information, visitez www.prelia.com/fr

