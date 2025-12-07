Faits saillants :

Air Transat croit qu'une entente demeure possible et travaille sans relâche pour trouver une solution et éviter une grève de ses pilotes

La priorité est de réduire au maximum les perturbations pour la clientèle

Une flexibilité supplémentaire offerte pour les voyages prévus dans les 5 prochains jours

Les vols d'Air Transat devront être progressivement suspendus entre le 8 et le 9 décembre

Les clients dont les vols sont annulés seront informés des modalités applicables ainsi que des solutions mises en place pour les accompagner

Plus d'informations sont disponibles au www.airtransat.com/grève.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2025 /CNW/ - Air Transat a reçu aujourd'hui un préavis de grève de 72 heures de l'ALPA, le syndicat représentant les 700 pilotes de la compagnie. Une entente négociée demeure possible, mais ce préavis contraint l'entreprise à déployer proactivement un plan d'action, et à procéder à l'arrêt progressif et ordonné de ses opérations dans les trois prochains jours, afin de prévenir les conséquences qu'entraînerait une interruption soudaine et non planifiée.

Statut des négociations

« Ce préavis de grève est prématuré compte tenu des progrès réalisés à la table de négociation et des offres généreuses déposées par Air Transat. Nous avons démontré un engagement sérieux tout au long de la démarche et une sincère volonté de conclure une entente en proposant plusieurs compromis et améliorations répondant aux demandes des pilotes. Malgré ces efforts, l'ALPA n'a montré aucune ouverture et les discussions n'ont pas permis d'aboutir à une entente. Il est déplorable que le syndicat ait exprimé une telle indifférence à l'égard de Transat, ses employés et sa clientèle en choisissant la voie de la grève en cette période de l'année; une décision déraisonnable qui ne reflète pas l'état d'avancement des négociations. Notre priorité est désormais de nous occuper de nos clients, mais demeurons engagés dans le processus afin de conclure une entente négociée », a déclaré Julie Lamontagne, cheffe des ressources humaines, de la responsabilité d'entreprise et des communications.

À la suite d'une révision complète de la convention collective ayant mené à des accords sur la totalité des clauses normatives, Air Transat a déposé une offre incluant une augmentation salariale de 59 % sur cinq ans et des avancées majeures aux conditions de travail de ses pilotes. Les demandes du syndicat sont jugées déraisonnables et leurs actions prématurées sont lourdes de conséquences.

Incidence sur les opérations

Avec ce préavis du syndicat, Air Transat se voit dans l'obligation de commencer dès maintenant la planification de l'annulation de ses vols et le rapatriement de ses passagers, équipages et appareils afin d'éviter qu'ils ne soient retenus à l'étranger si la grève se matérialisait. L'objectif est de ramener tout le monde à son point de départ.

Conséquemment, l'annulation des vols débutera progressivement le 8 décembre avant une cessation complète le 9 décembre. L'entreprise regrette amèrement les répercussions que la suspension de ses activités aura sur les voyageurs en cette période achalandée.

Informations à l'attention de la clientèle

Politique de flexibilité : Afin d'atténuer les inquiétudes, nous mettons en place dès aujourd'hui une politique de flexibilité pour la clientèle qui voyage dans les 5 prochains jours, leur permettant de modifier ou de reporter leur voyage sans frais supplémentaires.

Avant de vous rendre à l'aéroport : Vérifiez l'état de votre vol sur notre site web ou sur l'application mobile.

Vérifiez l'état de votre vol sur notre site web ou sur l'application mobile. Plus d'informations : www.airtransat.com/grève.

