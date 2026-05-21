BROMONT, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, et la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, annoncent une aide financière à l'entreprise Les Produits d'érable Bromont pour la construction d'une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de produits dérivés de l'érable.

Ce projet permettra de mettre encore davantage en valeur le sirop d'érable québécois, un produit d'exception reconnu ici comme à l'international. Alors que les tendances mondiales témoignent de l'intérêt grandissant pour les produits dérivés de l'érable, cette nouvelle usine permettra au Québec de se démarquer avantageusement sur des marchés en croissance.

Ce soutien gouvernemental de plus de 3,15 millions de dollars permettra ainsi à une entreprise émergente de fabriquer des produits à valeur ajoutée destinés aux consommateurs québécois et aux marchés d'exportation.

À terme, l'entreprise prévoit transformer jusqu'à 1,5 million de livres de sirop d'érable par année. Le projet générera 18 emplois spécialisés d'ici 2029, contribuera à renforcer la compétitivité du secteur de l'érable au Québec et participera à la vitalité économique de la région.

Citations :

« L'érable, c'est non seulement une grande fierté pour le Québec, mais aussi un pilier économique important pour plusieurs de nos régions. Avec ce projet, on veut transformer davantage ce produit phare ici, au Québec, pour créer plus de valeur chez nous et soutenir toute la filière acéricole. C'est une excellente nouvelle pour nos acériculteurs, qui travaillent avec rigueur, et pour nos entreprises, qui développent de nouveaux marchés pour les produits de l'érable. Notre gouvernement va continuer d'appuyer les projets qui renforcent la compétitivité de notre secteur bioalimentaire et qui font rayonner le savoir-faire québécois. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Avec ce soutien, on mise sur l'innovation, la productivité et la croissance dans un secteur bioalimentaire important pour le Québec. Ce projet contribue à moderniser la transformation alimentaire, à créer des emplois de qualité et à positionner les produits de l'érable sur de nouveaux marchés, ici comme à l'international. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« En soutenant la construction de cette nouvelle usine à Bromont, notre gouvernement réaffirme son engagement envers le développement économique de Brome-Missisquoi. Ce projet témoigne de la vitalité de notre région et de notre capacité à faire rayonner notre savoir-faire acéricole. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi

« Cette nouvelle usine marque une étape importante pour notre entreprise. Notre ambition est simple : faire découvrir tout le potentiel du sirop d'érable québécois en développant des produits distinctifs, de grande qualité, qui pourront rejoindre les consommateurs d'ici et d'ailleurs. Grâce à cet appui, nous pouvons assurer la croissance de notre projet, lancer les travaux et investir dans les équipements nécessaires pour contribuer à faire rayonner l'or blond du Québec. Nous sommes fiers de réaliser ce projet à Bromont et de participer, à notre façon, à la vitalité de la filière acéricole. »

Gilles et Raymond Plasse, co-fondateurs et propriétaires de Les Produits d'érable de Bromont

Faits saillants :

La contribution du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'élève à 650 000 $.

Investissement Québec consent des prêts totalisant 2,5 millions de dollars.

L'usine de 13 000 pieds carrés, qui comprend des équipements automatisés, devrait débuter ses activités dès la fin de l'année.

Ce projet, qui vise la certification Global Food Safety Initiative (GFSI), permettra de diversifier les marchés d'exportation. Actuellement, 85 % du sirop d'érable québécois est exporté, dont 65 % vers les États-Unis.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 450 858-3987, [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]