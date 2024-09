Pour une industrie québécoise des sciences de la vie forte et avant-gardiste - 2,5 M$ US à MY01 pour commercialiser une technologie innovante

MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi, Mme Karine Boivin Roy, annoncent un investissement de 2,5 millions de dollars américains à l'entreprise MY01. Cela permettra de soutenir la commercialisation d'un moniteur de pression en continu pour aider au diagnostic du syndrome des loges.

Le dispositif conçu par MY01 mesure en temps réel la pression dans les compartiments musculaires d'un patient et utilise une communication sans fil pour transmettre les données à une application mobile. Le syndrome des loges survient lorsque la pression dans un compartiment musculaire augmente de manière excessive. Cette pression peut entraîner une diminution de la circulation sanguine, ce qui peut endommager les muscles et les nerfs et ainsi nuire à la viabilité des tissus. La commercialisation du produit a été autorisée au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Citations :

« BioMed Propulsion vise à accélérer la commercialisation de technologies novatrices comme celle de MY01. Cet investissement de 2,5 millions de dollars américains va aider l'entreprise à percer les marchés convoités. Il témoigne de notre engagement à bâtir une industrie québécoise des sciences de la vie forte et avant-gardiste. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« MY01 poursuit sa croissance, et je suis ravie qu'on puisse soutenir cette entreprise de chez nous par l'entremise de BioMed Propulsion. Les sciences de la vie sont un secteur stratégique pour notre économie. En encourageant l'innovation, on favorise du même coup l'émergence de nouveaux fleurons québécois! »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien du gouvernement du Québec, à travers BioMed Propulsion. Cet investissement va accélérer notre mission d'améliorer les soins aux patients grâce à des solutions novatrices de surveillance en temps réel, comme notre moniteur de pression intracompartimentale continue. En mettant de l'avant des technologies médicales avancées, nous sommes fiers de contribuer à la croissance du secteur des sciences de la vie au Québec tout en améliorant les résultats pour les patients à l'échelle mondiale. »

Charles Allan, président-directeur général de MY01

Faits saillants :

L'investissement est réalisé par le biais de BioMed Propulsion, administré par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement.

BioMed Propulsion a pour objectif d'appuyer financièrement les entreprises québécoises du secteur des sciences de la vie à fort potentiel de croissance afin de les amener à commercialiser les résultats de leur recherche, tout en favorisant la participation d'investisseurs privés.

MY01 a été incorporée en 2019 et est issue d'un projet de recherche de l'Université McGill mené en 2015 sous le nom de NxtSens.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 581 989-6037; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]