MIAMI, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Power Sustainable Infrastructure Credit (PSIC) a récemment conclu un financement senior garanti de 85 M$ US en faveur de Sagepoint Energy (Sagepoint), une plateforme intégrée de gaz naturel renouvelable (GNR) active dans l'exploitation de sites d'enfouissement, les opérations agricoles laitières et la logistique du GNR.

Le financement soutiendra l'expansion du portefeuille d'actifs de Sagepoint dans le domaine du GNR issus de sites d'enfouissement, augmentant de façon significative la capacité de production de GNR et contribuant à la réduction des émissions de méthane. L'entreprise est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés possédant une expertise approfondie dans la construction et l'optimisation d'actifs de valorisation énergétique des matières résiduelles.

Daniel Fein, directeur général de PSIC, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Sagepoint et à son équipe de direction hautement expérimentée dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie de croissance convaincante dans le secteur du GNR issu de sites d'enfouissement. La production de GNR joue un rôle significatif dans la décarbonation de chaînes d'approvisionnement énergétiques essentielles, et nous croyons que l'entreprise est bien positionnée pour générer des résultats durables pour l'ensemble de ses parties prenantes. »

Aaron Johnson, chef de la direction de Sagepoint Energy, a déclaré : « Ce financement de PSIC soutient l'expansion continue de notre portefeuille et nous permet d'accélérer des projets clés visant à accroître notre capacité de production de GNR. Nous apprécions l'appui de PSIC et nous réjouissons de poursuivre notre collaboration dans le cadre de notre engagement commun envers des solutions énergétiques durables. »

Cet investissement reflète l'engagement continu de PSIC à financer des entreprises d'infrastructure qui améliorent l'efficacité des ressources, favorisent la décarbonation et renforcent la fiabilité des systèmes énergétiques essentiels. La stratégie de PSIC vise à offrir des solutions de financement créatives et hautement adaptées à des entreprises et équipes de direction de premier plan dans divers secteurs d'infrastructure, notamment l'énergie, le transport et la logistique, le numérique, les infrastructures sociales ainsi que les services publics et le recyclage. PSIC a maintenant réalisé neuf investissements en Amérique du Nord et a récemment annoncé la clôture de son premier fonds mondial, portant à 1 G$ le capital total aligné sur cette stratégie.

Millbank LLP a agi à titre de conseiller juridique de PSIC. Moore & Van Allen a agi à titre de conseiller juridique de Sagepoint.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs qui investit dans des stratégies finançant les infrastructures durables, le capital-investissement et le crédit. La société est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW) et déploie des capitaux institutionnels dans des secteurs en transformation structurelle. L'approche d'investissement de Power Sustainable vise à générer des rendements concurrentiels ajustés au risque tout en contribuant à des objectifs de durabilité, notamment la décarbonation et le développement d'infrastructures résilientes. Pour en savoir plus : www.powersustaianble.com

À propos de Sagepoint Energy

Sagepoint Energy est une plateforme axée sur l'efficacité des ressources, spécialisée dans le développement et l'exploitation de solutions de valorisation énergétique des matières résiduelles. Établie à Carmel, en Indiana, la société est dirigée par une équipe de professionnels expérimentés possédant une expertise approfondie dans le secteur de la conversion des déchets en carburants et compte plus de 70 employés dédiés aux opérations à travers les États-Unis. Pour en savoir plus : www.sagepointenergy.com

