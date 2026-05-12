Situé au 1100 boulevard Maloney Ouest, le centre de planification et de commande de Gatineau est une destination pratique et inspirante pour les résidents environnants, leur permettant de profiter de services de soutien individuel des experts IKEA pour planifier, commander ou acheter des agencements de meubles complexes pour toute pièce de leur maison.

Une fois les commandes passées, elles peuvent être livrées à domicile ou ramassées à l'emplacement désigné au centre de planification et de commande. Les visiteurs peuvent également profiter de l'assortiment IKEA dans l'immédiat, puisque le centre offre une sélection d'articles (à l'exception des produits alimentaires) qui peuvent être achetés sur place puis emportés chez soi.

IKEA Canada a célébré l'ouverture officielle lors d'un événement auquel ont assisté des collaborateurs IKEA Canada, des représentants de la Ville de Gatineau, ainsi que d'autres partenaires clés de la communauté.

Plusieurs intervenants ont pris la parole, dont Dan Sloan, directeur Design d'intérieur chez IKEA Ottawa, Ginette Pion, chef de rayon au centre de planification et de commande IKEA Gatineau, Amadou Diop, directeur Zone de marché chez IKEA Canada, et Marc Carrière, conseiller municipal du district de Pointe-Gatineau (12).

« Aujourd'hui, les exigences de la vie à la maison continuent d'évoluer, et nous constatons que de nombreux Canadiens déménagent ou rénovent afin de mieux répondre à leurs besoins et aspirations en constante évolution », explique Amadou Diop, directeur Zone de marché, IKEA Canada. « Nous sommes déterminés à soutenir les Canadiens en leur offrant des points de contact et des services qui proposent des articles d'ameublement plus abordables, accessibles et durables, peu importe la façon dont ils choisissent de magasiner chez nous. »

IKEA Canada compte déjà 13 centres de planification et de commande situés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. La marque d'ameublement bien établie est présente au Québec depuis plusieurs décennies grâce à un réseau dynamique de points de rencontre clients, comprenant trois magasins à grande surface, quatre points de ramassage et cinq autres centres de planification et de commande à Boisbriand, à Brossard, à Lachenaie, à Sherbrooke et à Vaudreuil.

« Gatineau est une communauté dynamique et en pleine croissance, avec divers besoin en matière d'aménagement d'intérieur. Nous croyons que ce centre de planification et de commande soutiendra les résidents à toutes les étapes de leur vie. Qu'il s'agisse de vivre dans un petit espace, en famille avec des enfants ou de planifier des rénovations, nous sommes là pour aider les clients de l'Outaouais et de la région de la capitale nationale à améliorer leur quotidien à la maison », affirme Ginette Pion, chef de rayon du centre de planification et de commande IKEA de Gatineau.

Les clients peuvent réserver leur rendez-vous de planification en ligne sur la page Centre de planification + de commande IKEA Gatineau - IKEA Canada. Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/ .

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR EN SAVOIR PLUS : Chloe Park, Spécialiste Communications, IKEA Ottawa, [email protected]