Power Corporation annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026

Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections intitulées Mesures financières non conformes aux normes IFRS et Déclarations prospectives, qui figurent plus loin dans le présent communiqué. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Power Corporation du Canada (Power Corporation ou la Société) (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026.

Power Corporation Résultats consolidés pour la période close le 30 juin 2026

FAITS SAILLANTS

POWER CORPORATION

Le bénéfice net [1] pour le deuxième trimestre de 2026 s'est chiffré à 690 M$, ou 1,10 $ par action [2] , comparativement à 772 M$, ou 1,20 $ par action, au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net ajusté [1][3] s'est chiffré à 974 M$, ou 1,55 $ par action, comparativement à 883 M$, ou 1,38 $ par action, au deuxième trimestre de 2025.

pour le deuxième trimestre de 2026 s'est chiffré à 690 M$, ou 1,10 $ par action , comparativement à 772 M$, ou 1,20 $ par action, au deuxième trimestre de 2025. Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 974 M$, ou 1,55 $ par action, comparativement à 883 M$, ou 1,38 $ par action, au deuxième trimestre de 2025. Au 30 juin 2026, la valeur de l'actif net ajustée par action [3] se chiffrait à 112,94 $, comparativement à 85,77 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 31,7 % principalement attribuable aux sociétés en exploitation cotées en bourse.

Au 30 juin 2026, la valeur comptable par action [4] se chiffrait à 37,74 $, comparativement à 36,31 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 3,9 %.

se chiffrait à 112,94 $, comparativement à 85,77 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 31,7 % principalement attribuable aux sociétés en exploitation cotées en bourse. Au 30 juin 2026, la valeur comptable par action se chiffrait à 37,74 $, comparativement à 36,31 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 3,9 %. La Société a poursuivi l'exécution de sa stratégie de création de valeur, générant un bénéfice net ajusté par action record grâce à la solide performance de ses sociétés en exploitation, à la création de valeur au sein de ses plateformes de placements dans des actifs alternatifs, ainsi qu'à la poursuite des initiatives de simplification de son portefeuille. Great West a présenté un rendement des capitaux propres ajusté [5] de plus de 19 % pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que la Financière IGM a généré un bénéfice net ajusté record grâce à la solide performance de l'ensemble de ses activités. La participation du groupe Power dans Wealthsimple, détenue collectivement avec la Financière IGM et Portage Ventures I, était évaluée à 4,7 G$, soit une augmentation de 15 % au deuxième trimestre [6] , reflétant ainsi la progression continue des activités de Wealthsimple. La juste valeur de Sagard Holdings Management Inc. a augmenté de 11 % [7] , contribuant positivement à la création de valeur et reflétant l'expansion continue de la plateforme, y compris la récente finalisation de l'acquisition d'Unigestion Private Equity Holding SA (Unigestion). La Société a conclu une entente visant la vente de la totalité de sa participation dans LMPG Inc. [8] , soit le dernier placement qui était auparavant présenté dans les entreprises autonomes, simplifiant ainsi davantage le groupe Power. En 2026, la Société avait retourné du capital pour un montant de 1,5 G$ aux actionnaires au 30 juin 2026 qui comprenait des versements de dividendes de 0,8 G$ et des rachats d'actions de 0,7 G$.



GREAT-WEST LIFECO INC. (GREAT WEST)

Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est chiffré à 1 039 M$, comparativement à 894 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net ajusté [9] s'est chiffré à 1 270 M$, comparativement à 1 149 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 1 270 M$, comparativement à 1 149 M$ au deuxième trimestre de 2025. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 11 % par rapport au deuxième trimestre de 2025, grâce à la progression soutenue des secteurs d'activité Retraite et Gestion du patrimoine de Great West, menée par Empower, ainsi qu'à la forte croissance des nouvelles affaires au sein des Solutions de gestion du capital du secteur Solutions de gestion du capital et des risques.

Le 30 juin 2026, Empower a annoncé l'acquisition des activités d'administration de régimes de retraite et de garanties de Milliman, Inc. pour un montant de 340 M$ US [10] . À la clôture, l'acquisition permettra d'élargir la plateforme de solutions en milieu de travail d'Empower en ajoutant environ 130 G$ US à l'actif des clients et 1,5 million de participants aux régimes, tout en bonifiant les capacités en matière d'administration de régimes à prestations déterminées et de régimes de garanties de santé et de bien-être.

. À la clôture, l'acquisition permettra d'élargir la plateforme de solutions en milieu de travail d'Empower en ajoutant environ 130 G$ US à l'actif des clients et 1,5 million de participants aux régimes, tout en bonifiant les capacités en matière d'administration de régimes à prestations déterminées et de régimes de garanties de santé et de bien-être. Great West a affiché un rendement des capitaux propres ajusté [5] de 19,3 % et un rendement des capitaux propres de 17,2 %, atteignant pour un deuxième trimestre consécutif son objectif à l'égard d'un rendement des capitaux propres ajusté à moyen terme de plus de 19 %, en raison de la croissance de son bénéfice, du déploiement discipliné de ses capitaux et de ses rachats d'actions.



[1] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes. [2] Tous les montants par action se rapportent aux actions participantes de la Société. [3] Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté présenté par IGM et la valeur de l'actif net ajustée sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net ajusté par action et la valeur de l'actif net ajustée par action sont des ratios financiers non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [4] Se reporter à la section Autres mesures, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [5] Défini par Great West comme le « rendement des capitaux propres fondamental », un ratio non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. En avril 2025, Great West a révisé ses objectifs de croissance à moyen terme, avec prise d'effet le 1er janvier 2025. L'expression « à moyen terme » renvoie aux trois à cinq prochaines années. [6] IGM classe sa participation dans Wealthsimple à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAERG). Par conséquent, celle-ci n'a pas d'incidence sur le bénéfice net. La Société contrôle et consolide Wealthsimple. L'augmentation de la juste valeur n'est donc pas reflétée dans le bénéfice net. [7] La Société contrôle et consolide Sagard Holdings Management Inc. (SHMI). L'augmentation de la juste valeur n'est donc pas reflétée dans le bénéfice net. [8] Devrait être finalisée au troisième trimestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. [9] Défini par Great West comme le « bénéfice fondamental », une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [10] Devrait être finalisée au second semestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

FAITS SAILLANTS (SUITE)

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. (IGM)

Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est chiffré à 261,5 M$, comparativement à 246,7 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net ajusté [1] s'est chiffré à 330,0 M$, comparativement à 252,7 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 330,0 M$, comparativement à 252,7 M$ au deuxième trimestre de 2025. Le bénéfice net ajusté record met en évidence la croissance diversifiée des activités de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs d'IGM, reflétant l'envergure de sa plateforme et la valeur de son portefeuille diversifié d'activités de gestion de patrimoine et d'actifs.

L'actif géré et l'actif sous services-conseils [2] se chiffraient à 343,3 G$ au 30 juin 2026, soit une hausse de 9,3 % par rapport au 31 mars 2026 et une hausse de 20,9 % par rapport au 30 juin 2025.

se chiffraient à 343,3 G$ au 30 juin 2026, soit une hausse de 9,3 % par rapport au 31 mars 2026 et une hausse de 20,9 % par rapport au 30 juin 2025. L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques [2], totalisaient 622,1 G$ au 30 juin 2026, comparativement à 568,9 G$ au 31 mars 2026 et à 521,1 G$ au 30 juin 2025.

GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GBL)

GBL a déclaré une valeur de l'actif net [2] de 13,1 G€, ou 100,77 € par action, au 30 juin 2026, comparativement à 14,0 G€, ou 105,37 € par action, au 31 décembre 2025.

de 13,1 G€, ou 100,77 € par action, au 30 juin 2026, comparativement à 14,0 G€, ou 105,37 € par action, au 31 décembre 2025. Au deuxième trimestre de 2026, GBL a complété des rachats d'actions pour un montant total de 77 M€.

