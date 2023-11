La Sun Life outille, informe et inspire les Canadiens pour les aider à atteindre l'équité et à planifier une retraite prospère.

TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Alors qu'une nouvelle génération se prépare en vue du plus grand transfert de patrimoine au pays, la planification de la sécurité financière à long terme est essentielle pour assurer une retraite prospère. Toutefois, selon un nouveau sondage mené par Ipsos pour la Sun Life, près de la moitié (46 %) des baby-boomers ne prévoient pas avoir recours à un produit de revenu viager garanti et moins de la moitié (43 %) des millénariaux disent souhaiter en savoir plus sur ce type de produit.

La Sun Life outille, informe et inspire les Canadiens pour les aider à atteindre l’équité et à planifier une retraite prospère.

Le nombre de centenaires au pays a atteint un sommet, augmentant de 64 % en à peine 10 ans1, et les femmes vivent environ trois ans de plus que les hommes2. Alors que nous vivons plus longtemps et que nous entrons dans une nouvelle dynamique de hausse des taux d'intérêt, de volatilité du marché et de tensions géopolitiques, les placements sur lesquels les Canadiens comptaient pour bâtir leur patrimoine ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. C'est pourquoi il n'a jamais été aussi important de se munir d'un plan financier qui comprend des solutions de placements garantis, comme les rentes et les fonds distincts à revenu garanti, pour préserver l'actif et répondre aux besoins en matière de retraite et de succession. Il s'agit de la solution idéale pour bâtir un patrimoine et le transmettre à la prochaine génération.

« Nous avons tous ressenti les effets de l'inflation. Plusieurs ont dû penser à la meilleure façon de faire des économies, de réinvestir et de réduire les coûts », indique Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. « À Placements mondiaux Sun Life, nous nous efforçons d'aider les gens à bâtir leur patrimoine et à gérer leurs risques financiers. En travaillant avec un conseiller de confiance, les Clients peuvent adopter une approche à long terme en vue d'établir une stratégie pour financer leurs besoins de revenus à la retraite. De plus, cela leur permet d'investir de manière à atteindre une sécurité financière durable et à accumuler du capital pour la prochaine génération. »

Les femmes et l'argent dans le futur

D'ici 2028, les Canadiennes contrôleront des actifs totalisant 4 billions de dollars3. Il s'agit presque du double de ce qu'elles détiennent à ce jour, soit 2,2 billions de dollars . Comme les femmes sont plus susceptibles de survivre à leur conjoint et d'être responsables du transfert du patrimoine à la génération suivante, il est important qu'elles se sentent en sécurité sur le plan financier. Elles doivent commencer le processus de planification le plus tôt possible pour s'assurer que leur épargne ne s'épuisera pas de leur vivant.

Toutefois, selon le récent sondage de la Sun Life, seulement 12 % des femmes baby-boomers possèdent au moins un produit de revenu viager garanti, comparativement à 24 % des hommes de la même génération. Le sondage révèle aussi que parmi ces mêmes femmes, la moitié (49 %) n'ont pas l'intention d'utiliser un produit de revenu viager garanti, et 25 % ne savent même pas ce dont il s'agit.

« Par le passé, les femmes ont eu à s'adapter à l'industrie. À Placements mondiaux Sun Life, nous croyons qu'il est temps que l'industrie s'adapte à elles », poursuit Mme Smith. « Les femmes ont plus d'argent et plus d'influence que jamais auparavant. Voilà pourquoi nous devons combler l'écart hommes-femmes en matière de patrimoine, de santé et de protection. Les femmes vivent plus longtemps, ce qui veut dire qu'elles doivent épargner plus. Elles ont aussi des besoins financiers uniques qui sont souvent négligés, notamment en ce qui a trait à l'interruption de carrière, aux responsabilités relatives aux soins, à la longévité, à la santé mentale et au déficit d'épargne-retraite. Comme les femmes employées à temps plein gagnent en moyenne seulement 90 % du salaire des hommes, nous avons à cœur de bâtir un avenir plus solide, plus équitable et plus sûr sur le plan financier pour elles, et d'assurer leur bien-être à long terme. »

Placements mondiaux Sun Life tient à aider les gens d'ici à se constituer un portefeuille diversifié de produits spécialement conçus pour la retraite et la transmission du patrimoine.

La vie est plus radieuse lorsque vous épargnez pour la retraite : Peu importe où vous en êtes, c'est le temps de vous préparer pour la retraite. Nous pouvons vous aider.

Peu importe où vous en êtes, c'est le temps de vous préparer pour la retraite. Nous pouvons vous aider. Gestion de patrimoine de confiance : Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'en cette époque d'incertitude perpétuelle. À Placements mondiaux Sun Life, nous aidons les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs.

Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'en cette époque d'incertitude perpétuelle. À Placements mondiaux Sun Life, nous aidons les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs. Investir dans les garanties : Nos Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life peuvent protéger votre épargne et vous permettre de cristalliser un revenu garanti à vie.

Nos Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life peuvent protéger votre épargne et vous permettre de cristalliser un revenu garanti à vie. Les femmes et la gestion de patrimoine : La Communauté des femmes sur les placements est un centre de ressources en ligne gratuit, qui a été créé pour outiller et inspirer les femmes du secteur des placements.

: La Communauté des femmes sur les placements est un centre de ressources en ligne gratuit, qui a été créé pour outiller et inspirer les femmes du secteur des placements. Parler à un conseiller : Les conseillers ont le savoir-faire pour vous aider à vous préparer. Ils offrent des conseils globaux, adaptés à vos besoins, pour cibler les produits et les solutions de retraite qui vous conviennent le mieux.

À propos du sondage

Cette enquête est basée sur les conclusions d'un sondage mené par Ipsos entre le 30 août et le 1er septembre 2023. Un échantillon de 750 millénariaux âgés de 27 à 42 ans et de 750 baby-boomers âgés de 58 à 77 ans a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 4,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si tous les millénariaux et les baby-boomers canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans des sous-groupes de la population. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,34 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 septembre 2023, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 34,3 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour plus de renseignements, consultez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

__________ 1 CBC, Number of Canadians living to 100 hit a record high, new census figures show, mai 2022 2 Estimations de la population, Statistique Canada, 2018 et Institut canadien des actuaires, 2017 3 Placements mondiaux Sun Life, OÙ SONT LES CONSEILLÈRES? mars 2023

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

SOURCE Sun Life Assurance Company of Canada