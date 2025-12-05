PrairiesCan aide les entreprises et les organismes des Prairies à jouer un plus grand rôle dans le renforcement de la sécurité nationale et le respect des engagements internationaux

EDMONTON, AB, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationale du Canada, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme. À cette fin, le gouvernement du Canada est déterminé à rebâtir notre capacité de défense nationale, à renforcer notre industrie de la défense et à répondre aux besoins pressants des Forces armées canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé que PrairiesCan accepte désormais les demandes d'entreprises et d'organismes des provinces des Prairies dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID).

L'IRID est une initiative triennale de 357,7 millions de dollars qui vise à rééquiper les forces armées du Canada en stimulant l'investissement dans la capacité industrielle de défense et l'innovation. Le programme appuie les entreprises et les organismes du Canada qui cherchent à accroître leur capacité, à innover ou à adapter leurs produits et services pour approvisionner le secteur de la défense au pays et à l'étranger. L'Initiative a pour but d'accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales de la défense.

L'IRID est mise en œuvre par les sept agences de développement régional du Canada. En Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, PrairiesCan fournira un soutien dans le cadre de l'IRID au moyen d'un budget d'investissement de 48,2 millions de dollars sur trois ans afin de renforcer le secteur de la défense des Prairies, qui est déjà concurrentiel, et de l'aider à répondre à cette demande croissante de capacités construites au Canada. Les investissements dans le cadre de l'IRID s'inscrivent dans une approche stratégique pangouvernementale plus vaste visant à renforcer la capacité de défense souveraine tout en renforçant la force industrielle partout au pays et en veillant à ce que les Forces armées canadiennes obtiennent l'équipement dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

Citations

« Les provinces des Prairies font déjà plus que leur part dans l'industrie de la défense du Canada. Cet investissement s'appuie sur cette force et donne aux entreprises de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba le soutien dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, être concurrentielles en vue d'obtenir de nouveaux débouchés et répondre à la demande croissante de capacités de défense fabriquées au Canada. L'intégration d'un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises des Prairies aux chaînes d'approvisionnement de la défense créera de bons emplois tout en renforçant la sécurité et la souveraineté du Canada. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

L'Initiative régionale en matière d'investissement pour la défense (IRID) sera accessible pendant trois ans à partir de 2025-2026. Elle sera mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) du Canada, notamment PrairiesCan, et sera en vigueur jusqu'au 31 mars 2028.

Les bénéficiaires admissibles peuvent inclure les petites et moyennes entreprises, organismes sans but lucratif régionaux de défense, y compris les centres de recherche, les promoteurs autochtones et les autorités provinciales et municipales.

Les projets dans le cadre de ce programme doivent démontrer comment ils contribuent à la base industrielle de défense du Canada qui appuie les besoins et les priorités militaires.

L'IRID offre un soutien aux petites et moyennes entreprises dotées de technologies, de produits ou de services à double usage qui ont des applications civiles et militaires.

En tirant parti de l'expertise des ADR à l'appui de l'innovation et de l'approche axée sur le positionnement, l'IRID renforcera la base industrielle de défense du Canada dans toutes les régions du pays tout en aidant le Canada à respecter son engagement de 2 % du PIB en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

Comme il a été annoncé dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a déjà mis en œuvre des investissements initiaux pour soutenir la base industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans selon la comptabilité de caisse, à compter de 2025-2026 dans le cadre de la prochaine Stratégie industrielle de défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, accroîtront les réserves de ressources essentielles et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

Liens connexes