GBL a continué de faire progresser sa stratégie à moyen terme axée sur les placements privés directs dans des entreprises contrôlées ou contrôlées conjointement en annonçant des investissements de 2,3 G€ en 2026. Au cours du deuxième trimestre, conjointement avec CVC Capital Partners, GBL a lancé une offre publique d'achat volontaire visant Recordati S.p.A. [3], et elle a complété son investissement dans Rayner. Après la fin du trimestre, GBL a également complété l'acquisition de BUKO Group.

SAGARD HOLDINGS INC. (SAGARD)

Le 2 avril 2026, Sagard a complété l'acquisition précédemment annoncée d'Unigestion, favorisant davantage la croissance de sa plateforme de gestion d'actifs. La transaction a donné lieu à une augmentation de l'actif géré [2], le faisant passer à 46,9 G$ US au 30 juin 2026.

WEALTHSIMPLE FINANCIAL CORPORATION (WEALTHSIMPLE)

Le nombre de clients de Wealthsimple a augmenté pour s'établir à 3,6 millions au 30 juin 2026, et son actif administré [2] s'est chiffré à 155,6 G$, soit une hausse de 25 % par rapport au 31 mars 2026 et une hausse de 84 % par rapport au 30 juin 2025.



[1] Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté présenté par IGM et la valeur de l'actif net ajustée sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Le bénéfice net ajusté par action et la valeur de l'actif net ajustée par action sont des ratios financiers non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] Se reporter à la section Autres mesures, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [3] Devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Deuxième trimestre



Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est chiffré à 690 M$, ou 1,10 $ par action, comparativement à 772 M$, ou 1,20 $ par action, en 2025.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes [1] s'est chiffré à 974 M$, ou 1,55 $ par action, comparativement à 883 M$, ou 1,38 $ par action, en 2025.

Les ajustements du deuxième trimestre de 2026, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence défavorable nette de 284 M$, ou 0,45 $ par action, sur le bénéfice et comprenaient principalement la quote-part revenant à la Société des ajustements suivants :

Les ajustements de Great West représentant un montant négatif de 197 M$, se rapportant principalement à l'expérience sur le marché par rapport aux attentes, à l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée liées aux acquisitions ainsi qu'à la révision des hypothèses et aux mesures prises par la direction, et comprenant l'incidence de la consolidation.

Les ajustements d'IGM représentant un montant négatif de 43 M$ et se rapportant principalement aux charges de restructuration et autres charges découlant d'une initiative pluriannuelle visant à simplifier davantage l'organisation d'IGM, facteur partiellement contrebalancé par un profit à la vente partielle de la participation dans des entreprises associées.

Les ajustements de Sagard et de Power Sustainable représentant un montant négatif de 16 M$ et se rapportant principalement à un ajustement de la réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle de SHMI dans BEX Capital SAS (BEX), partiellement contrebalancé par la réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle au sein de Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique (PPSIE).

Les ajustements des activités propres et autres représentant un montant négatif de 28 M$ et reflétant une charge pour perte de valeur au titre de la participation de la Société dans LMPG Inc. (LMPG) relativement à l'entente visant la vente de cette dernière, qui devrait être finalisée au troisième trimestre de 2026.

Les ajustements du deuxième trimestre de 2025 avaient représenté une incidence défavorable nette de 111 M$, ou 0,18 $ par action, sur le bénéfice et se rapportaient principalement à la quote-part revenant à la Société des ajustements de Great West, partiellement contrebalancée par la quote-part revenant à la Société des ajustements d'IGM et de Power Sustainable.

Apport au bénéfice de Power Corporation











(en millions de dollars, sauf les montants par action) Bénéfice net ajusté







Bénéfice net

2026









2025









2026









2025

Great West [2] 871









790









712









615

IGM [2] 211









158









167









154

GBL [2] (5)









(15)









(5)









(15)

Incidence de la consolidation - Great West et IGM [3] (20)









(9)









(57)









10

Sociétés en exploitation cotées en bourse 1 057









924









817









764











































Sagard et Power Sustainable [4] 29









93









13









142

Activités propres et autres [5][6] (112)









(134)









(140)









(134)



974









883









690









772











































Par action participante 1,55









1,38









1,10









1,20

Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 630,2









642,1









630,2









642,1



Sociétés en exploitation cotées en bourse : L'apport au bénéfice net s'est chiffré à 817 M$, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au deuxième trimestre de 2025, et l'apport au bénéfice net ajusté s'est chiffré à 1 057 M$, soit une augmentation de 14,4 % par rapport au deuxième trimestre de 2025.

Great West : L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté ont respectivement augmenté de 97 M$, ou 15,8 %, et de 81 M$, ou 10,3 %.

IGM : L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté ont respectivement augmenté de 13 M$, ou 8,4 %, et de 53 M$, ou 33,5 %.

GBL : L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté ont tous les deux représenté un montant négatif de 5 M$ au deuxième trimestre de 2026, comparativement à un apport au bénéfice net et à un apport au bénéfice net ajusté qui avaient tous les deux représenté un montant négatif de 15 M$ au deuxième trimestre de 2025.

[1] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté sont fondés sur le bénéfice présenté par Great West et IGM. L'apport au bénéfice net est fondé sur le bénéfice présenté par GBL. [3] Pour obtenir davantage d'information, se reporter au tableau détaillé à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté du plus récent rapport de gestion de la Société. [4] Comprend le bénéfice (la perte) provenant des plateformes de placements dans des actifs alternatifs, y compris les filiales contrôlées et consolidées. [5] Au cours du premier trimestre de 2026, la Société a modifié sa présentation : l'apport des entreprises autonomes au bénéfice net et au bénéfice net ajusté a été présenté dans les activités propres et autres. Les chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [6] Comprend l'apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté des autres activités d'investissement de la Société, incluant la participation de la Société dans LMPG, ainsi que l'apport des activités propres de la Société et de la Corporation Financière Power (Financière Power), qui incluent les charges d'exploitation, les charges financières, l'amortissement, l'impôt sur le bénéfice et les dividendes sur les actions non participantes et les actions privilégiées perpétuelles. Se reporter à la section Activités propres et autres ci‑après.

Sagard et Power Sustainable : L'apport de Sagard au bénéfice net et son apport au bénéfice net ajusté ont représenté des montants positifs respectifs de 10 M$ et de 33 M$. En 2025, l'apport de Sagard au bénéfice net et son apport au bénéfice net ajusté comprenaient un apport positif de 98 M$ des activités d'investissement, principalement lié aux variations de la juste valeur du portefeuille d'actions de sociétés fermées. L'apport de Power Sustainable au bénéfice net et son apport au bénéfice net ajusté ont représenté des montants positifs respectifs de 3 M$ et de 4 M$.

Semestre

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est chiffré à 1 510 M$, ou 2,39 $ par action, comparativement à 1 461 M$, ou 2,27 $ par action, en 2025.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes [1] s'est chiffré à 1 879 M$, ou 2,98 $ par action, comparativement à 1 670 M$, ou 2,60 $ par action, en 2025.

Apport au bénéfice de Power Corporation (en millions de dollars, sauf les montants par action) Bénéfice net ajusté









Bénéfice net

2026









2025











2026











2025

Great West [2] 1 722









1 493











1 531











1 202

IGM [2] 391









307











347











301

GBL [2] 15









(12)











15











10

Incidence de la consolidation - Great West et IGM [3] (32)









(14)











(82)











3

Sociétés en exploitation cotées en bourse 2 096









1 774











1 811











1 516















































Sagard et Power Sustainable [4] 11









127











(45)











164

Activités propres et autres [5] (228)









(231)











(256)











(219)



1 879









1 670











1 510











1 461















































Par action participante 2,98









2,60











2,39











2,27

Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 632,1









642,6











632,1











642,6



[1] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté sont fondés sur le bénéfice présenté par Great West et IGM. L'apport au bénéfice net est fondé sur le bénéfice présenté par GBL. [3] Pour obtenir davantage d'information, se reporter au tableau détaillé à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté du plus récent rapport de gestion de la Société. [4] Comprend le bénéfice (la perte) provenant des plateformes de placements dans des actifs alternatifs, y compris les filiales contrôlées et consolidées. [5] Comprend l'apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté des autres activités d'investissement de la Société, incluant la participation de la Société dans LMPG, ainsi que l'apport des activités propres de la Société et de la Financière Power, qui incluent les charges d'exploitation, les charges financières, l'amortissement, l'impôt sur le bénéfice et les dividendes sur les actions non participantes et les actions privilégiées perpétuelles. Se reporter à la section Activités propres et autres ci‑après.

