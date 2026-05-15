Québec assure la continuité du développement des entreprises de pêche et d'aquaculture commerciales

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, s'est joint au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, lors de la clôture de la Rencontre des partenaires de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions. À cette occasion, ils ont annoncé un soutien financier destiné au secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales.

En investissant 4,5 millions de dollars pour maintenir le Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales, le gouvernement du Québec assure une stabilité importante à l'industrie alors même que se finalise le renouvellement du Fonds des pêches du Québec avec le gouvernement fédéral.

L'aide annoncée permettra la poursuite de la réalisation de projets innovants et structurants, essentiels au développement de la filière.

Citations

« Notre gouvernement agit pour soutenir l'ensemble du secteur, dont les pêches et l'aquaculture constituent un pilier essentiel. Cet investissement s'inscrit dans une vision à long terme : assurer la vitalité économique de nos régions côtières, renforcer notre capacité de production et soutenir les entreprises qui nourrissent le Québec. Nous poursuivons le travail avec nos partenaires, notamment le gouvernement fédéral, afin d'offrir au secteur des leviers stables et durables pour l'avenir. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le secteur des pêches et de l'aquaculture joue un rôle clé dans le développement économique et la vitalité de plusieurs régions du Québec. C'est pourquoi, aujourd'hui, on donne de la prévisibilité aux entreprises de cette filière. On leur offre une continuité dans un environnement où la prévisibilité des programmes est essentielle pour planifier, investir et maintenir les activités. C'est un signal clair que le gouvernement est présent pour accompagner le secteur dans la réalisation de ses projets et de ses objectifs. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

En 2025, la valeur des débarquements des pêches maritimes s'élève à près de 486 millions de dollars. La valeur des livraisons manufacturières des entreprises de transformation de produits aquatiques s'établit à 692 millions de dollars. Les entreprises exerçant des activités de capture, d'aquaculture et de transformation de produits aquatiques emploient sur une base saisonnière près de 7 000 personnes.

Depuis 2023, le Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales a permis de financer plus de 80 projets.

Rappelons que ce programme est échu depuis le 31 mars dernier.

Lien connexe

Programme d'appui financier au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales | Gouvernement du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Julie Plourde, Responsable de bureau et conseillère politique, Bureau de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, Cell. : 581 887-3476, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]