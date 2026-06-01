Dès le 1er juin, le délicieux gâteau arc-en-ciel sera de retour dans les magasins IKEA à l'échelle du pays, et chaque morceau vendu aidera la cause

BURLINGTON, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - IKEA Canada est fière de débuter la saison de la Fierté en renouvelant son engagement envers les communautés 2ELGBTQ+ à travers le Canada. D'ici la fin de la saison, à travers la vente du gâteau arc-en-ciel de série limitée, IKEA Canada pourra verser 600 000 $ à Rainbow Railroad, un organisme sans but lucratif qui aide à assurer la sécurité de nombreuses personnes LGBTQI+.

Pour une troisième année consécutive, IKEA Canada renouvelle son partenariat avec Rainbow Railroad pour soutenir les personnes LGBTQI+ à risque (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Depuis le début de ce partenariat, les fonds amassés grâce à la vente du gâteau arc-en-ciel ont soutenu la mission de Rainbow Railroad, qui aide les personnes LGBTQI+ exposées à la persécution et à la violence à trouver un refuge sécuritaire grâce à la relocalisation d'urgence, l'intervention en situation de crise et le plaidoyer.

« Chez IKEA, nous croyons que l'égalité est un droit humain fondamental, et que toutes les personnes méritent d'avoir un endroit sécuritaire bien à eux, déclare Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable chez IKEA Canada. Le fait de dépasser un demi-million de dollars en soutien à la mission de Rainbow Railroad est une remarquable réussite, et un bel aperçu de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque notre clientèle et nos collaborateurs s'unissent pour soutenir une cause cruciale. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat afin d'aider à créer un monde plus juste et égalitaire pour les communautés 2ELGBTQ+. »

Célébration de la saison de la Fierté à travers le Canada

Chaque année durant la saison de la Fierté, IKEA Canada fait valoir son objectif visant à améliorer le quotidien du plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes à travers des initiatives réunissant l'éducation, la sensibilisation et le soutien communautaire. Celles-ci comprennent :

Un partenariat actif avec Rainbow Railroad : entre le 1 er juin et le 31 juillet, IKEA Canada verse 100 % des recettes réalisées à travers la vente de son gâteau arc-en-ciel à Rainbow Railroad, aidant ainsi plus de personnes de la communauté LGBTQI+ à accéder à des environnements sécuritaires et à des ressources.

: entre le 1 juin et le 31 juillet, IKEA Canada verse 100 % des recettes réalisées à travers la vente de son gâteau arc-en-ciel à Rainbow Railroad, aidant ainsi plus de personnes de la communauté LGBTQI+ à accéder à des environnements sécuritaires et à des ressources. La mise en place du drapeau du progrès de la Fierté inclusive envers les personnes intersexes : le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie (JICHOTBI), tous les établissements de IKEA à travers le Canada hissent le drapeau du progrès de la Fierté inclusive envers les personnes intersexes pour offrir un témoignage visible de notre engagement envers l'inclusion et l'égalité.

: le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie (JICHOTBI), tous les établissements de IKEA à travers le Canada hissent le drapeau du progrès de la Fierté inclusive envers les personnes intersexes pour offrir un témoignage visible de notre engagement envers l'inclusion et l'égalité. Un soutien aux organismes 2ELGBTQ+ à l'échelle locale : À travers plusieurs initiatives, comme la vente du sac de transport STROSTOMMA aux couleurs de l'arc-en-ciel et des partenariats locaux, IKEA Canada versera jusqu'à 40 000 $ en dons à des organismes 2ELGBTQ+ qui créent des espaces sécuritaires et inclusifs, et qui se mobilisent en faveur de changements positifs dans les communautés locales à travers le pays.

« Des partenariats comme celui que nous entretenons avec IKEA Canada sont cruciaux pour ce que nous faisons, explique Ilana Landsberg-Lewis, PDG de Rainbow Railroad. Les fonds amassés à travers la vente du gâteau arc-en-ciel viennent directement en aide aux personnes LGBTQI+ étant dans des situations extrêmement précaires, et devant rapidement être dirigées vers un environnement sécuritaire. Nous souhaitons remercier IKEA Canada, sa clientèle et les collaborateurs et collaboratrices pour leur solidarité et leur soutien constant. »

Le soutien de IKEA Canada envers les communautés 2ELGBTQ+ ne se limite pas à la saison de la Fierté et à des activités visant à collecter des dons. En tant qu'entreprise fondée sur des valeurs humanistes, IKEA s'engage à créer un milieu de travail où les collaborateurs et collaboratrices, peu importe leur orientation sexuelle et leur identité de genre, peuvent se sentir écoutés, respectés et accueillis à bras ouverts. Cet engagement se ressent dans le plan international d'inclusion des personnes 2ELGBTQ+, les pratiques éducatives visant l'inclusion et la détection des biais cognitifs, l'accès à des ressources et à de la formation sur le langage inclusif, et les groupes de ressources pour les collaborateurs et collaboratrices, comme Rainbow Connections, aidant à créer un esprit de communauté, à tisser des liens et à offrir du soutien.

Le gâteau arc-en-ciel sera offert dans les magasins IKEA à travers le pays du 1er juin au 31 juillet 2026. Pour de plus amples renseignements, visitez fr.IKEA.ca/RainbowRailroad.

À PROPOS DE RAINBOW RAILROAD

Rainbow Railroad est un organisme mondial à but non lucratif qui aide les personnes LGBTQI+ persécutées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Basé au Canada et aux États-Unis, Rainbow Railroad fournit des voies d'accès à des environnements sécuritaires à travers la relocalisation d'urgence, l'intervention en situation de crise et le plaidoyer en faveur de personnes à risque de subir des violences ou des comportements discriminatoires tolérés par les gouvernements, et ce à travers le monde. Visitez rainbowrailroad.org pour en savoir plus .

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Alicia Carroll, Responsable Relations publiques, IKEA Canada, [email protected]