Great-West Lifeco, la Financière IGM et Groupe Bruxelles Lambert Résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2026

L'information ci-dessous est tirée des rapports de gestion du deuxième trimestre de Great West et d'IGM, tels qu'elles les ont respectivement préparés et publiés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et dont il est possible d'obtenir des exemplaires dans leurs profils respectifs sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ou sur leurs sites Web, au www.greatwestlifeco.com et au www.igmfinancial.com. Ces rapports de gestion sont aussi respectivement inclus aux parties B et C du rapport de gestion intermédiaire de la Société pour la période close le 30 juin 2026 disponible dans son profil sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). L'information ci-dessous portant sur GBL est tirée de l'information publiée par GBL dans son rapport semestriel au 30 juin 2026. Pour obtenir plus d'information sur les résultats de GBL, consulter son site Web, au www.gbl.com.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Deuxième trimestre

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 1 039 M$, ou 1,16 $ par action, comparativement à 894 M$, ou 0,96 $ par action, en 2025.

Le bénéfice net ajusté [1] attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 1 270 M$, ou 1,42 $ par action, comparativement à 1 149 M$, ou 1,24 $ par action, en 2025.

Les ajustements du deuxième trimestre de 2026, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence défavorable nette de 231 M$, comparativement à une incidence défavorable nette de 255 M$ en 2025. Les ajustements de Great West comprenaient :

l'expérience sur le marché par rapport aux attentes, représentant un montant négatif de 168 M$;

l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée liées aux acquisitions, représentant un montant négatif de 34 M$;

la révision des hypothèses et les mesures prises par la direction, représentant un montant négatif de 23 M$;

les incidences de la transformation des activités et d'autres incidences, représentant un montant négatif de 6 M$.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

Deuxième trimestre

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 261,5 M$, ou 1,12 $ par action, comparativement à 246,7 M$, ou 1,04 $ par action, en 2025.

Le bénéfice net ajusté [2] attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 330,0 M$, ou 1,41 $ par action, comparativement à 252,7 M$, ou 1,07 $ par action, en 2025. Au deuxième trimestre de 2026, le bénéfice net ajusté d'IGM excluait une incidence défavorable nette principalement liée à des charges de restructuration et d'autres charges de 70,1 M$, déduction faite de l'impôt, découlant d'une initiative pluriannuelle visant à simplifier davantage l'organisation d'IGM, facteur partiellement contrebalancé par un profit à la vente partielle de la participation dans des entreprises associées.

Au 30 juin 2026, l'actif géré et l'actif sous services-conseils [3] totalisaient 343,3 G$, soit une hausse de 9,3 % par rapport au 31 mars 2026 et une hausse de 20,9 % par rapport au 30 juin 2025. Les entrées nettes [4] se sont chiffrées à 2,2 G$ au deuxième trimestre de 2026, comparativement à des entrées nettes de 90 M$ en 2025.

GROUPE BRUXELLES LAMBERT

Deuxième trimestre

GBL a déclaré une perte nette de 12 M€, comparativement à une perte nette de 50 M€ en 2025.

GBL a déclaré une valeur de l'actif net [3] de 13 079 M€, ou 100,77 € par action, au 30 juin 2026, comparativement à 14 035 M€, ou 105,37 € par action, au 31 décembre 2025.



[1] Défini par Great West comme le « bénéfice fondamental ». Pour obtenir davantage d'information, se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] Le bénéfice net ajusté présenté par IGM est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [3] Se reporter à la section Autres mesures, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [4] Se rapportent à l'actif géré et à l'actif sous services-conseils.

Sagard et Power Sustainable Résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2026

Sagard et Power Sustainable comprennent les résultats des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, lesquels incluent les produits tirés des activités de gestion d'actifs et des activités d'investissement. Les activités de gestion d'actifs comprennent le bénéfice tiré des honoraires (une mesure financière non conforme aux normes IFRS; se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué), lequel correspond aux honoraires de gestion et aux produits liés au rendement tirés des honoraires, moins les charges liées aux plateformes de placement. Les activités de gestion d'actifs comprennent également l'intéressement aux plus-values et les produits tirés des autres activités de gestion. Les activités d'investissement comprennent quant à elles les produits tirés du capital investi par la Société (capital exclusif) dans les fonds d'investissement gérés par chaque plateforme et la quote-part du bénéfice (de la perte) des filiales contrôlées et consolidées détenues au sein des plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour obtenir davantage d'information, se reporter au tableau qui figure plus loin dans le présent communiqué.

Deuxième trimestre



Le bénéfice net des plateformes de placements dans des actifs alternatifs s'est chiffré à 13 M$, comparativement à un bénéfice net de 142 M$ en 2025. Le bénéfice net ajusté [1] des plateformes de placements dans des actifs alternatifs s'est chiffré à 29 M$, comparativement à un bénéfice net ajusté de 93 M$ en 2025.

Le bénéfice net ajusté inclut les éléments suivants :

Un apport positif de 33 M$ de Sagard comprenant un apport positif de 15 M$ des activités de gestion d'actifs et un apport positif de 18 M$ des activités d'investissement. Au deuxième trimestre de 2026, les ajustements de Sagard, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence défavorable nette de 23 M$, comparativement à une incidence nulle à la période correspondante de 2025. Les ajustements comprenaient principalement un ajustement de la réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle de SHMI dans BEX, découlant d'une révision favorable des attentes à l'égard du bénéfice.

Un apport négatif de 4 M$ de Power Sustainable comprenant un apport négatif de 7 M$ des activités de gestion d'actifs et un apport positif de 3 M$ des activités d'investissement. Au deuxième trimestre de 2026, les ajustements de Power Sustainable, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence favorable nette de 7 M$, comparativement à une incidence favorable de 49 M$ pour la période correspondante de 2025. Les ajustements comprenaient principalement la réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle [2] au sein de PPSIE, attribuable à la diminution de la juste valeur des projets détenus dans le fonds.

Sommaire de l'actif géré [3] (incluant les engagements non capitalisés [3]) :

(en milliards de dollars) 30 juin 2026

30 juin 2025

Sagard [4] 65,1

43,0

Power Sustainable 4,3

4,0

Total 69,4

47,0

Pourcentage de l'actif géré de tiers et d'entreprises associées [5] 94 % 93 %



[1] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] La Société contrôle et consolide les activités de PPSIE conformément aux normes IFRS. Toutefois, les participations à titre de commanditaires détenues par des tiers comportent des clauses de rachat. Elles sont classées en tant que passifs financiers et sont réévaluées à leur valeur de rachat. Inclut la quote-part de la perte liée aux activités consolidées de PPSIE attribuable à des investisseurs tiers.

Au 30 juin 2026, la valeur de l'actif net [3] de PPSIE se chiffrait à 2 499 M$, comparativement à 2 445 M$ au 31 décembre 2025. Au deuxième trimestre de 2026, la juste valeur des actifs au sein du portefeuille a enregistré une diminution latente de 38 M$, excluant les profits de change. [3] Se reporter à la section Autres mesures, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [4] Inclut la participation dans Wealthsimple évaluée à 4,4 G$ au 30 juin 2026 (2,6 G$ au 30 juin 2025) et exclut l'actif géré de la plateforme de placement en gestion privée de patrimoine de Sagard. Au deuxième trimestre de 2026, Sagard a fait l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans Unigestion, représentant un actif géré [3] de 15,1 G$ au 30 juin 2026. [5] Les entreprises associées comprennent les engagements de Great West, d'IGM et de GBL, ainsi que les engagements des gestionnaires.

