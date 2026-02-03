MIAMI, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Power Sustainable Infrastructure Credit (PSIC) annonce aujourd'hui avoir finalisé, en décembre 2025, la clôture de son premier fonds mondial de crédit en infrastructures. Le capital total aligné sur la stratégie dépasse désormais 1 milliard de dollars américains, incluant plus de 800 millions de dollars américains d'engagements au sein du fonds et de mandats de gestion distincte.

La stratégie vise à offrir des solutions de financement créatives et hautement personnalisées à des entreprises et à des équipes de direction œuvrant dans les secteurs de l'infrastructure, notamment l'énergie et la décarbonation, le transport et la logistique, les infrastructures numériques et sociales, ainsi que les services publics et le recyclage.

Depuis son lancement, la stratégie a réalisé huit investissements, déployant des capitaux dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure en Amérique du Nord. Les transactions réalisées à ce jour témoignent de la capacité de l'équipe à structurer et à réaliser des financements sur mesure dans des secteurs soutenus par des tendances structurelles à long terme, notamment le solaire communautaire, la fibre optique jusqu'au domicile, les centres de données et la lutte aérienne contre les incendies.

Tom Murray, associé directeur de PSIC, a déclaré :

« Nous sommes convaincus du potentiel du crédit privé en infrastructures au sein des secteurs clés de l'économie, où la demande pour des solutions de financement adossées à des actifs et adaptées aux besoins spécifiques continue de croître. Nous remercions nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continu alors que nous poursuivons le déploiement de la stratégie. »

Bruce Heyman, chef de la direction de Power Sustainable, a ajouté :

« La clôture de ce premier fonds de crédit en infrastructures constitue une étape importante pour Power Sustainable. La rapidité avec laquelle la stratégie s'est développée reflète à la fois l'ampleur des opportunités et la capacité de l'équipe à les concrétiser. Nous sommes très enthousiastes de l'élan soutenu de la plateforme. »

Power Sustainable observe par ailleurs un intérêt soutenu des investisseurs pour de futurs véhicules d'investissement en crédit d'infrastructures, appuyé par la croissance du portefeuille, des capacités d'origination bien établies et une approche d'investissement à long terme.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies qui investit dans les principaux secteurs de l'économie réelle à mesure qu'ils connaissent des transformations structurelles. La société déploie des capitaux dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité, de la connectivité et de l'environnement bâti, en investissant de manière sélective le long de leurs chaînes de valeur par le biais de stratégies en actions et en crédit. Power Sustainable privilégie les occasions où la transition, la résilience et l'efficacité des ressources constituent des moteurs importants de rendement et de gestion du risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

