Le cabinet d'avocats international en droit des affaires dévoile son nouveau nom dans le cadre d'une stratégie de marque

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - DS Avocats est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau nom comme première étape dans la refonte de son image de marque : Prelia. Depuis plus de 30 ans, les cabinets du Groupe DS ont bâti une équipe internationale expérimentée dédiée à l'accompagnement de ses clients dans tous les domaines du droit des affaires. Aujourd'hui, le Groupe DS fait évoluer sa marque sous une nouvelle bannière qui reflète une culture moderne et visionnaire, valorisant la diversité des perspectives et les forces locales de ses cabinets partenaires indépendants. Prelia incarne un réseau plus fort et plus agile, qui reste fidèle à ses valeurs, tout en s'adaptant aux défis d'un marché mondial en constante évolution.

DS Avocats devient Prelia. (Groupe CNW/DS Avocats Canada S.E.N.C.R.L)

« Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire commune -- celle d'un réseau tourné vers l'avenir, animé par les valeurs de rigueur, d'innovation et de solidarité », a déclaré Me Richard Laramée, PDG de la nouvelle direction internationale et associé directeur du bureau Prelia à Montréal. « Cette évolution de marque est une occasion de réaffirmer notre modèle d'affaires, de mettre en valeur notre excellence sur tous les marchés et de renforcer notre réputation en tant que pionnier dans le domaine du droit des affaires internationales. »

Le nom Prelia, à la sonorité moderne et internationale, est dérivé du mot latin proelium, qui signifie « bataille », et reflète la détermination des avocats de Prelia à défendre leurs convictions. Il évoque naturellement l'idée d'être à l'avant-garde, préparé et stratégique.

L'alliance des cabinets Prelia, qui compte actuellement des bureaux sur 4 continents, est prête à étendre son réseau en 2026. Ce nouveau nom établit une alliance mondiale renouvelée, fondée sur la collaboration et la confiance, qui continue de croître sur la force de chaque bureau, solidement ancré dans sa communauté, tout en s'associant de façon sélective avec des cabinets internationaux pour renforcer sa présence à l'échelle mondiale. En tant que cabinet de droit des affaires pour les entreprises de taille moyenne, Prelia s'engage à bâtir un réseau plus fort et plus dynamique, capable de se démarquer sur la scène internationale.

« Avec cette identité renouvelée, nous affirmons une position claire et unifiée sur le marché », conclut Me Laramée. « Elle renforce notre engagement commun à offrir confiance, continuité, des standards de qualité sans compromis et des solutions innovantes à nos clients et partenaires. »

À propos de Prelia

Prelia est avant tout un cabinet d'avocats entrepreneurial. Véritables partenaires d'affaires, nous accompagnons nos clients en mettant notre expertise et notre expérience à leur service afin de les aider à atteindre leurs objectifs et concrétiser leurs ambitions. Le cabinet propose une approche adaptée à chaque situation et des services intégrés en droit des affaires, fiscalité, litige, immobilier commercial et droit du travail. Prelia allie rigueur, solutions innovantes et culture visionnaire pour offrir l'excellence en droit des affaires à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez www.prelia.com/fr