Valeur de l'actif net ajustée et fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes Au 30 juin 2026

Valeur de l'actif net ajustée

La valeur de l'actif net ajustée est présentée pour Power Corporation et correspond à l'estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de la Société. Le calcul de la valeur de l'actif net ajustée correspond à la juste valeur des actifs de Power Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille sur une base combinée (la valeur de l'actif brut), moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. Pour une description et un rapprochement, se reporter à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué.

Au 30 juin 2026, la valeur de l'actif net ajustée par action de la Société se chiffrait à 112,94 $, comparativement à 85,77 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 31,7 %.

(en millions de dollars, sauf les montants par action) 30 juin 2026

31 décembre 2025

Variation (%)

Sociétés en

exploitation

cotées en

bourse Great West 55 436

42 147

32

IGM 11 713

9 144

28

GBL 2 874

2 691

7



70 023

53 982

30

















Plateformes

de placements

dans des actifs

alternatifs Sagard [1]











Sociétés de gestion d'actifs, fonds d'investissement et autres [2] 1 897

1 482

28

Wealthsimple [3] 1 682

1 465

15

Power Sustainable [2] 842

902

(7)



4 421

3 849

15

















Autres Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 196

2 232

(2)

Autres actifs et placements [1] 782

890

(12)





2 978

3 122

(5)



















Valeur de l'actif brut 77 422

60 953

27



Passif et actions privilégiées (6 324)

(6 427)

2



Valeur de l'actif net ajustée 71 098

54 526

30



















Actions en circulation (en millions) 629,5

635,7







Valeur de l'actif net ajustée par action 112,94

85,77

32



[1] Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [2] Comprend les sociétés de gestion ainsi que la juste valeur du capital exclusif investi dans les actifs gérés au sein des plateformes. La société de gestion de Sagard est présentée à sa juste valeur. La société de gestion de Power Sustainable est présentée à sa valeur comptable. [3] Comprend les participations directe et indirecte de la Financière Power dans Wealthsimple, déduction faite de l'intéressement aux plus-values payable à Sagard au titre de sa participation dans Wealthsimple. Exclut la participation dans Wealthsimple détenue par d'autres entités au sein du groupe Power.

Participation de Power Corporation dans les sociétés en exploitation cotées en bourse

Participation [1]

(%) Actions détenues [1]

(en millions)











Prix de l'action













30 juin 2026









31 décembre 2025 Great West 68,6 613,4











90,37 $









67,69 $ IGM 63,9 147,9











79,18 $









61,81 $ GBL [2] 17,5 22,8











79,70 €









75,95 €

[1] Au 30 juin 2026. [2] Détenu par l'entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %).

Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes

La valeur comptable par action participante représente les fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de Power Corporation, divisés par le nombre d'actions participantes en circulation à la fin de la période de présentation de l'information financière. Le calcul des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes correspond à l'actif total de Power Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille, sur une base combinée, incluant les participations dans les filiales présentées selon la méthode de la mise en équivalence, moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées.

Au 30 juin 2026, la valeur comptable par action participante de la Société se chiffrait à 37,74 $, comparativement à 36,31 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 3,9 %.

(en millions de dollars, sauf les montants par action) 30 juin 2026

31 décembre 2025

Variation (%)

Sociétés en

exploitation

cotées en

bourse Great West 18 003

17 237

4

IGM 4 441

4 337

2

GBL 3 120

3 291

(5)



25 564

24 865

3

















Plateformes

de placements

dans des actifs

alternatifs Sagard [1]











Sociétés de gestion d'actifs, fonds d'investissement et autres 1 611

1 230

31

Wealthsimple [2] 96

116

(17)

Power Sustainable [3] 25

179

(86)



1 732

1 525

14

















Autres Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 196

2 232

(2)

Autres actifs et placements [1] 788

887

(11)





2 984

3 119

(4)



















Total de l'actif 30 280

29 509

3



Passif et actions privilégiées (6 520)

(6 427)

(1)



Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes 23 760

23 082

3



















Actions en circulation (en millions) 629,5

635,7







Valeur comptable par action participante 37,74

36,31

4



[1] Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [2] Comprend les participations directe et indirecte de la Financière Power dans Wealthsimple, déduction faite de l'intéressement aux plus-values payable à Sagard au titre de sa participation dans Wealthsimple. Exclut la participation dans Wealthsimple détenue par d'autres entités au sein du groupe Power. [3] Au cours du semestre clos le 30 juin 2026, la Société a reçu des distributions de 154 M$, lesquelles ont réduit la valeur comptable de la participation dans Power Sustainable.

Dividende sur les actions participantes de Power Corporation

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 66,75 ¢ par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions comportant des droits de vote limités de la Société, payable le 30 octobre 2026 aux actionnaires inscrits le 29 septembre 2026.

Dividendes sur les actions privilégiées non participantes de Power Corporation

Le conseil d'administration a également déclaré des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de la Société, payables le 15 octobre 2026 aux actionnaires inscrits le 24 septembre 2026.

Série Symbole boursier Montant

Série Symbole boursier Montant Série A POW.PR.A 35 ¢

Série G POW.PR.G 35 ¢ Série B POW.PR.B 33,4375 ¢

Série H POW.PR.H 35,9375 ¢ Série C POW.PR.C 36,25 ¢

Série I POW.PR.I 35,3125 ¢ Série D POW.PR.D 31,25 ¢









Renseignements à l'intention des investisseurs

Accès aux documents sur les résultats

trimestriels : Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels : Le communiqué et le rapport aux

actionnaires portant sur les résultats du

deuxième trimestre sont accessibles

sur le site Web de Power Corporation, au :

www.powercorporation.com/fr/

investisseurs Power Corporation tiendra une conférence téléphonique et webdiffusion audio en direct sur les résultats

le vendredi 31 juillet 2026, à 8 h 30 (heure de l'Est). Une période de questions et réponses à l'intention

des analystes suivra la présentation. Les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes sont

invités à participer en mode écoute seulement, par téléphone ou par webdiffusion audio en direct.



La webdiffusion audio ainsi que les documents relatifs à la présentation seront disponibles au :

www.powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations.

Pour participer par téléphone, veuillez composer le 1-833-752-3688, sans frais en Amérique du Nord,

ou le 1-647-846-8526 pour les appels provenant de l'international.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à partir de 11 h 30 (heure de l'Est) le

31 juillet 2026 et jusqu'au 10 novembre 2026 en composant le 1-855-669-9658, sans frais en

Amérique du Nord, ou le 1-412-317-0088 pour les appels provenant de l'international, suivi du code

d'accès 1429562#.



Une version archivée de la webdiffusion sera également disponible sur le site Web de Power Corporation.

Relations avec les investisseurs :

514-286-7400 [email protected]



À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.powercorporation.com.

Au 30 juin 2026, Power Corporation détenait les intérêts économiques suivants :

100 % - Financière Power

www.powerfinancial.com 68,6 % Great-West Lifeco [1] (TSX : GWO)

www.greatwestlifeco.com 63,9 % Financière IGM [2] (TSX : IGM)

www.igmfinancial.com 17,5 % GBL [3] (Euronext : GBLB)

www.gbl.com 52,3 % Wealthsimple [4]

www.wealthsimple.com





Plateformes de placement





Sagard [5]

www.sagard.com

Power Sustainable [6]

www.powersustainable.com

[1] La Société détenait une participation de 68,6 % dans Great West, et IGM détenait une participation additionnelle de 2,5 % dans Great West. [2] La Société détenait une participation de 63,9 % dans IGM, et Great West détenait une participation additionnelle de 4,0 % dans IGM. [3] Détenu par l'entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %). [4] Participation non diluée détenue par Portag3 Ventures Limited Partnership (Portage Ventures I), la Financière Power et IGM, représentant une participation entièrement diluée de 40,7 %. [5] La Société détenait une participation de 44,6 % dans Sagard Holdings Management Inc., et Great West et GBL détenaient également des participations respectives de 10,8 % et de 4,1 % dans celle-ci. [6] La Société détenait une participation de 72,6 % dans Power Sustainable Manager Inc., et Great West détenait également une participation de 20,3 % dans celle-ci.

