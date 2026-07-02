Power Corporation annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 le 30 juillet 2026

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Power Corporation du Canada (Power Corporation) (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) diffusera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 le jeudi 30 juillet 2026, après la fermeture des marchés.

James O'Sullivan, président et chef de la direction, et Jake Lawrence, vice-président exécutif et chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique portant sur les résultats, qui aura lieu le vendredi 31 juillet 2026, à 8 h 30 (heure de l'Est). Une période de questions et réponses à l'intention des analystes suivra la présentation. Les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes sont invités à participer en mode écoute seulement, par téléphone ou webdiffusion audio.

La webdiffusion audio en direct ainsi que les documents relatifs à la présentation seront disponibles au www.powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.

Pour participer par téléphone, veuillez composer le 1-833-752-3688, sans frais en Amérique du Nord, ou le 1-647-846-8526 pour les appels provenant de l'international.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à partir de 11 h 30 (heure de l'Est) le 31 juillet 2026 et jusqu'au 10 novembre 2026 en composant le 1-855-669-9658, sans frais en Amérique du Nord, ou le 1-412-317-0088 pour les appels provenant de l'international, suivi du code d'accès 1429562#. Une version archivée de la webdiffusion sera également disponible sur le site Web de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400