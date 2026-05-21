DARTMOUTH, NS, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes au Centre canadien de prévision des ouragans d'Environnement et Changement climatique Canada, fera un survol de la saison des ouragans de 2026 qui approche pour aider les gens au Canada à se préparer en conséquence.

Après la présentation, les journalistes pourront poser des questions. Il sera possible de citer les interventions, et le point de presse pourra être enregistré.

Activité : Séance d'information et point de presse (bilingue)

Date : Le jeudi 21 mai 2026

Heure : 14 h (HAA)

Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Remarque :

Ce sera la seule occasion pour les journalistes d'échanger sur le sujet avec des experts d'Environnement et Changement climatique Canada.

Les journalistes désirant poser une question sont priés d'inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent sur leur écran. Les journalistes ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]