Sommaire des résultats

Apport au bénéfice net ajusté et au bénéfice net



Trimestres clos les 30 juin











Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars, sauf les montants par action) 2026











2025













2026











2025

Bénéfice net ajusté [1]















































Great West [2] 871











790













1 722











1 493

IGM [2] 211











158













391











307

GBL (5)











(15)













15











(12)

Incidence de la consolidation - Great West et IGM [3] (20)











(9)













(32)











(14)



1 057











924













2 096











1 774

Sagard et Power Sustainable 29











93













11











127

Activités propres et autres [4] (112)











(134)













(228)











(231)

Bénéfice net ajusté [5] 974











883













1 879











1 670

Ajustements [6] (284)











(111)













(369)











(209)

Bénéfice net [5]















































Great West [2] 712











615













1 531











1 202

IGM [2] 167











154













347











301

GBL [2] (5)











(15)













15











10

Incidence de la consolidation - Great West et IGM [3] (57)











10













(82)











3



817











764













1 811











1 516

Sagard et Power Sustainable 13











142













(45)











164

Activités propres et autres [4] (140)











(134)













(256)











(219)

Bénéfice net [5] 690











772













1 510











1 461

Bénéfice par action - de base [5]















































Bénéfice net ajusté 1,55











1,38













2,98











2,60

Ajustements (0,45)











(0,18)













(0,59)











(0,33)

Bénéfice net 1,10











1,20













2,39











2,27



[1] Pour obtenir un rapprochement du bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux normes IFRS, de Great West, d'IGM, de Sagard et Power Sustainable, ainsi que des activités propres et autres avec leur bénéfice net, ainsi qu'un rapprochement de l'apport de GBL au bénéfice net ajusté, se reporter aux sections Mesures financières non conformes aux normes IFRS, Sagard et Power Sustainable, et Activités propres et autres ci-après. [2] L'apport au bénéfice net et l'apport au bénéfice net ajusté sont fondés sur le bénéfice présenté par Great West et IGM. L'apport au bénéfice net est fondé sur le bénéfice présenté par GBL. [3] Pour obtenir davantage d'information, se reporter au tableau détaillé à la section Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté du plus récent rapport de gestion de la Société. [4] Comprend l'apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté des autres activités d'investissement de la Société, incluant la participation de la Société dans LMPG, ainsi que l'apport des activités propres, qui incluent les charges d'exploitation, les charges financières, l'amortissement, l'impôt sur le bénéfice et les dividendes sur les actions non participantes et les actions privilégiées perpétuelles. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [5] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes. [6] Se reporter au tableau détaillé des ajustements à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS ci-après.

Sagard et Power Sustainable



Trimestres clos les 30 juin









Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026











2025











2026











2025

Apport aux éléments suivants de Power Corporation :













































Bénéfice net (perte nette) ajusté













































Activités de gestion d'actifs [1]













































Sagard 15











8











10











4

Power Sustainable (7)











(14)











(17)











(20)

Activités d'investissement (capital exclusif)













































Sagard [2] 18











98











18











139

Power Sustainable [3] 3











1











−











4

Bénéfice net (perte nette) ajusté 29











93











11











127

Ajustements [4]













































Sagard (activités de gestion d'actifs) (23)











−











(23)











−

Power Sustainable (activités d'investissement) 7











49











(33)











37



(16)











49











(56)











37

Bénéfice net (perte nette) 13











142











(45)











164



[1] Comprend les honoraires de gestion facturés par les plateformes de placement sur le capital exclusif. Les honoraires de gestion versés par la Société sont déduits des produits tirés des activités d'investissement. [2] Comprend la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) de Wealthsimple. Les résultats du deuxième trimestre de 2026 comprennent une charge de 17 M$ liée à la quote-part revenant à la Société de l'intéressement aux plus-values à payer en raison de l'augmentation de la juste valeur de la participation détenue dans Wealthsimple (charge de 14 M$ comptabilisée au deuxième trimestre de 2025). [3] Comprend principalement la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) lié aux participations directes dans les infrastructures énergétiques et dans les activités consolidées de PPSIE, ainsi que les variations de la juste valeur des autres investissements gérés au sein de la plateforme Power Sustainable. [4] Se reporter au tableau détaillé des ajustements à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS ci-après.

Activités propres et autres



Trimestres clos les 30 juin











Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026











2025













2026













2025

Bénéfice net (perte nette) ajusté

















































LMPG [1] −











(2)













(6)













(7)

Autres placements d'entreprise [2] 29











(18)













52













4

Charges d'exploitation et autres charges [3] (86)











(67)













(163)













(133)

Dividendes sur les actions non participantes et les actions privilégiées

perpétuelles (55)











(47)













(111)













(95)

Bénéfice net (perte nette) ajusté (112)











(134)













(228)













(231)

Ajustements [4] (28)











−













(28)













12

Bénéfice net (perte nette) (140)











(134)













(256)













(219)



[1] La participation de la Société dans LMPG était auparavant présentée séparément dans les entreprises autonomes. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [2] Comprend les profits ou les pertes liés à la juste valeur sur les placements détenus par la Société dans des fonds d'investissement, ainsi que les profits ou les pertes de change et les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. [3] Comprend les charges d'exploitation, les variations de la juste valeur des droits à la plus-value des actions jumelés, les charges financières, l'amortissement et l'impôt sur le bénéfice de la Société et de la Financière Power. [4] Se reporter au tableau détaillé des ajustements à la section Mesures financières non conformes aux normes IFRS ci-après.

MODE DE PRÉSENTATION

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été préparés conformément aux Normes IFRS de comptabilité (IFRS), à moins d'indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, à moins d'indication contraire.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes comprend ce qui suit :

le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes;

les ajustements, notamment l'incidence après impôt des éléments qui, selon le jugement de la direction, rendraient la comparaison des résultats liés à l'exploitation d'une période à l'autre moins significative, y compris les éléments identifiés par la direction de Great West et d'IGM. Ils comprennent la quote‑part revenant à la Société de l'incidence qu'ont eu sur Great West les incidences liées aux marchés lorsque les rendements réels des marchés pour la période considérée diffèrent des rendements attendus à plus long terme; la révision des hypothèses et les mesures prises par la direction qui influent sur l'évaluation des actifs et des passifs; l'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt sur l'évaluation des actifs et des passifs excédentaires; et l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée liées aux acquisitions, ainsi que les éléments qui, de l'avis de la direction, ne sont pas représentatifs des résultats des activités sous-jacentes, qui comprennent celles identifiées comme telles par la direction d'une filiale ou d'une entreprise contrôlée conjointement, notamment : les incidences de la transformation des activités et d'autres incidences (incluant les charges de restructuration ou de réorganisation et les coûts d'intégration, les coûts d'acquisition et de désinvestissement); les règlements juridiques significatifs; les charges pour perte de valeur significatives; les incidences significatives de la réévaluation des actifs et des passifs d'impôt différé, incluant celles qui découlent des modifications des taux d'imposition, et des autres pertes de valeur liées aux éléments fiscaux; certains éléments significatifs non récurrents, les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à la cession ou à l'acquisition d'une entreprise, incluant ceux qui sont liés à une participation dans une entreprise associée ou une entreprise contrôlée conjointement; les incidences liées aux réévaluations découlant de l'évolution des marchés qui entraînent une non-concordance comptable, incluant la réévaluation des dérivés dont l'élément couvert n'est pas également évalué à la juste valeur et à l'égard desquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée et la réévaluation des passifs au titre des rachats, des bons de souscription d'actions et des options de conversion de dettes convertibles et échangeables; l'incidence de la réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle se rapportant à PPSIE en raison des variations de la juste valeur d'actifs détenus au sein du fonds, ainsi que de la quote-part du bénéfice (de la perte) lié aux activités consolidées de PPSIE attribuable à des investisseurs tiers; et d'autres éléments qui, lorsqu'ils sont exclus, aident à expliquer la performance opérationnelle sous-jacente.

