Rencontre des partenaires de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Voir grand pour l'avenir du secteur bioalimentaire

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, se réjouit de l'engagement manifesté par les participants à la rencontre des partenaires de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions, qui s'est tenue le 15 mai sur le thème Voir grand.

Plus de 700 personnes, issues de diverses filières, étaient réunies, pour échanger, s'inspirer des tendances et renforcer la collaboration, au service du secteur bioalimentaire québécois.

Les discussions ont mis en évidence le rôle stratégique de la relève et du repreneuriat pour favoriser la vitalité des entreprises à long terme, qu'il s'agisse d'agriculture, de transformation alimentaire ou de pêches. Les changements dans les comportements des consommateurs, de même que le rôle clé de la collaboration régionale comme vecteur de renforcement de l'autonomie alimentaire, ont également fait partie des priorités traitées lors des échanges.

Les partenaires ont réaffirmé leur engagement collectif à l'égard des objectifs de la Politique, soulignant que, dans les périodes d'incertitude, la mobilisation du secteur et la force de la collaboration constituent les meilleurs atouts pour nourrir le Québec et assurer la compétitivité du secteur bioalimentaire à l'horizon 2035.

Citations

« Avec la Politique, on sait où on s'en va. Et on voit grand : nos objectifs sont ambitieux, et c'est en avançant ensemble qu'on va les concrétiser. L'aide annoncée lors de la rencontre s'inscrit dans cette vision et vise à soutenir des entreprises essentielles à notre souveraineté alimentaire. Je suis très heureux de l'engagement et de la participation des entreprises et des partenaires. Consommateurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, détaillants, partenaires du milieu, nous avons tous une responsabilité à assumer. C'est d'autant plus important dans le contexte géopolitique actuel, qui nous appelle à agir avec agilité et à poser dès maintenant des gestes concrets pour que nos entreprises demeurent fortes, productives et compétitives. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le secteur des pêches et de l'aquaculture joue un rôle clé dans le développement économique et la vitalité de plusieurs régions du Québec. C'est pourquoi, aujourd'hui, on donne de la prévisibilité aux entreprises de cette filière. On leur offre une continuité dans un environnement où la prévisibilité des programmes est essentielle pour planifier, investir et maintenir les activités. C'est un signal clair que le gouvernement est présent pour accompagner le secteur dans la réalisation de ses projets et de ses objectifs. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

« Face à l'instabilité géopolitique et économique, il est rassurant de pouvoir compter sur des bases solides. La Politique bioalimentaire réaffirme l'importance d'un secteur clé et mobilise ses partenaires. Sollio est fière d'y contribuer, notamment par le soutien à la relève agricole, à la recherche, à l'innovation et au transfert de connaissances aux producteurs et productrices. »

Richard Ferland, président, Sollio Groupe Coopératif

« Voir grand pour le secteur bioalimentaire du Québec, c'est choisir de bâtir une autonomie alimentaire forte et une sécurité alimentaire durable, en donnant à nos entreprises agricoles l'appui nécessaire pour grandir, innover et réussir leur transfert d'une génération à l'autre. En misant davantage sur ses achats institutionnels d'aliments québécois et sur un environnement d'affaires permettant de valoriser chacune de nos régions, l'État peut renforcer durablement notre capacité de nourrir le Québec et ailleurs. »

Martin Caron, président général, Union des producteurs agricoles

« La Rencontre des partenaires 2026 est un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la transformation alimentaire pour l'atteinte des cibles de la Politique bioalimentaire. Le CTAQ est fier de contribuer activement à travers différents projets structurants. »

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale, Conseil de la transformation alimentaire du Québec

« Pour l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, voir grand, c'est savoir pêcher les occasions et transformer chaque défi en moteur de croissance. De nos quais à nos usines, l'industrie des produits marins du Québec se mobilise pour bâtir un secteur innovant, durable et fier, capable de nourrir l'avenir et de rayonner bien au-delà de nos eaux. »

Serge Fortin, directeur général, Association québécoise de l'industrie de la pêche

« Voir grand, pour Agropur, c'est rassembler l'ensemble de la filière autour d'une ambition commune : bâtir un secteur bioalimentaire compétitif, innovant et durable. En ce sens, la Politique bioalimentaire du Québec y contribue en renforçant le savoir-faire d'ici et en soutenant des projets structurants qui créent davantage de valeur pour nos communautés, nos producteurs et nos transformateurs. »

Roger Massicotte, président, Agropur

« Le Groupe Export poursuit son travail de collaboration avec ses partenaires afin d'accélérer la croissance des exportations bioalimentaires et de maximiser la diversification des marchés pour les entreprises d'ici. En effet, dans le contexte actuel, elles sont confrontées à des défis supplémentaires, notamment en termes de coûts de production, de logistique et de productivité; la Politique bioalimentaire est un point d'ancrage collectif pour améliorer les enjeux au sein de l'industrie. »

Martin Lavoie, président-directeur général, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Faits saillants

La Politique bioalimentaire met de l'avant trois grandes orientations qui constituent un guide pour naviguer dans un environnement d'affaires en transformation : Renforcer la compétitivité du secteur sur les marchés d'ici et d'ailleurs; Valoriser le potentiel du territoire et des acteurs bioalimentaires; Intensifier les pratiques durables et la réponse aux changements climatiques.

Le secteur bioalimentaire québécois est soumis à l'influence de grandes tendances observées à l'échelle mondiale. Elles transforment le contexte d'affaires en amenant des défis et des occasions à un rythme plus soutenu qu'auparavant. Il représente près de 7 % de l'activité économique au Québec (PIB) avec environ 80 000 entreprises, dont 28 200 exploitations agricoles et quelque 3 150 établissements de transformation alimentaire. Ce secteur emploie 528 000 personnes, soit 12 % du marché du travail québécois.



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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]