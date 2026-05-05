BURLINGTON, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - IKEA Canada organise un événement d'ouverture officielle pour le nouveau centre de planification et de commande IKEA Gatineau

IKEA Canada ouvrira un nouveau centre de planification et de commande à Gatineau (Québec) le 11 mai. Les résidents de l’Outaouais et de la région de la Capitale-Nationale peuvent planifier des rendez-vous avec des spécialistes du design à partir du 11 mai pour profiter d’articles abordables et inspirants plus près de chez eux. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

IKEA Canada poursuit sa démarche visant à répondre aux besoins de ses clients de la meilleure façon possible, peu importe comment, quand et où ils choisissent de magasiner. Les centres de planification et de commande offrent un accès facile à des services de conception experts pour la planification, la commande et l'achat d'articles d'ameublement pour n'importe quelle pièce de la maison.

Situé au 1100 boulevard Maloney Ouest, le nouveau centre de planification et de commande proposera également une sélection d'articles IKEA (à l'exception des produits alimentaires) pouvant être achetés et emportés immédiatement. De plus, un point de ramassage pour les clients sera accessible dans le même bâtiment.

Les clients peuvent profiter d'une aide à la conception pour la cuisine, la chambre à coucher, la salle de bains et le salon. Une fois la conception terminée, les clients peuvent passer une commande et faire livrer leurs achats à domicile ou les ramasser au centre de Gatineau ou à tout autre point de ramassage à proximité. Les clients peuvent désormais prendre rendez-vous à l'avance pour une gamme complète de services de planification pour le 11 mai et au-delà en consultant la page Centre de planification + de commande IKEA Gatineau - IKEA CA.

IKEA Canada a bien hâte d'offrir cette expérience de planification exceptionnelle à ses voisins de Gatineau, alors qu'elle étend son réseau de centres de planification et de commande à 6 emplacements au Québec et à 13 à l'échelle du Canada.

Quand : Le lundi 11 mai 2026

8 h 30 : Arrivée des invités ; café et rafraîchissements

8 h 45 : Prises de parole

9 h 10 : Inauguration et photos

9 h 30 : Visites

10 h : Ouverture officielle aux clients

Qui : Les personnes ci-dessous prendront la parole

Dan Sloan, directeur Design d'intérieur, IKEA Ottawa

Ginette Pion, chef de rayon, centre de planification et de commande IKEA Gatineau

Amadou Diop, directeur régional de marché, IKEA Canada

Où :

Les Promenades Gatineau, 1100 boul. Maloney Ouest, Gatineau (Québec) J8T 6G3, local no 52

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Personne chargée des relations avec les médias (sur place et pour réserver des entrevues) : Chloe Park, Spécialiste Communications, IKEA Ottawa, [email protected]