« Ce qui rend la collection IKEA PS 2026 si intéressante, c'est sa capacité d'adaptation », explique EJ Middelhoven, chef Aménagement d'intérieur et design commercial. « Pour de nombreux Canadiens, l'abordabilité est une priorité, et le mobilier choisi doit offrir de la polyvalence pour répondre à des besoins changeants, sans compromis sur le design. IKEA PS concrétise cette flexibilité avec des pièces qui allient personnalité et praticité, le tout à prix abordable. »

Pensée pour inviter à l'interaction, la collection IKEA PS présente des détails ludiques qui se révèlent à l'usage. Parmi les créations : une table à manger dotée d'un tiroir dissimulé s'ouvrant des deux côtés, une horloge PS revisitée en forme de périscope plié, et un banc à bascule qui met le corps en mouvement au simple contact. D'autres pièces encouragent l'expérimentation : une chaise multiposition pouvant être utilisée de plusieurs façons ou encore un tabouret en pin à hauteur réglable muni d'un mécanisme à cliquet qui invite à la découverte.

Depuis le milieu des années 1990, IKEA a essayé, sans succès, de créer des meubles faisant appel à l'air comme matériau. L'objectif est enfin atteint dans la collection IKEA PS 2026. Le designer Mikael Axelsson a soudé manuellement 20 prototypes avant de parvenir à relever ce défi en associant deux chambres à air retenues par une structure composée de tubes chromés.

« Toutes les créations IKEA PS reposent sur l'idée que la simplicité ne doit pas forcément être ennuyeuse, qu'elle peut au contraire être à la source de l'expression du design le plus pur et le plus captivant. J'espère que, au travers de l'interaction et de la surprise, cette simplicité se mue en découverte grâce à des objets présentant une multiplicité de fonctions et des détails inattendus qui mettent de la joie dans le cœur des gens », a affirmé Maria O'Brian, responsable créative chez IKEA of Sweden.

La collection comprend également des tapis, des housses de coussin et un jeté aux motifs expressifs et colorés, ainsi que trois vases en verre soufflé à la main.

Les designers de IKEA PS 2026 : Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, Maria Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl et Friso Wiersma.

La nouvelle collection IKEA PS 2026 sera offerte dans les magasins IKEA à travers le Canada, ainsi que sur le fr.IKEA.ca, à partir du 14 mai 2026.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

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