Power Sustainable Infrastructure Credit conclut un financement senior garanti pour la plateforme de GNR d'origine laitière de Novilla RNG

MIAMI, le 29 juin 2026 /CNW/ - Power Sustainable Infrastructure Credit (« PSIC ») a récemment conclu un financement senior garanti de 45 M$ US en faveur de Novilla RNG (« Novilla » ou la « Société »), un développeur, propriétaire et exploitant verticalement intégré d'actifs de gaz naturel renouvelable (« GNR ») d'origine laitière aux États-Unis.

Le financement soutiendra les dépenses d'investissement liées à la croissance, notamment la construction de deux nouveaux projets (greenfield) de GNR d'origine laitière au Dakota du Sud, et fera progresser le portefeuille de développement plus large de Novilla. Les projets de Novilla captent le méthane issu des opérations laitières et le convertissent en gaz naturel renouvelable de qualité pipeline, contribuant à réduire les émissions de méthane et à fournir un carburant à faible teneur en carbone aux marchés du transport et des services publics.

Fondée en 2021, Novilla conçoit, obtient les permis, construit, détient et exploite des projets de GNR d'origine laitière à travers les États-Unis, avec cinq projets en exploitation en date de juin 2026. La Société est dirigée par une équipe de direction chevronnée cumulant plus de 100 ans d'expérience dans les secteurs du GNR et des infrastructures. Depuis sa création, Novilla est commanditée par ERA Partners LLC, une société d'investissement en infrastructures à valeur ajoutée qui se spécialise dans la création de plateformes d'entreprises d'exploitation riches en actifs offrant des services essentiels dans le segment inférieur du marché intermédiaire (lower middle market) nord-américain.

« Novilla se distingue par son approche fondée sur les premiers principes pour bâtir une plateforme différenciée de GNR d'origine laitière, alliant de profondes capacités techniques à un portefeuille croissant de projets de grande qualité. Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase de croissance de la Société à mesure qu'elle met en service de nouveaux projets. Nous croyons que Novilla est bien positionnée pour générer des résultats durables pour ses partenaires et l'ensemble de ses parties prenantes », déclare Benjamin Shenwick, Principal de PSIC.

« Ce financement nous procure un capital flexible pour mettre en service nos projets en construction et poursuivre l'expansion de notre portefeuille de développement. L'expertise de PSIC en crédit d'infrastructure et sa compréhension du secteur du GNR en font un solide partenaire de financement pour Novilla alors que nous continuons de développer des projets de GNR d'origine laitière de grande qualité à travers les États-Unis », ajoute Jared Williams, co-chef de la direction de Novilla RNG.

L'investissement de PSIC reflète sa volonté constante d'offrir des solutions de financement sur mesure à des entreprises et à des actifs d'infrastructure qui améliorent l'efficacité des ressources et soutiennent la transition énergétique. La stratégie vise à s'associer à des entreprises et à des équipes de direction d'exception dans divers secteurs d'infrastructure, notamment l'énergie, le transport et la logistique, le numérique, les infrastructures sociales ainsi que les services publics et le recyclage. Grâce à cette transaction, PSIC a maintenant réalisé dix investissements en Amérique du Nord, à la suite de la récente clôture de son premier fonds mondial, portant à plus de 1 G$ US le capital total aligné sur cette stratégie.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multiplateforme qui investit dans les secteurs fondamentaux de l'économie réelle alors qu'ils traversent des changements structurels. La société répartit ses capitaux entre l'énergie, l'alimentation, la mobilité, la connectivité et l'environnement bâti, en investissant de façon sélective tout au long de leurs chaînes de valeur au moyen de stratégies d'actions et de crédit. Power Sustainable se concentre sur les occasions où la transition, la résilience et l'efficacité des ressources sont des moteurs de performance et de risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le LinkedIn et le site Web de Power Sustainable.

À propos de Novilla

Novilla RNG est un développeur, propriétaire et exploitant de gaz naturel renouvelable d'origine laitière fondé en 2021. La Société conçoit, obtient les permis, construit, détient et exploite des projets de GNR d'origine laitière à travers les États-Unis, avec un portefeuille d'actifs en exploitation, en construction et en développement. Pour en savoir plus : www.novillarng.com.

SOURCE Power Sustainable

Relations avec les médias : Power Sustainable Communications, [email protected]