SASKATOON, SK, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Les Canadiens redécouvrent de plus en plus les possibilités de voyage dans leur propre pays, et les visiteurs étrangers sont avides d'expériences culturelles authentiques. Les secteurs du tourisme et des arts de la scène de la Saskatchewan ont le talent, la créativité et l'expérience nécessaires pour prospérer dans un marché du voyage en pleine croissance, mais de nombreuses entreprises et organisations ont besoin de ressources supplémentaires pour transformer cet élan en une croissance économique durable.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé le soutien fédéral à cinq organisations du secteur des arts de la scène et du tourisme en Saskatchewan. PrairiesCan soutiendra la stratégie de croissance de l'audience d'une troupe de théâtre francophone, la modernisation d'un centre de villégiature rural pour le tourisme tout au long de l'année, la mise en valeur des sites historiques de la nation crie pour le tourisme autochtone, la création d'un jardin artistique et culturel en plein air dans une grande galerie et l'expansion d'un festival de musique au bord d'un lac afin de stimuler la fréquentation touristique en Saskatchewan. Cela représente un investissement total combiné de 670 000 dollars de la part de PrairiesCan dans le cadre de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) et du Programme pour la croissance du tourisme (PCT).

Ces investissements stratégiques offriront aux visiteurs d'autres occasions de venir en Saskatchewan et de découvrir les paysages, la culture et l'histoire uniques de la province, tout en contribuant à l'économie locale. Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer davantage de possibilités économiques pour les Canadiens des Prairies, directement dans les communautés où ils vivent et travaillent.

Au cours de l'année écoulée, le Canada a enregistré une croissance record du tourisme, ce qui a contribué de manière significative aux économies locales. Les recettes touristiques ont atteint près de 60 milliards de dollars entre mai et août, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. Les visiteurs viennent plus souvent et dépensent davantage, ce qui stimule la croissance économique des sites touristiques, des hôtels et des restaurants, du commerce, des transports et bien d'autres secteurs.

« La beauté de la Saskatchewan attire plus de personnes, et cette attraction se reflète dans le nombre croissant de touristes au Canada. Les visiteurs passent du temps dans les communautés et soutiennent les magasins locaux. Notre soutien aide les communautés à tirer le meilleur parti de cet élan. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Lorsque les gens viennent en Saskatchewan pour assister à un festival, assister à un spectacle ou découvrir nos histoires, ils remplissent également des chambres d'hôtel, mangent dans des restaurants locaux et soutiennent des emplois pour les artistes, les gens de métier et les petites entreprises. Ces projets signifient plus de chances pour les communautés de la Saskatchewan, grandes et petites, d'accueillir des visiteurs, de partager qui nous sommes et de bâtir une économie locale plus forte à long terme. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de la circonscription de Desnethé-Missinippi-Churchill River

« La Troupe du Jour remercie PrairiesCan pour ce soutien essentiel. Ce soutien nous permettra de renforcer nos efforts de marketing et de philanthropie, d'accroître notre capacité interne et de continuer à élargir notre public à l'échelle provinciale. Nous sommes ravis de pouvoir consolider nos efforts afin de contribuer à un avenir durable pour les théâtres francophones de la Saskatchewan. »

-Lina Ouaakarrouch, directrice administrative et codirectrice générale, La Troupe Du Jour

« Grâce au soutien de PrairiesCan et du PCT, notre nation crie a pu réunir des aînés, des gardiens du savoir, des historiens et des membres de la communauté afin de restaurer ce lieu important. L'histoire d'Assiwiyin et de la bataille de Duck Lake mérite d'être racontée avec soin, précision et émotion, et nous sommes fiers de partager cette histoire avec les visiteurs grâce à Pêmiska Tourism. »

-Kevin Seesequasis, directeur du développement communautaire et touristique, Nation crie de Beardy's et Okemasis

La Saskatchewan offre des expériences enrichissantes et des attractions culturelles qui mettent en vedette les artistes et les conteurs talentueux de la région, ainsi que la diversité de ses cultures, son histoire, sa gastronomie et ses espaces naturels.

Le financement de ces projets est assuré par PrairiesCan dans le cadre de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) et du Programme pour la croissance du tourisme (PCT).

Les investissements réalisés aujourd'hui contribuent à créer environ 17 emplois, à employer des artisans locaux et à créer et développer l'offre touristique pour une croissance économique à long terme.

