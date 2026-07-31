Power Sustainable Infrastructure Credit octroie un financement de 135 millions de dollars à Convertus pour un projet d'usine phare de biocarburants dans la région de York

Cette importante étape de financement, soutenue par Power Sustainable, fait progresser vers sa mise en service et son exploitation commerciale la première usine de biocarburants au Canada dotée d'une technologie intégrée de liquéfaction du CO₂.

LONDON, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le Groupe Convertus est heureux d'annoncer la clôture financière réussie d'un financement de projet de 135 millions de dollars pour son installation phare de biocarburants située dans la région de York, en Ontario.

Le financement de projet a été accordé par Power Sustainable Infrastructure Credit (PSIC), Selkirk Advisory Group agissant à titre de conseiller financier de Convertus. Cette clôture financière constitue une étape importante alors que le projet progresse vers sa mise en service et le début de ses activités commerciales.

Chantier de l’installation de biocarburants de Convertus à York, juillet 2026

Cette installation à la fine pointe de la technologie est conçue pour traiter jusqu'à 200 000 tonnes de matières organiques triées à la source par année et devrait produire annuellement entre 350 000 et 400 000 gigajoules de gaz naturel renouvelable. En plus du gaz naturel renouvelable, l'installation produira de l'engrais liquide à faible teneur en carbone et du dioxyde de carbone liquéfié de qualité alimentaire (CO₂), permettant ainsi de tirer plusieurs produits à forte valeur ajoutée et à faible teneur en carbone d'un même flux de déchets, tout en maximisant la récupération des ressources.

« Ce financement marque une étape importante pour Convertus et témoigne de la confiance que PSIC accorde à notre entreprise, à notre équipe et à notre vision à long terme, a déclaré Jamie Jongsma, chef de la direction financière du Groupe Convertus. Nous sommes reconnaissants du partenariat de PSIC ainsi que de l'expertise et des conseils fournis par Selkirk Advisory Group tout au long du processus de financement. Cette installation représente la prochaine génération d'infrastructures de digestion anaérobie et démontre comment des technologies novatrices peuvent transformer les déchets organiques en énergie renouvelable et en produits à faible teneur en carbone de grande valeur. »

« L'installation de biocarburants de York fournira une infrastructure environnementale essentielle à la région de York et au Grand Toronto, en ajoutant une capacité critique de traitement à long terme des matières organiques grâce à une installation à la fine pointe de la technologie conçue avec une solide redondance opérationnelle. L'équipe de premier plan de Convertus a mis sur pied un projet de grande qualité qui combine technologie de pointe et retombées significatives sur les plans de l'économie circulaire et de la décarbonation. Ce financement reflète notre volonté de soutenir des exploitants chevronnés qui développent des infrastructures essentielles reposant sur de solides paramètres économiques et générant des bénéfices environnementaux mesurables. Nous sommes heureux d'appuyer Convertus alors que l'installation progresse vers le début de ses activités commerciales », a déclaré Benjamin Shenwick, directeur, Power Sustainable Infrastructure Credit.

Le projet respecte toujours son échéancier; le début de la mise en service est prévu plus tard cette année et le démarrage des activités au début de 2027. Une fois opérationnelle, l'installation deviendra le projet phare du portefeuille croissant d'infrastructures avancées de traitement des matières organiques de Convertus, démontrant la capacité de l'entreprise à déployer des technologies de pointe qui transforment les déchets organiques en énergie renouvelable et en autres produits circulaires à forte valeur ajoutée.

À propos du Groupe Convertus

Convertus est un chef de file nord-américain dans le développement, la propriété et l'exploitation d'infrastructures de traitement des matières organiques, de digestion anaérobie, de gaz naturel renouvelable et de récupération des ressources. Grâce à des partenariats à long terme avec des municipalités et des clients commerciaux, Convertus transforme les déchets organiques en énergie renouvelable et en autres produits à faible teneur en carbone de grande valeur, aidant ainsi les collectivités à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à faire progresser l'économie circulaire.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multiplateforme qui investit dans les secteurs fondamentaux de l'économie réelle à mesure qu'ils connaissent des transformations structurelles. La société déploie des capitaux dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité, de la connectivité et de l'environnement bâti, en investissant de manière sélective tout au long de leurs chaînes de valeur au moyen de stratégies de capitaux propres et de crédit. Power Sustainable Infrastructure Credit est la plateforme de crédit d'infrastructure de la société; elle fournit des solutions de financement flexibles à des entreprises et à des projets d'infrastructures essentielles partout en Amérique du Nord.

Power Sustainable cible les occasions où la transition, la résilience et l'efficacité des ressources constituent des facteurs de rendement et de risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Selkirk Advisory Group

Selkirk Advisory Group est une société indépendante qui fournit des services-conseils financiers et des solutions de financement structuré, avec une expertise particulière en financement de projets, à des clients des secteurs des énergies de remplacement et des infrastructures partout en Amérique du Nord.

SOURCE Power Sustainable

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