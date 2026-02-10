MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Power Sustainable Lios (« PSL »), la plateforme de capital-investissement spécialisée dans le secteur alimentaire de Power Sustainable (« PS »), a annoncé aujourd'hui avoir signé l'Engagement d'investissement en innovation agroalimentaire de Financement agricole Canada (« FAC »), réaffirmant ainsi son engagement à long terme envers la croissance, la productivité et la résilience du secteur canadien de l'agriculture et de l'alimentation.

Cet engagement réunit une coalition d'investisseurs institutionnels animés par une ambition commune : accélérer le déploiement de capitaux à travers la chaîne de valeur agroalimentaire canadienne d'ici 2030. Menée par FAC, cette initiative vise à mobiliser davantage de capitaux privés, à soutenir l'innovation à grande échelle et à renforcer la position du Canada comme marché agroalimentaire concurrentiel à l'échelle mondiale.

« Le secteur alimentaire canadien représente une occasion d'investissement particulièrement attrayante », a déclaré Jonathan Bélair, associé directeur de PSL. « Nous voyons une réelle occasion d'accompagner des entreprises et des plateformes canadiennes dans leur croissance, l'amélioration de leur productivité et leur capacité à concurrencer à l'échelle mondiale. Cet engagement s'inscrit pleinement dans notre stratégie de partenariat avec des équipes de direction afin de bâtir des entreprises résilientes tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. »

Le secteur canadien de l'agriculture et de l'alimentation repose sur des fondations solides, notamment une base de production reconnue mondialement, des exploitants expérimentés et un écosystème en croissance d'entreprises innovantes. « Alors que la demande pour des aliments fiables, sûrs et nutritifs continue d'augmenter, il existe une trajectoire attrayante pour développer des plateformes éprouvées et soutenir les entreprises positionnées pour créer de la valeur à long terme », a ajouté Craig Hanna, associé de PSL.

« FAC a joué un rôle essentiel en réunissant des investisseurs engagés envers l'avenir du Canada et la solidité à long terme de son secteur agricole et alimentaire », a déclaré Bruce Heyman, chef de la direction de PS. « L'agriculture et l'alimentation sont des piliers fondamentaux de l'économie canadienne et de sa croissance durable à long terme. Cet engagement reflète une conviction partagée selon laquelle des capitaux patients et à long terme peuvent soutenir la croissance, la résilience et la compétitivité continue de ce secteur essentiel. La participation de la firme à l'engagement de FAC s'inscrit dans notre approche plus large d'investissement dans des secteurs essentiels qui soutiennent le développement économique, les chaînes d'approvisionnement et les communautés. »

À propos de Power Sustainable Lios

Power Sustainable Lios est une plateforme de capital-investissement axée sur l'investissement dans des entreprises innovantes et guidées par des principes de durabilité, actives à travers la chaîne de valeur de l'alimentation et de l'agriculture. LIOS collabore avec des équipes de direction et des fondateurs afin de favoriser la création de valeur à long terme, l'excellence opérationnelle et une croissance responsable sur le plan environnemental. Power Sustainable Lios est une filiale de Power Sustainable.

Pour en savoir plus : powersustainablelios.com

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs qui investit des capitaux à long terme dans des secteurs clés de l'économie -- l'énergie, l'alimentation, la mobilité, la connectivité et le cadre bâti -- en période de transformation structurelle. La firme investit de façon sélective à travers les chaînes de valeur de ces secteurs au moyen de stratégies en capitaux propres et en crédit, en mettant l'accent sur des occasions où l'efficacité des ressources, la transition et la résilience constituent des moteurs importants de performance et de gestion du risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Pour en savoir plus : powersustainable.com

À propos de Financement agricole Canada (FAC)

FAC est fière d'investir à 100 % dans l'agriculture et l'alimentation canadiennes. Les employés de l'organisation sont engagés envers le succès durable de ceux et celles qui produisent et transforment les aliments au Canada. FAC offre des solutions de financement et de capital flexibles, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une gamme de produits et de services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et évolutifs de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses bénéfices dans l'industrie et les communautés qu'elle dessert.

Pour en savoir plus : fcc.ca

