PR Newswire élargit son réseau de distribution en français canadien avec Les Affaires

Un nouveau partenariat va permettre au clients de s'adresser aux lecteurs du principal point de vente québécois grâce à plus de 100 options de distribution en français canadien.

TORONTO, 28 juillet 2026 /CNW/ -- En élargissant son solide réseau de distribution canadien, PR Newswire a annoncé l'intégration de Les Affaires, la principale publication spécialisée en langue française au Québec, à sa gamme complète de plus de 100 produits en français canadien. Les Affaires est une source fiable d'informations économiques qui s'adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux décideurs du Québec, et est devenu incontournable pour les organisations qui cherchent à atteindre un public professionnel francophone.

Cette amélioration stratégique joue considérablement en faveur du rayonnement de l'actualité francophone, offrant aux clients une visibilité accrue auprès d'un public influent composé de chefs d'entreprise, de cadres et d'investisseurs québécois.

Les clients peuvent explorer ces options de distribution élargies en français canadien en ouvrant une session dans PR Newswire AmplifyMC : https://app.prnewswire.com/login/.

Élargissement du champ d'action au Québec

L'inclusion de Les Affaires répond directement au besoin de communication ciblée dans le paysage économique dynamique du Québec. En assurant un lien direct entre l'actualité des clients et cette publication de premier plan, PR Newswire s'assure que les informations essentielles atteignent un groupe démographique très influent, notamment les chefs d'entreprise, les dirigeants et les investisseurs. Cette intégration souligne la volonté de PR Newswire d'assurer une distribution précise et efficace des actualités en français canadien.

« L'ajout de Les Affaires, la plus importante publication spécialisée en langue française au Québec, à notre réseau de distribution d'actualités en français canadien donne à nos clients plus d'occasions d'atteindre un public professionnel dans cet important marché », a déclaré Liam Power, Vice-président principal des opérations mondiales chez PR Newswire.

Renforcer la distribution au Canada

Ce dernier partenariat fait suite à de récentes collaborations avec Postmedia et Black Press, marquant un investissement continu dans le renforcement de l'infrastructure de distribution canadienne de PR Newswire. Ces développements stratégiques visent à offrir une plus grande valeur aux clients en améliorant l'ampleur et la profondeur de diffusion de leurs actualités dans tout le Canada, particulièrement au sein de marchés régionaux clés comme le Québec.

PR Newswire continue d'investir dans le développement de son réseau de distribution, avec pour objectif d'aider ses clients à atteindre un public parfaitement ciblé au Canada et dans le monde.

SOURCE PR Newswire

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