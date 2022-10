Pour une fonderie propre à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après son récent appel au calme, le syndicat de la Fonderie Horne a invité la population et les élu-es de Rouyn-Noranda à venir dialoguer et à collaborer afin d'obtenir une fonderie propre à Rouyn-Noranda dans les meilleurs délais.

« Il faut à tout prix éviter le laxisme des élu-es des dernières décennies. Il va falloir atteindre le seuil de 15 nanogrammes par mètre cube d'ici l'été 2027 au plus tard, et il va falloir continuer à travailler ensuite pour atteindre la norme nationale de trois nanogrammes par mètre cube d'air », affirme Stéphane Larente, président du Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN.

Ce dernier rappelle que divers projets vont contribuer à l'atteinte du premier objectif de 2027, soit les projets Vélox, Phénix, ECCO, R3 et la zone de transition. D'autres approches seront ensuite nécessaires pour viser des émissions de trois nanogrammes ou moins sur l'ensemble du territoire. L'atteinte de l'objectif de 2027 fera en sorte que la norme de trois nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air sera respectée sur 84 % du périmètre urbain de la ville.

Le STMN-CSN réinvite la population à se prononcer sur cet enjeu majeur pour Rouyn-Noranda dans la consultation publique en cours jusqu'au 20 octobre. « Il faudrait cesser d'opposer les emplois et l'environnement et de diviser la population. On peut laisser la fonderie ouverte et améliorer la qualité de l'air comme jamais auparavant », enchaîne Stéphane Larente.

« On salue la diminution d'arsenic proposée, mais on ne doit pas se satisfaire de ça. Il faut ensuite atteindre la cible de 3 ng/m3 », ajoute le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN (FIM-CSN), Kevin Gagnon. La FIM-CSN souligne d'ailleurs que des investissements importants pour l'environnement représentent un signal positif pour la pérennité de la fonderie et pour l'économie de la région.

Transparence et suivi serré

La CSN insiste pour que les avancées qui se trouvent en ce moment sur la table ne soient pas seulement des promesses en l'air. « Le nouveau député et le gouvernement qui viennent d'être élus doivent absolument divulguer clairement, sans aucune cachette, les progrès de la fonderie de Glencore chaque année. Sans ce suivi serré, sans cette transparence, la population de la région ne pourra jamais reprendre confiance dans le processus de suivi environnemental », soutient Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN.

Responsabilité collective

« Tout le monde s'entend pour dire qu'il faut un virage vert à la Fonderie Horne. C'est une responsabilité partagée des élu-es et de Glencore de faire en sorte qu'on avance dans la bonne direction, une bonne fois pour toutes. Le temps des beaux discours est terminé, on doit passer à l'action », renchérit Yvan Duceppe, trésorier et porte-parole de la CSN sur les enjeux environnementaux. Ce dernier demande par ailleurs au nouveau gouvernement de ne pas mettre ce dossier sur pause sous prétexte que de nouveaux ministres responsables seront nommés. La CSN prône une transition juste qui tient compte de l'environnement, mais aussi des travailleuses et des travailleurs.

À propos

Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN compte environ 400 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. Avec près de 325 000 membres répartis dans 2 000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN, la Confédération des syndicats nationaux est la deuxième centrale syndicale au Québec. Elle œuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

