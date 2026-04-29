MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Power Sustainable Energy Infrastructure (« PSEI »), la plateforme d'infrastructures d'énergie renouvelable de Power Sustainable, a annoncé aujourd'hui avoir conclu la vente d'une participation de 49,9 % dans Big Sky Wind, un parc éolien en exploitation de 240 MW situé en Illinois, à des fonds gérés par Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) et GCM Grosvenor, deux chefs de file mondiaux de l'investissement dans les marchés privés. PSEI conservera une participation majoritaire dans l'actif et continuera d'en assurer l'exploitation.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de PSEI visant à s'associer à des investisseurs institutionnels de long terme tout en recyclant activement du capital afin de financer de nouveaux investissements au sein de son portefeuille.

« Nous sommes heureux de nous associer à Hamilton Lane et à GCM Grosvenor dans le cadre de Big Sky Wind », a déclaré Pierre-Olivier Perras, associé directeur de PSEI. « Cette transaction met en évidence la qualité de l'actif et reflète notre approche disciplinée de gestion active de portefeuille et de recyclage du capital, nous permettant de réinvestir dans de nouvelles opportunités et de poursuivre le développement de notre plateforme. »

Taylor McManus, chef de l'équipe d'investissement en infrastructures de Hamilton Lane, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Power Sustainable, un investisseur et opérateur reconnu dans la production d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Il s'agissait d'une occasion unique d'investir dans un actif éolien en exploitation bénéficiant d'un cadre contractuel solide, d'un profil risque-rendement attrayant et de dynamiques transactionnelles favorables. »

« Big Sky Wind est un actif de grande qualité, remis à niveau, qui affiche un solide bilan d'exploitation et bénéficie d'une exposition favorable au marché américain de l'électricité », a déclaré Kevin Pellecchia, directeur exécutif, investissements en infrastructures chez GCM Grosvenor. « Notre investissement reflète une approche axée sur l'accès à des actifs d'infrastructure établis aux côtés de partenaires expérimentés, où nous voyons un potentiel de flux de trésorerie durables et de création de valeur à long terme. »

Big Sky Wind est un projet éolien en exploitation qui affiche un solide historique de performance, soutenu par une grande disponibilité et des flux de trésorerie stables. Entièrement remis à niveau en 2022, l'actif est situé sur le marché PJM et bénéficie de fondamentaux de marché favorables.

Cette opération souligne la capacité de PSEI à développer, déployer et optimiser des actifs d'infrastructure de haute qualité, tout en conservant un solide portefeuille d'opportunités d'investissement sur ses principaux marchés.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-plateformes qui investit dans les principaux secteurs de l'économie réelle en transformation structurelle. La société déploie du capital dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité, de la connectivité et de l'environnement bâti, en investissant de manière sélective le long de leurs chaînes de valeur par le biais de stratégies en capital et en crédit. Power Sustainable cible des opportunités où la transition, la résilience et l'efficacité des ressources sont des moteurs de performance et de gestion des risques. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez la page LinkedIn et le site Web de Power Sustainable.

À propos de Hamilton Lane

Hamilton Lane (Nasdaq : HLNE) est l'une des plus importantes sociétés d'investissement dans les marchés privés à l'échelle mondiale, offrant des solutions innovantes aux investisseurs institutionnels et aux clients de gestion de patrimoine privé. Dédiée exclusivement aux marchés privés depuis plus de 30 ans, la firme compte environ 780 professionnels répartis dans des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Hamilton Lane gère et supervise 1 000 milliards de dollars d'actifs, dont 146,1 milliards de dollars d'actifs discrétionnaires et 871,5 milliards de dollars d'actifs non discrétionnaires, au 31 décembre 2025. La société se spécialise dans la conception de programmes d'investissement flexibles donnant accès à l'ensemble des stratégies, secteurs et géographies des marchés privés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web ou sur la page LinkedIn.

À propos de GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq : GCMG) est un fournisseur mondial de solutions de gestion d'actifs alternatifs, avec environ 91 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis entre le capital-investissement, les infrastructures, l'immobilier, le crédit et les stratégies de rendement absolu. La société se spécialise dans les actifs alternatifs depuis plus de 50 ans et s'engage à créer de la valeur pour ses clients en s'appuyant sur une plateforme d'investissement flexible et multi-actifs.

L'équipe expérimentée de GCM Grosvenor, composée d'environ 550 professionnels, dessert une clientèle mondiale d'investisseurs institutionnels et individuels. La société a son siège social à Chicago et dispose de bureaux à New York, Toronto, Londres, Francfort, Tokyo, Hong Kong, Séoul et Sydney. Pour plus d'information, veuillez consulter : gcmgrosvenor.com.

SOURCE Power Sustainable

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