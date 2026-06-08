PR Newswire Amplify™ étend à sept langues ses capacités multilingues pour les campagnes et la création de contenu

Cette optimisation basée sur l'IA rationalise les flux de travail des communicants et renforce les solutions de pointe de PR Newswire pour les campagnes mondiales.

LONDRES, 8 juin 2026 /CNW/ - Pour permettre aux entreprises mondiales d'atteindre efficacement leurs audiences aux Amériques et en Europe sans compromettre la vitesse ni la cohérence de la marque, PR Newswire a lancé un support multilingue pour sa plateforme Amplify. Cette expansion permet aux équipes des relations publiques, des communications, du marketing et des relations avec les investisseurs de générer en quelques minutes des messages cohérents sur la marque dans les langues des différentes régions.

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/pr_newswire/9401551-en-pr-newswire-amplify-multiple-language-support

Boostez l'uniformité de votre contenu dans toutes les langues

Les clients recherchaient un moyen efficace d'étendre la portée de leurs récits à des audiences non anglophones à l'échelle mondiale, sans ralentir leurs processus. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité - et aux futures améliorations multilingues - les clients de PR Newswire sont aujourd'hui en mesure de créer facilement des stratégies de campagne et du contenu multicanal comme des communiqués de presse, des blogues, des articles et des argumentaires dans les langues suivantes : anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), français (Canada), français (France), allemand, espagnol et portugais.

Ce support multilingue élargi vient compléter le réseau de distribution mondial de PR Newswire et le soutien aux campagnes internationales. Les équipes des communications mondiales peuvent désormais planifier et créer du contenu de campagne en toute simplicité, avec une voix cohérente dans toutes les régions, en veillant à ce que leurs récits atteignent leurs publics les plus importants par l'entremise de multiples canaux et langues.

En plus de pouvoir générer par l'IA du nouveau contenu dans une langue spécifique grâce aux capacités de soutien renforcées d'Amplify, les clients de PR Newswire continuent de bénéficier des services éprouvés de traduction de l'entreprise lorsqu'ils distribuent leurs ébauches de communiqués de presse à des audiences internationales.

Élargissez la portée de vos campagnes mondiales

Il s'agit de la plus récente innovation en matière de capacités de gestion de campagnes multicanaux fondées sur l'IA au sein de la plateforme Amplify. En l'absence d'un outil stratégique centralisé, la voix de la marque dans les différentes régions peut se fragmenter ou se diluer dans la traduction. Résultat ? Une identité décousue de la marque à l'international. Les équipes des communications mondiales peuvent maintenant générer des variantes de contenu natif pour leurs marchés clés afin de maintenir le contrôle de la marque tout en consolidant les équipes locales.

« Nos clients comptent sur notre réseau de distribution inégalé pour atteindre leurs audiences mondiales avec impact et authenticité », déclare Matt Brown, président de PR Newswire. « Cette nouvelle capacité renforce notre soutien indéfectible aux campagnes mondiales dans des langues spécifiques. Nous sommes ravis d'étendre le support multilingue de notre plateforme afin d'aider nos clients à générer des ressources de campagne et de grande qualité grâce à notre intelligence artificielle de pointe et exclusive.

Cette nouvelle capacité multilingue, avec d'autres langues prochainement déployées, illustre parfaitement la façon dont PR Newswire Amplify™ transforme le fonctionnement des communicants, en réduisant sensiblement les délais de lancement des campagnes mondiales et en favorisant des connexions plus solides avec les audiences du monde entier. »

La solution Multichannel Amplification™ au service des récits des marques

Le support multilingue élargi est la dernière innovation introduite dans Amplify, la plateforme de gestion de campagnes de relations publiques basée sur l'intelligence artificielle. Les clients ont accès à une gamme complète d'outils, à savoir :

Multichannel Amplification™ : augmentez la portée et la visibilité de votre récit sur les canaux gagnés, détenus, payés et partagés grâce au plus grand réseau de distribution multicanal de l'industrie.

augmentez la portée et la visibilité de votre récit sur les canaux gagnés, détenus, payés et partagés grâce au plus grand réseau de distribution multicanal de l'industrie. Accompagnement de bout en bout de la campagne : planifiez, créez, distribuez et mesurez des campagnes multicanal complètes au sein d'une plateforme unique et simplifiée.

planifiez, créez, distribuez et mesurez des campagnes multicanal complètes au sein d'une plateforme unique et simplifiée. Renseignements fondés sur l'IA : abordez les sujets du moment et les questions les plus courantes dans votre secteur d'activité afin de garder une longueur d'avance et de créer rapidement du contenu qui recevra un véritable écho.

abordez les sujets du moment et les questions les plus courantes dans votre secteur d'activité afin de garder une longueur d'avance et de créer rapidement du contenu qui recevra un véritable écho. Optimisation OSTA/GEO : consultez instantanément les scores de qualité des contenus et les recommandations pratiques pour optimiser les performances de recherche par l'IA de vos communiqués de presse, articles et blogues. La structure, la clarté et les messages sont faciles à comprendre et à réutiliser pour les modèles d'IA dans les réponses génératives.

Découvrez tous les avantages d'Amplify sur https://www.newswire.ca/fr/amplify-plateforme/.

À propos de PR Newswire

PR Newswire est le chef de file de la distribution de communiqués de presse avec une portée mondiale inégalée de plus de 500 000 salles de rédaction, sites Web, flux d'actualités, journalistes et influenceurs. Nos services sont disponibles dans plus de 170 pays et 40 langues. Grâce à notre plateforme novatrice PR Newswire Amplify™ optimisée par l'IA, à des offres de services de contenu primées, à des produits intégrés pour les salles de presse et les microsites, à une suite de services de relations avec les investisseurs, à des outils de placement rémunéré et de partage social, PR Newswire dispose d'un catalogue complet de solutions Multichannel Amplification™ pour relever les défis auxquels font face les équipes des relations publiques et des communications. Depuis plus de 70 ans, PR Newswire est la destination incontournable qui permet aux marques du monde entier de partager leurs nouvelles les plus importantes.

SOURCE PR Newswire

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