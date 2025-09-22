Cette nouvelle plateforme offre aux communicateurs les outils nécessaires pour transformer un simple communiqué de presse en une campagne à grande échelle, garantissant la diffusion de leur message auprès de larges audiences et de l'IA.

NEW YORK, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Dans un monde où la consolidation des salles de rédaction et la recherche basée sur l'IA redéfinissent la façon dont nous découvrons les histoires, le communiqué de presse repose plus que jamais sur une communication de marque crédible et fiable. Point de départ d'une solide stratégie de communication multicanal, il accélère la portée et l'efficacité du message, tout en lui conférant un caractère authentifié provenant directement de la source. Aujourd'hui, PR Newswire annonce Amplify, une plateforme alimentée par l'IA conçue pour répondre à cette nouvelle réalité.

Amplify aide les marques à l'optimisation générative des moteurs, une nouvelle approche visant à améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche pilotés par l'IA.

Fort des 70 ans d'expertise de PR Newswire dans le domaine de la communication internationale, Amplify bouleverse le statu quo en fusionnant le réseau de distribution mondial inégalé de l'industrie avec l'IA de pointe. Cette plateforme révolutionnaire permet aux professionnels des relations publiques, de la communication, du marketing et des relations avec les investisseurs de travailler plus intelligemment, d'étendre leur portée à travers les différents canaux et d'obtenir des résultats mesurables. En exploitant la puissance de l'IA pour transformer les communications du monde réel, Amplify aide les communicateurs à évoluer avec le paysage changeant de l'information et de la recherche, consolidant l'engagement de PR Newswire en matière d'innovation et de leadership industriel.

Un outil de communication indispensable

Amplify confère aux communicateurs le pouvoir de planifier, créer, distribuer et mesurer les campagnes depuis un espace de travail unique et transparent. Cette boîte à outils complète est conçue pour s'assurer qu'une histoire n'est pas seulement vue, mais aussi entendue, et qu'elle est racontée avec fiabilité et précision.

Trouvez la prochaine histoire grâce à l'IA : l'outil de planification analyse en temps réel les tendances du secteur en utilisant l'IA pour faire apparaître instantanément les angles d'attaque les plus convaincants pour les marques, en augmentant l'intuition avec des données exploitables et en créant et menant une stratégie de campagne robuste et holistique.

l'outil de analyse en temps réel les tendances du secteur en utilisant l'IA pour faire apparaître instantanément les angles d'attaque les plus convaincants pour les marques, en augmentant l'intuition avec des données exploitables et en créant et menant une stratégie de campagne robuste et holistique. Amplifiez n'importe quel sujet sur tous les canaux : transformez un simple communiqué de presse en une campagne complète en quelques minutes. Grâce à l'IA générative, Create+ génère instantanément des vidéos, des articles de blog et des argumentaires personnalisés, répondant ainsi aux exigences des publics numériques d'aujourd'hui.

: transformez un simple communiqué de presse en une campagne complète en quelques minutes. Grâce à l'IA générative, génère instantanément des vidéos, des articles de blog et des argumentaires personnalisés, répondant ainsi aux exigences des publics numériques d'aujourd'hui. Attirez l'attention : créez des communiqués riches en multimédias qui sont conçus pour se démarquer dans les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les canaux d'investisseurs et les plateformes d'information.

« Le rôle de l'IA dans l'évolution rapide du paysage de l'actualité, de l'information et de la recherche représente la transformation la plus importante que le secteur des relations publiques et de la communication ait connue depuis des décennies », a déclaré Matt Brown, président de PR Newswire. « Amplify redéfinit la façon dont les marques racontent leurs histoires, contrôlent leurs récits et mesurent leur impact en unifiant le flux de travail des communications en une seule plateforme intelligente, alimentée par l'IA. Nous donnons aux communicateurs les moyens de planifier des campagnes, de créer du contenu et d'atteindre des audiences mondiales comme jamais auparavant. »

Depuis longtemps, le communiqué de presse est la seule source de vérité d'une campagne réussie. Dans un monde où l'IA fait de plus en plus émerger le contenu pour les chercheurs, un communiqué faisant autorité est plus important que jamais. Amplify renforce cette base en s'appuyant sur les sept décennies d'expérience de PR Newswire pour connecter les organisations à des audiences mondiales. En associant son réseau de distribution inégalé à des capacités d'IA intelligentes et avancées, PR Newswire élève une fois de plus la norme sur la façon dont les marques partagent leurs nouvelles les plus importantes, en veillant à ce que ces histoires puissent être découvertes dans un écosystème d'information en évolution rapide.