La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et elle croit qu'elles procurent au lecteur un supplément d'information utile pour l'analyse des résultats de la Société. Le bénéfice net ajusté, selon la définition de la Société, aide le lecteur à comparer les résultats de la période considérée à ceux des périodes précédentes, car il reflète l'avis de la direction en ce qui concerne la performance opérationnelle de la Société et de ses filiales, en excluant les éléments qui ne sont pas considérés comme des composantes des résultats des activités sous‑jacentes.

Le bénéfice tiré des honoraires est présenté pour Sagard et Power Sustainable et comprend les honoraires de gestion et les produits liés au rendement tirés des honoraires qui sont gagnés à l'égard de toutes les catégories d'actifs, moins les charges liées aux plateformes de placement qui comprennent i) la rémunération liée aux honoraires, y compris les salaires, les primes et les avantages; et ii) les charges d'exploitation. Les produits liés au rendement tirés des honoraires représentent la tranche réalisée des produits liés au rendement tirés des véhicules de capitaux perpétuels qui i) sont évalués et devraient être reçus sur une base récurrente; ii) ne dépendent pas d'événements de réalisation liés aux placements sous-jacents; et iii) ne sont pas assujettis à une disposition de récupération de la rémunération. Le bénéfice tiré des honoraires est présenté sur une base brute avant impôt et tient compte des participations ne donnant pas le contrôle. Le bénéfice tiré des honoraires exclut i) les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions; ii) l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée liées aux acquisitions; iii) les profits et pertes de change; iv) les intérêts nets; et v) les autres éléments qui, selon le jugement de la direction, ne sont pas représentatifs de la performance opérationnelle sous-jacente des plateformes de placements dans des actifs alternatifs, notamment les charges de restructuration, les coûts de transaction et d'intégration liés aux acquisitions d'entreprises et certains éléments significatifs non récurrents. La direction utilise cette mesure pour évaluer la rentabilité des activités de gestion d'actifs des plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Cette mesure financière permet de déterminer si les produits récurrents tirés des honoraires de gestion et les produits liés au rendement tirés des honoraires, qui ne sont pas fondés sur des événements de réalisation futurs, sont suffisants pour couvrir les charges d'exploitation connexes.

La valeur de l'actif net ajustée est couramment utilisée par les sociétés de portefeuille pour évaluer leur valeur. La valeur de l'actif net ajustée correspond à la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de Power Corporation. Le calcul de la valeur de l'actif net ajustée correspond à la juste valeur des actifs de Power Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille, sur une base combinée (également désignée comme la « valeur de l'actif brut »), moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. Les participations détenues dans des entités cotées en bourse (y compris Great West, IGM et GBL) sont évaluées à leur valeur de marché, et les placements dans des entités fermées et des fonds d'investissement sont évalués selon la meilleure estimation de leur juste valeur par la direction. La définition de la valeur de l'actif net ajustée comporte un certain nombre d'hypothèses, de jugements et d'estimations qui peuvent s'avérer inexacts, et la valeur de l'actif net ajustée par action ne constitue ni une représentation ni une garantie de la valeur qu'un détenteur d'action participante pourra réaliser. Cette mesure présente la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de la société de portefeuille et aide le lecteur à déterminer ou comparer la juste valeur des placements que détient la société de portefeuille ou sa juste valeur globale.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes, le bénéfice tiré des honoraires, la valeur de l'actif net ajustée, le bénéfice net ajusté par action et la valeur de l'actif net ajustée par action sont des mesures financières et des ratios financiers non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d'autres entités.

Présentation des activités à titre de société de portefeuille

Les secteurs à présenter de la Société comprennent Great West, IGM et GBL, soit les participations de la Société dans des sociétés en exploitation cotées en bourse, ainsi que la société de portefeuille. Ces secteurs à présenter, de même que les activités de gestion d'actifs, reflètent la structure de gestion et la présentation de l'information financière interne de Power Corporation. La Société évalue son rendement en fonction des apports au bénéfice des secteurs opérationnels.

La société de portefeuille comprend les activités propres de la Société et celles de la Financière Power, sur une base combinée, et présente les activités d'investissement de la Société. Les activités d'investissement à titre de société de portefeuille, y compris les participations dans Great West, IGM et les entités contrôlées au sein des plateformes de placements dans des actifs alternatifs, sont présentées selon la méthode de la mise en équivalence. Les activités à titre de société de portefeuille présentent les actifs et les passifs de la société de portefeuille, y compris la trésorerie, les placements, les débentures et les actions non participantes. Les analyses figurant aux sections Situation financière et Flux de trésorerie du plus récent rapport de gestion de la Société présentent les bilans et les états des flux de trésorerie de la société de portefeuille sur une base sectorielle, qui sont présentés à la note 20 des états financiers consolidés intermédiaires. Cette présentation est utile au lecteur puisqu'elle permet de présenter les résultats de la société de portefeuille (la société mère) séparément des résultats de ses filiales en exploitation consolidées.

RAPPROCHEMENTS DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX NORMES IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Power Corporation

Bénéfice net ajusté

Trimestres clos les 30 juin











Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026











2025













2026











2025

Bénéfice net ajusté - mesure financière non conforme aux normes IFRS [1] 974











883













1 879











1 670

Quote-part des ajustements [2], déduction faite de l'impôt















































Great West (197)











(168)













(241)











(286)

IGM (43)











8













(44)











6

GBL −











−













−











22

Sagard et Power Sustainable (16)











49













(56)











37

Activités propres et autres (28)











−













(28)











12



(284)











(111)













(369)











(209)

Bénéfice net - mesure financière conforme aux normes IFRS [1] 690











772













1 510











1 461



[1] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes de Power Corporation. [2] Se reporter à la section Ajustements pour obtenir plus de détails sur les ajustements de Great West, d'IGM, de GBL, de Sagard et Power Sustainable, et des activités propres et autres.

Ajustements (exclus du bénéfice net ajusté)

Trimestres clos les 30 juin









Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026













2025











2026









2025

Great West [1]













































Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (152)













(80)











(131)









(157)

(Charge) économie d'impôt 37













8











27









23

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) (18)













(3)











(17)









(32)

(Charge) économie d'impôt 2













1











3









8

Incidences de la transformation des activités et autres incidences (avant impôt) [2] (6)













(124)











(35)









(133)

(Charge) économie d'impôt 2













41











9









43

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée

liées aux acquisitions (avant impôt) (32)













(34)











(63)









(69)

(Charge) économie d'impôt 8













8











16









18

Modifications aux lois fiscales et autres incidences fiscales −













−











3









−

(Charge) économie d'impôt −













8











(3)









8



(159)













(175)











(191)









(291)

Incidence de la consolidation (avant impôt) [3] (41)













7











(53)









5

(Charge) économie d'impôt 3













−











3









−



(197)













(168)











(241)









(286)

IGM [1]













































Charges de restructuration et autres charges (avant impôt) (61)













−











(61)









−

(Charge) économie d'impôt 16













−











16









−

Rémunération fondée sur des actions de Rockefeller (avant impôt) (1)













−











(1)









−

(Charge) économie d'impôt −













−











−









−

Profit à la vente partielle de la participation dans des entreprises associées 7













−











7









−

(Charge) économie d'impôt (1)













−











(1)









−

Quote-part des ajustements de Great West (avant impôt) (4)













(4)











(4)









(6)



(44)













(4)











(44)









(6)