PrairiesCan investit 671 561 dollars dans cinq projets en Saskatchewan par l'intermédiaire de l'Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) et du Programme pour la croissance du tourisme (PCT). Ces investissements soutiennent des événements artistiques et des expériences touristiques uniques dans toute la province qui offriront aux visiteurs locaux, nationaux et internationaux la possibilité de profiter du paysage unique et de la riche culture de la Saskatchewan, tout en stimulant l'économie locale.

Initiative sur les arts de la scène des Prairies (IASP) - 225 420 $

L'IASP s'inscrit dans le cadre de l'engagement, pris par le Canada dans son budget de 2024, de créer des communautés dynamiques et inclusives. Elle fournit une aide ponctuelle de 20 millions de dollars sur trois ans (de 2024-2025 à 2026-2027) à l'échelle du Canada. L'initiative aide les organismes professionnels des arts de la scène et appuie les projets qui contribuent à la viabilité financière et à la croissance du secteur des arts de la scène dans les Prairies.

PrairiesCan a annoncé un investissement pour un projet dans le cadre de l'IASP :

La Troupe du Jour Inc. - 225 420 $

Améliorer la stratégie en matière de marketing et de philanthropie pour attirer le public et accroître les revenus. Fondée en 1985, la Troupe du Jour est la seule troupe de théâtre professionnelle francophone de la Saskatchewan. Depuis sa création, l'organisme a présenté plus de 80 pièces. Autant des œuvres originales que des adaptations d'œuvres d'auteurs de la Saskatchewan. En plus de présenter des pièces de théâtre francophones à Saskatoon et de faire des tournées dans la province, La Troupe du Jour forme de nouveaux artistes. Elle célébrera son 40e anniversaire en 2025-2026 (et sa 40e saison). Le projet devrait entrainer une augmentation de 20 % du nombre de spectateurs de La Troupe du Jour.

Programme pour la croissance du tourisme (PCT) - 446 141 $

Le PCT prévoit 108 millions de dollars sur trois (de 2023-2024 à 2025-2026) ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organismes sans but lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux. Le programme s'ajoute à d'autres mesures de soutien fédérales, provinciales et territoriales en faveur du tourisme et s'inscrit dans la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour quatre projets dans le cadre du programme PCT :

102177232 Saskatchewan Inc., RCCR Holdings Inc., faisant affaire sous le nom de Mainstay Inn Resort and Restaurant - 250 000 $

Améliorer l'infrastructure d'un centre de villégiature rural dans le centre de la Saskatchewan pour une utilisation tout au long de l'année (Riverhurst). Ce projet aura une incidence positive sur l'économie locale, à l'intérieur et aux alentours du parc régional de Palliser et du lac Diefenbaker, grâce à une augmentation des dépenses des visiteurs, à de nouvelles possibilités d'emploi pour les résidents tout au long de l'année et aux nouveaux contrats avec les commerces locaux. Cet investissement devrait contribuer à créer dix emplois. Beardy et Okemasis - 100 000 $

Améliorer les sites historiques situés dans la nation crie de Beardy et Okemasis, y compris le lieu historique national de la bataille de Duck Lake. Ce projet contribuera à faire progresser et à promouvoir des expériences touristiques autochtones authentiques en améliorant l'accessibilité aux monuments historiques de la communauté, en intégrant les récits autochtones locaux dans ses visites guidées et en créant de nouveaux panneaux et de nouvelles expositions d'interprétation. Cet investissement devrait contribuer à créer quatre emplois autochtones. La Art Gallery of Saskatchewan Inc., faisant affaire sous le nom de Remai Modern - 85 000 $

Créer un jardin urbain extérieur mettant en valeur les plantes indigènes, tout en créant des expériences artistiques, culinaires et culturelles intégrées tout au long de l'année. Remai Modern est le plus grand musée d'art contemporain de l'ouest du Canada et il accueille plus de 215 000 visiteurs chaque année, ce qui en fait l'une des principales attractions touristiques pour les résidents et les visiteurs de la Saskatchewan. Waskesiu Recreation Association Inc. - 11 141 $

Appuyer l'expansion du Waskesiu Lake Music Festival pour prolonger le séjour des visiteurs, améliorer leur expérience et accroître la visibilité du festival (augmenter la fréquentation du parc national de Prince Albert). Ce festival est un événement gratuit, familial, soutenu par la communauté et organisé en plein air qui a célébré cette année son 10e anniversaire. La fréquentation de ce festival ne cesse d'augmenter au fil des ans. La fin de semaine pendant laquelle il a lieu est l'une des plus achalandées du parc national Prince Albert.

