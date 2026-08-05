Power Sustainable Infrastructure Credit conclut un financement pour la plateforme logistique de Sagepoint alimentée au GNR

MIAMI, le 5 août 2026 /CNW/ -- Power Sustainable Infrastructure Credit Manager L.P. (« PSIC ») a récemment conclu un financement garanti de premier rang afin de soutenir le lancement et l'expansion de Sagepoint Logistics, l'entreprise de camionnage pour compte d'autrui de Sagepoint Energy LLC (« Sagepoint »). Le financement servira à acquérir une flotte dédiée de camions lourds de classe 8 ainsi que l'infrastructure de ravitaillement connexe, en s'appuyant sur les capacités établies de Sagepoint en matière de gaz naturel renouvelable (« GNR »).

Sagepoint Logistics étend les activités de l'entreprise en aval de la production et de la distribution de GNR jusqu'à son utilisation dans le transport, créant ainsi une chaîne plus intégrée entre la production de carburant issu de déchets et son utilisation finale. La transaction fait suite à la facilité de crédit annoncée précédemment par PSIC pour soutenir l'expansion du parc d'actifs de production de GNR à partir de sites d'enfouissement de Sagepoint.

La flotte de Sagepoint Logistics comprendra des camions équipés du moteur au gaz naturel X15N de Cummins. Conçu pour les applications lourdes et longue distance, le X15N offre la puissance et le couple nécessaires au camionnage de classe 8, tout en permettant aux exploitants de parcs de véhicules de délaisser le diesel. Selon la source du carburant et le profil d'exploitation, cette technologie pourrait réduire les coûts de carburant et les émissions par rapport aux moteurs diesel conventionnels. La flotte initiale de Sagepoint Logistics sera exploitée dans le Midwest à partir d'une base au Wisconsin, et la facilité de PSIC offre une capacité additionnelle pour agrandir la flotte et étendre progressivement sa présence géographique.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Sagepoint alors que l'entreprise étend ses capacités de production et de distribution de GNR au transport », a déclaré Daniel Fein, directeur général de PSIC. « Sagepoint Logistics crée une source intégrée de demande finale pour le GNR, tout en offrant aux clients commerciaux une solution pratique pour réduire les émissions par rapport au transport conventionnel alimenté au diesel. Cette transaction reflète notre stratégie consistant à fournir des capitaux sur mesure à des entreprises d'infrastructure dotées d'actifs sous-jacents solides, d'équipes de direction chevronnées et de possibilités de croissance bien définies. »

« PSIC a été un partenaire important de Sagepoint dans l'expansion de notre plateforme de GNR verticalement intégrée », a déclaré Aaron Johnson, chef de la direction de Sagepoint Energy. « Après avoir financé l'expansion de nos actifs de production de GNR à partir de sites d'enfouissement, PSIC a travaillé en étroite collaboration avec nous pour mettre au point une structure de financement hautement personnalisée pour Sagepoint Logistics, offrant une souplesse supérieure à celle des solutions conventionnelles de financement de parcs de véhicules. Ce partenariat élargi nous procure les capitaux nécessaires pour relier nos capacités de production et de ravitaillement en GNR à son utilisation dans le transport, et pour accroître progressivement notre flotte et notre présence géographique. »

L'investissement reflète la priorité qu'accorde PSIC au financement sur mesure d'entreprises d'infrastructure qui visent à améliorer l'efficacité des ressources, à soutenir la décarbonation et à renforcer la fiabilité des systèmes essentiels. PSIC investit dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie, du transport et de la logistique, de l'infrastructure numérique, de l'infrastructure sociale, des services publics, ainsi que des déchets et du recyclage. La stratégie a réalisé douze investissements en Amérique du Nord et a récemment annoncé la clôture de son premier fonds mondial, portant à environ 1 milliard de dollars le capital total affecté à la stratégie.

Haynes and Boone, LLP a agi à titre de conseiller juridique de PSIC. Moore & Van Allen a agi à titre de conseiller juridique de Sagepoint.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multiplateforme qui investit dans les secteurs fondamentaux de l'économie réelle en pleine transformation structurelle. La firme déploie des capitaux dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de la mobilité, de la connectivité et de l'environnement bâti, et investit de manière sélective dans leurs chaînes de valeur au moyen de stratégies de capitaux propres et de crédit. Power Sustainable cible les occasions où la transition, la résilience et l'efficacité des ressources constituent des facteurs de rendement et de risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

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À propos de Sagepoint Energy

Sagepoint Energy est une plateforme axée sur l'efficacité des ressources qui se spécialise dans le développement et l'exploitation de solutions de valorisation énergétique des déchets. Établie à Carmel, en Indiana, la société est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés possédant une connaissance approfondie du secteur de la transformation des déchets en carburants et compte plus de 110 professionnels dévoués actifs partout aux États-Unis. Sagepoint construit la seule plateforme de GNR entièrement intégrée verticalement sur le marché, maîtrisant les paramètres économiques depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la consommation finale du carburant. En savoir plus : https://www.sagepointenergy.com/

SOURCE Power Sustainable

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