Incidence de la consolidation (avant impôt) [3] 1













14











−









14

(Charge) économie d'impôt −













(2)











−









(2)



(43)













8











(44)









6

GBL













































Profit d'Affidea lié à la modification de sa dette (avant impôt et après impôt) −













−











−









22

















































Sagard et Power Sustainable













































Réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle

de Sagard (avant impôt) (24)













−











(24)









−

(Charge) économie d'impôt 1













−











1









−

Réévaluation des passifs au titre des participations ne donnant pas le contrôle

de PPSIE et autres incidences liées au marché (avant impôt) 7













38











(33)









24

(Charge) économie d'impôt −













11











−









13



(16)













49











(56)









37

Activités propres et autres













































Charge pour perte de valeur liée à LMPG (avant impôt) (28)













−











(28)









−

Réévaluation par LMPG des passifs d'impôt différé −













−











−









12



(28)













−











(28)









12



(284)













(111)











(369)









(209)



[1] Selon les données présentées à cet égard par Great West et IGM. [2] Les incidences de la transformation des activités et les autres incidences comprennent les coûts d'acquisition et de désinvestissement, ainsi que les charges de restructuration et d'intégration. [3] L'incidence de la consolidation reflète i) l'élimination des transactions intersociétés; et ii) la méthode comptable que la Société applique aux ajustements présentés par Great West et IGM pour les placements faisant l'objet d'une propriété commune, incluant un profit réalisé comptabilisé par IGM au deuxième trimestre de 2025 à la vente d'une partie de sa participation dans Conquest Planning Inc., un placement d'entreprise classé par IGM comme étant à la JVAERG.

Valeur de l'actif net ajustée



La valeur de l'actif net ajustée correspond à l'estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de la Société. Le calcul de la valeur de l'actif net ajustée correspond à la juste valeur des actifs de Power Corporation et de la Financière Power à titre de société de portefeuille, sur une base combinée, moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. La valeur de l'actif net ajustée par action de la Société est présentée selon une approche transitive.

Le tableau suivant présente un rapprochement des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes présentés conformément aux normes IFRS et de la valeur de l'actif net ajustée, une mesure financière non conforme aux normes IFRS.

(en millions de dollars, sauf les montants par action) 30 juin 2026

31 décembre 2025

Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes - mesure financière conforme aux normes IFRS







Capital social - actions participantes 9 123

9 159

Bénéfices non distribués 11 377

11 674

Réserves 3 260

2 249



23 760

23 082

Ajustements liés à la juste valeur [1]







Great West 37 433

24 910

IGM 7 272

4 807

GBL (246)

(600)

Sagard et Power Sustainable 2 689

2 324

Autres placements [2] (6)

3

Ajustements des autres passifs [1] 196

−



47 338

31 444

Valeur de l'actif net ajustée - mesure financière non conforme aux normes IFRS 71 098

54 526

Par action [3]







Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes (valeur comptable) 37,74

36,31

Valeur de l'actif net ajustée 112,94

85,77



[1] Se reporter au tableau ci-après pour obtenir plus de détails sur les ajustements de la juste valeur et les autres ajustements. [2] Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [3] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes.

Au 30 juin 2026, la valeur de l'actif net ajustée par action de la Société se chiffrait à 112,94 $, comparativement à 85,77 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 31,7 %. Au 30 juin 2026, la valeur comptable par action participante de la Société se chiffrait à 37,74 $, comparativement à 36,31 $ au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 3,9 %.













30 juin 2026















31 décembre 2025

(en millions de dollars, sauf les montants par action) Bilan de la

société de

portefeuille







Ajustement

lié à la

juste valeur









Valeur de

l'actif net

ajustée







Bilan de la

société de

portefeuille





Ajustement

lié à la

juste valeur







Valeur de

l'actif net

ajustée

Actif de la société de portefeuille





















































Participations





















































Financière Power





















































Great West 18 003







37 433









55 436







17 237





24 910







42 147

IGM 4 441







7 272









11 713







4 337





4 807







9 144

GBL [1] 3 120







(246)









2 874







3 291





(600)







2 691

Plateformes de placements dans des actifs alternatifs





















































Sociétés de gestion d'actifs [2]





















































Sagard 355







276









631







164





244







408

Power Sustainable 7







−









7







−





−







−

Activités d'investissement





















































Sagard [3]





















































Fonds d'investissement et autres [4] 1 256







10









1 266







1 066





8







1 074

Wealthsimple [5] 96







1 586









1 682







116





1 349







1 465

Power Sustainable 18







817









835







179





723







902

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 196







−









2 196







2 232





−







2 232

Autres actifs et placements [3] 788







(6)









782







887





3







890

Total de l'actif de la société de portefeuille 30 280







47 142









77 422







29 509





31 444







60 953

Passif et actions non participantes de la société de portefeuille





















































Débentures et autres instruments d'emprunt 897







−









897







897





−







897

Autres passifs [6] [7] 1 443







(196)









1 247







1 350





−







1 350

Actions non participantes et actions privilégiées perpétuelles 4 180







−









4 180







4 180





−







4 180

Total du passif et des actions non participantes

de la société de portefeuille 6 520







(196)









6 324







6 427





−







6 427

Valeur nette





















































Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes

(mesure conforme aux normes IFRS) / Valeur de l'actif net

ajustée (mesure non conforme aux normes IFRS) 23 760







47 338









71 098







23 082





31 444







54 526

Par action 37,74



















112,94







36,31















85,77



[1] La quote-part revenant à la Société de la valeur de l'actif net présentée par GBL se chiffrait à 3,7 G$ (2,3 G€) au 30 juin 2026 (3,9 G$ [2,4 G€] au 31 décembre 2025). [2] La société de gestion de Sagard est présentée à sa juste valeur. La société de gestion de Power Sustainable est présentée à sa valeur comptable. [3] Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. [4] Comprend les placements de la Financière Power dans Portage Ventures I et Portag3 Ventures II Limited Partnership (Portage Ventures II). [5] Représente les participations directe et indirecte de la Financière Power dans Wealthsimple, déduction faite de l'intéressement aux plus-values payable à Sagard au titre de sa participation dans Wealthsimple. Exclut la participation dans Wealthsimple détenue par d'autres entités au sein du groupe Power. [6] Conformément à IAS 12 Impôts sur le résultat, aucun passif d'impôt différé n'a été comptabilisé relativement aux différences temporaires liées aux participations dans les filiales et dans les entreprises contrôlées conjointement, car la Société est en mesure d'exercer un contrôle sur la date à laquelle les différences temporaires se résorberont, et qu'il est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas dans un avenir prévisible. Si la Société devait céder une participation dans une filiale ou une entreprise contrôlée conjointement, les impôts exigibles à la suite de cette cession seraient minimisés grâce à une planification et une structure fiscales minutieuses et prudentes, de même qu'en utilisant les attributs fiscaux disponibles qui n'ont pas été autrement comptabilisés dans le bilan, notamment les pertes fiscales, les coûts fiscaux, le revenu protégé et les surplus fiscaux étrangers liés à la filiale ou à l'entreprise contrôlée conjointement. [7] Les autres passifs comprennent un ajustement de la valeur de l'actif net visant à éliminer l'incidence de l'obligation d'achat en vertu du régime d'achat d'actions automatique au 30 juin 2026, puisque celle-ci se rapporte aux rachats d'actions comportant des droits de vote limités effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités après le trimestre.

Le présent communiqué contient également d'autres mesures financières non conformes aux normes IFRS que les filiales de la Société divulguent publiquement, dont le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action. La section ci-dessous présente la description et le rapprochement des mesures financières non conformes aux normes IFRS incluses dans le présent communiqué, telles qu'elles ont été présentées par les filiales de la Société. L'information ci-dessous est tirée des rapports de gestion du deuxième trimestre de Great West et d'IGM, tels qu'elles les ont respectivement préparés et publiés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et dont il est également possible d'obtenir un exemplaire directement sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ou sur leurs sites Web, au www.greatwestlifeco.com et au www.igmfinancial.com.

