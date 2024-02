Préhospitalier : un nouveau plan d'action incomplet

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le nouveau plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence au Québec contient plusieurs éléments positifs attendus et revendiqués depuis longtemps par la Fédération de la Santé et des Services Sociaux (FSSS-CSN), comme la mise en place de mécanismes pour éliminer les horaires de faction et l'uniformisation des protocoles opérationnels pour l'ensemble des centres de communication santé. Cependant, la plus importante organisation syndicale dans le secteur des soins et des services préhospitaliers d'urgence au Québec se désole du fait que ce plan ne propose rien pour soulager la surcharge de travail qui affecte les paramédics. Bien que les nouvelles mesures puissent faire une différence au niveau des temps de réponse et être mieux adaptées aux besoins, encore faudrait-il avoir des paramédics sur le terrain pour y remédier. La FSSS-CSN demande donc au gouvernement de repenser son plan afin que soient ajoutées des ambulances et des heures pour les paramédics sur la route.

''Alors que les besoins sont criants dans de nombreuses régions, nous sommes sidérés de voir que ce plan d'action national ne propose de mettre aucun véhicule ambulancier supplémentaire et rien pour faire baisser la pression qui pesse sur les épaules des paramédics '' de s'indigner Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN responsable des secteurs privés.

''Les rapports des vingt dernières années à ce sujet recommandaient d'ajouter des effectifs sur la route, mais cela n'a pas été fait. On en vit les conséquences aujourd'hui avec des surcharges de travail incroyable pour les paramédics. Si on veut qu'ils demeurent dans la profession, il faut arriver à les décharger en mettant plus de paramédics sur le terrain et améliorer leurs conditions de travail '' de renchérir Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN.

Le manque flagrant d'effectif dans le milieu préhospitalier pourrait également être résolu par une augmentation des capacités d'admission dans le programme de techniques de soins préhospitaliers d'urgence dans les cégeps. Selon les données du SRAM, en 2023 c'est 119 candidatures qui ont été refusées pour 502 étudiant-es admis à l'échelle de la province. En 2020, pour 496 admis, c'est 453 étudiant-es qui ont été refusés. Aujourd'hui, ils auraient pu être sur la route. « Ce n'est pas normal de refuser annuellement un peu plus d'une centaine de candidat-es faute de place pour la formation. Il est grand temps que le ministre de la Santé et que les collèges d'enseignement revoient à la hausse le nombre possible d'étudiant-es et mette en place des programmes que ce soit perspectives ou autres. La profession ne pourra se sortir de cette pénurie sans un coup de barre majeur, et pour cela, ça prend des paramédics bien formés et de meilleures conditions de travail '' de poursuivre Mme Longchamp.

''Il faut aussi dire que dans certaines régions des paramédics s'inquiètent de savoir si des ajouts temporaires de véhicules seront maintenus. Dans certains cas le ministère de la Santé refuse même de leur octroyer des heures de travail. En pleine crise du secteur préhospitalier, cette situation est vraiment surréaliste et malheureusement le plan déposé ce matin ne nous propose rien pour les rassurer '' de préciser Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN.

Le nouveau plan d'action propose de favoriser l'intervention citoyenne, ce qui est une bonne chose, mais cela n'élimine pas nécessairement le besoin d'ambulance. ''Il faut être conscient que même si les premiers répondants sont sur place, le plus souvent l'ambulance est tout de même appelée dans ces situations et que les paramédics doivent se déplacer '' de poursuivre Jean Gagnon.

En terminant, la Fédération de la Santé et des Services sociaux propose l'élargissement du rôle des paramédics. Ceux-ci pourraient alors prendre en charge plusieurs cas qui se retrouvent sinon aux urgences.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privés. La FSSS est la plus importante organisation syndicale dans le secteur des soins et des services préhospitaliers d'urgence au Québec. Elle représente plus de 3 600 syndiqué-es parmi lesquels on retrouve des paramédics en soins primaires et en soins avancés, des répondants médicaux d'urgence (RMU), du personnel de bureau ainsi que du personnel de soutien comme les mécaniciens et les préposé-es. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