Great West

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de Great West

Le bénéfice net ajusté [1] reflète le point de vue de la direction de Great West sur la performance des activités sous-jacentes de Great West et offre une autre mesure pour comprendre la performance des activités sous-jacentes par rapport au bénéfice net. Le bénéfice net ajusté exclut les éléments suivants du bénéfice net :

L'incidence liée aux marchés lorsque les rendements réels des marchés pour la période considérée diffèrent des rendements attendus à plus long terme.

La révision des hypothèses et les mesures prises par la direction qui influent sur l'évaluation des actifs et des passifs.

Les incidences de la transformation des activités et d'autres incidences qui, lorsqu'elles sont exclues, aident à expliquer la performance des activités sous-jacentes de Great West, notamment les coûts d'acquisition et de désinvestissement, ainsi que les charges de restructuration et d'intégration.

Les règlements juridiques significatifs, les charges pour perte de valeur significatives liées au goodwill et aux immobilisations incorporelles, les incidences des modifications des taux d'imposition sur la réévaluation des actifs et des passifs d'impôt différé et les autres pertes de valeur liées aux éléments fiscaux, les profits nets, pertes nettes ou coûts nets liés à la cession ou à l'acquisition d'une entreprise, et le bénéfice net (la perte nette) lié aux activités abandonnées.

L'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt sur l'évaluation des actifs et des passifs excédentaires.

L'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée liées aux acquisitions.

Les autres éléments qui, lorsqu'ils sont exclus, aident à expliquer la performance des activités sous-jacentes de Great West.



Trimestres clos les 30 juin











Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026











2025













2026











2025

Bénéfice net ajusté - mesure financière non conforme aux normes IFRS [1][2] 1 270











1 149













2 509











2 179

Ajustements [3]















































Expérience sur le marché par rapport aux attentes (avant impôt) (222)











(116)













(192)











(229)

(Charge) économie d'impôt 54











12













40











34

Révision des hypothèses et mesures prises par la direction (avant impôt) (25)











(5)













(24)











(47)

(Charge) économie d'impôt 2











2













4











12

Incidences de la transformation des activités et autres incidences (avant impôt) [4] (9)











(181)













(51)











(194)

(Charge) économie d'impôt 3











60













13











63

Amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée

liées aux acquisitions (avant impôt) (47)











(51)













(92)











(102)

(Charge) économie d'impôt 13











13













24











27

Modifications aux lois fiscales et autres incidences fiscales (avant impôt) −











−













5











−

(Charge) économie d'impôt −











11













(5)











11



(231)











(255)













(278)











(425)

Bénéfice net - mesure financière conforme aux normes IFRS [2] 1 039











894













2 231











1 754



[1] Défini comme le « bénéfice fondamental » et identifié comme une mesure financière non conforme aux PCGR par Great West. [2] Attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de Great West. [3] Désigné par Great West comme les « éléments exclus du bénéfice fondamental ». [4] Les incidences de la transformation des activités et les autres incidences comprennent les coûts d'acquisition et de désinvestissement, ainsi que les charges de restructuration et d'intégration.

Financière IGM

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires d'IGM

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires exclut les ajustements, qui comprennent l'incidence après impôt de tout élément que la direction d'IGM considère comme non récurrent ou qui pourrait rendre la comparaison des résultats d'exploitation d'une période à l'autre moins significative. Le bénéfice net ajusté exclut également la quote-part revenant à IGM des éléments que Great West exclut de son bénéfice net présenté conformément aux normes IFRS dans le calcul du bénéfice fondamental de Great West.



Trimestres clos les 30 juin









Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars) 2026











2025











2026











2025

Bénéfice net ajusté - mesure financière non conforme aux normes IFRS [1] 330,0











252,7











614,3











490,5

Ajustements [2]













































Charges de restructuration et autres charges (avant impôt) (95,3)











−











(95,3)











−

(Charge) économie d'impôt 25,2











−











25,2











−

Rémunération fondée sur des actions de Rockefeller (avant impôt) (0,9)











−











(0,9)











−

(Charge) économie d'impôt −











−











−











−

Profit à la vente partielle de la participation dans des entreprises associées

(avant impôt) 9,9











−











9,9











−

(Charge) économie d'impôt (0,9)











−











(0,9)











−

Autres éléments de Great West (6,5)











(6,0)











(7,0)











(10,0)

Bénéfice net - mesure financière conforme aux normes IFRS [1] 261,5











246,7











545,3











480,5



[1] Attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires d'IGM. [2] Désigné comme les « autres éléments » par IGM.

AUTRES MESURES

Le présent communiqué de presse et les autres documents d'information continue comprennent également d'autres mesures utilisées aux fins de l'analyse des activités de la Société, ainsi que de ses sociétés en exploitation cotées en bourse consolidées et de ses plateformes de placements dans des actifs alternatifs, y compris, mais sans s'y limiter, les mesures suivantes : « cumul de l'intéressement aux plus-values latent », « actif géré », « actif administré », « actif géré et actif sous services-conseils », « actif géré et actif sous services-conseils, y compris les investissements stratégiques », « valeur comptable par action participante », « engagements en capital », « intéressement aux plus‑values », « valeur de l'actif net », « actifs sans honoraires » et « engagements non capitalisés ». Se reporter à la section Autres mesures du plus récent rapport de gestion de la Société, lequel est disponible dans le profil SEDAR+ de la Société au www.sedarplus.ca, pour obtenir des définitions de ces mesures. Ces définitions sont par ailleurs intégrées par renvoi dans les présentes.

DIVIDENDES DÉTERMINÉS

Tous les dividendes présentés précédemment à l'égard des actions privilégiées de la Société (incluant les actions privilégiées participantes) et des actions comportant des droits de vote limités de la Société sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société ou qui traduisent les attentes actuelles publiées par les filiales ouvertes de la Société lorsqu'il s'agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment porter sur l'exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives d'affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales, et les engagements en capital à l'égard des stratégies des plateformes de placement, le calendrier et l'incidence prévue de la cession par la Société de sa participation dans LMPG, l'incidence prévue de l'investissement de SHMI dans Unigestion, la stratégie de GBL visant à simplifier son portefeuille, ainsi que le calendrier et les incidences prévus de ses investissements dans des actifs privés directs, le calendrier et les incidences prévues de l'acquisition par Great West des activités d'administration de régimes de retraite et de garanties de Milliman, Inc., les incidences prévues de l'acquisition par IGM de participations additionnelles dans Northleaf, les incidences des initiatives de simplification d'IGM et de ses investissements prévus dans des capacités d'intelligence artificielle, ainsi que les attentes publiées par les filiales de la Société. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés boursiers et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants), l'incidence de l'application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, des changements technologiques, des risques liés à la cybersécurité, des changements touchant les administrations, la réglementation, la législation et les politiques gouvernementales, des modifications aux lois fiscales, les incidences des relations commerciales, des tensions commerciales persistantes et de l'évolution des politiques fiscales, des tensions géopolitiques et des répercussions économiques connexes, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l'homme, des attaques terroristes, des guerres et d'autres conflits, d'une pandémie ou de toute autre crise de santé publique, de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent communiqué, les facteurs présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion respectif.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, la finalisation de transactions stratégiques, d'acquisitions, de désinvestissements, ou d'autres stratégies de croissance et d'optimisation selon les modalités prévues, y compris l'obtention des approbations requises au moment et selon les modalités prévus, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment le fait qu'on ne s'attend pas à ce que les risques et incertitudes mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent communiqué, le fait que l'on ne s'attend pas à ce que les risques présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion et leur notice annuelle respectifs aient une incidence importante sur la Société. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y compris son plus récent rapport de gestion annuel et son rapport de gestion intermédiaire subséquent, ainsi que sa plus récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedarplus.ca.

SOURCE Power Corporation du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400