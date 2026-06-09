Pour son premier anniversaire, Ax.c annonce 1,5 M$ et passe en mode international

La ville de Montréal renouvelle son appui financier et un partenariat avec DMZ viendra renforcer les opportunités des startups à l'international.

Montréal, 9 juin 2026 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son premier anniversaire, l'espace d'entrepreneuriat innovant Ax.c annonce deux jalons majeurs pour la suite de son développement : le renouvellement de l'appui financier de la Ville de Montréal, à raison de 500 000 $ par année pendant trois ans, pour un total de 1,5 M$, ainsi qu'un partenariat stratégique avec DMZ, un incubateur de renommée internationale et un écosystème mondial dédié aux startups basé à Toronto, avec une présence notamment à New York et à Tokyo.

Ces deux annonces viennent confirmer la pertinence du modèle d'Ax.c, un an après son ouverture : rassembler sous un même toit les entrepreneurs technologiques, les organisations de soutien, les investisseurs, les grandes entreprises et les partenaires institutionnels afin d'accélérer les connexions, les collaborations et la croissance des startups.

Le renouvellement du financement de la Ville de Montréal constitue une marque de confiance importante envers Ax.c et son rôle dans le développement de l'écosystème entrepreneurial et technologique, à Montréal comme à l'échelle du Québec. Cet appui contribuera à soutenir la consolidation du hub, le développement de sa communauté, la qualité de son offre aux startups et sa capacité à générer des retombées concrètes pour les entreprises qui y évoluent. En attirant, en accueillant et en connectant des entrepreneurs, des investisseurs et des partenaires d'ici et d'ailleurs, Ax.c contribue aussi à renforcer l'attractivité de Montréal comme métropole d'innovation et porte d'entrée vers l'écosystème québécois.

En parallèle, le partenariat conclu avec DMZ permettra de créer de nouveaux ponts entre les écosystèmes d'innovation de Montréal, Toronto, New York et Tokyo. Grâce à cette entente, les startups hébergées à Ax.c pourront bénéficier d'un accès facilité aux espaces et au réseau de DMZ dans ces marchés, tandis que les startups de DMZ seront accueillies à Montréal par Ax.c. Cette collaboration favorisera la mobilité des entreprises technologiques, leur accès à de nouveaux réseaux et leur capacité à explorer plus facilement d'autres marchés.

« Un an après l'ouverture d'Ax.c, nous pouvons dire que le pari de créer un lieu fédérateur, ambitieux et profondément connecté à son écosystème est en train de se concrétiser. Le renouvellement de l'appui de la Ville de Montréal et ce partenariat avec DMZ nous permettent d'entrer dans une nouvelle phase : celle où la valeur d'Ax.c devient encore plus tangible pour les startups, ici comme ailleurs. Notre objectif est clair : offrir aux entrepreneurs technologiques un environnement où les bonnes connexions se font plus vite, où la communauté crée de la valeur, et où Montréal devient un véritable point d'ancrage vers le reste du Canada et l'international », a déclaré Geneviève Leclerc, directrice d'Ax.c.

« Ax.c est un projet structurant pour Montréal et pour le Québec. Il incarne parfaitement le rôle que l'ÉTS souhaite jouer dans l'économie et l'innovation : mettre la technologie, l'entrepreneuriat, les talents et les partenariats au service de projets qui ont un impact réel. En un an, Ax.c est devenu un lieu de convergence pour celles et ceux qui bâtissent les entreprises technologiques de demain. La suite doit nous permettre d'aller encore plus loin, en renforçant les liens entre la recherche, l'industrie, les startups et les marchés internationaux », a souligné Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

Le soutien renouvelé de la Ville de Montréal s'inscrit dans une volonté de renforcer les leviers qui contribuent à l'attractivité, au dynamisme économique et au rayonnement de Montréal comme métropole d'innovation.

« Montréal doit demeurer une destination de choix pour les entrepreneurs, les talents et les partenaires qui veulent bâtir des entreprises technologiques ambitieuses. En renouvelant notre appui à Ax.c, nous soutenons un lieu qui contribue directement au dynamisme économique de la métropole, à l'attractivité de notre territoire et à la vitalité de notre écosystème d'innovation. Le partenariat avec DMZ vient renforcer cette capacité de Montréal à créer des liens avec d'autres pôles stratégiques, tout en accueillant ici des startups, des idées et des occasions d'affaires venues d'ailleurs », a affirmé Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Les entrepreneurs ont besoin de réseaux qui dépassent les frontières d'une seule ville. En collaborant avec Ax.c, nous créons un corridor de soutien entre Montréal, Toronto, New York et Tokyo, qui permettra aux startups d'accéder à de nouveaux marchés, à des communautés d'affaires pertinentes et à des occasions de croissance. Ax.c joue déjà un rôle important dans l'écosystème technologique montréalais, et nous sommes heureux de bâtir avec son équipe un partenariat qui donnera plus de mobilité, de visibilité et d'options aux fondateurs », a indiqué Abdullah Snobar, directeur général de DMZ et chef de la direction de DMZ Ventures.

En célébrant son premier anniversaire, Ax.c réaffirme ainsi son ambition : être à la fois la maison des entrepreneurs technologiques à Montréal, un catalyseur de synergies au cœur du centre-ville et une porte d'entrée vers l'écosystème d'innovation québécois, canadien et international.

À propos d'Ax.c

Situé au centre-ville de Montréal, Ax.c est un espace d'entrepreneuriat innovant dédié aux startups technologiques, aux organismes de soutien, aux investisseurs, aux grandes entreprises actives en innovation ouverte et aux autres acteurs clés de l'écosystème. Ax.c vise à favoriser les connexions, les collaborations et les maillages stratégiques afin d'accélérer la croissance des entreprises technologiques et de renforcer le rayonnement de l'écosystème d'innovation québécois et canadien.

Créé par l'ÉTS pour toute la communauté entrepreneuriale innovante, Ax.c bénéficie de la participation financière du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal. Il compte également Google, le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et Bell parmi ses partenaires bâtisseurs.

Pour plus d'informations : https://espaceaxc.com

À propos de DMZ

DMZ est un incubateur technologique et un écosystème de startups qui stimulent l'entrepreneuriat au Canada et au-delà. Grâce à ses programmes primés, DMZ aide les fondateurs à développer des entreprises à fort impact, encourage les étudiants à adopter un esprit entrepreneurial et donne aux professionnels les moyens de s'épanouir dans une économie en constante évolution. En proposant un accompagnement sur mesure, des ressources de pointe et des réseaux étendus, DMZ favorise les idées audacieuses, stimule la croissance des entreprises et génère un impact économique mondial.

À ce jour, DMZ a aidé plus de 2 630 startups à lever 3,10 milliards de dollars de capitaux et a créé plus de 25 400 emplois. Basé à Toronto, DMZ gère un réseau mondial de pôles répartis dans plus de 15 pays, permettant aux entrepreneurs d'accéder à des marchés diversifiés, de collaborer à l'échelle internationale et de stimuler l'innovation globale.

Pour plus d'informations visitez : https://dmz.torontomu.ca.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde. https://etsmtl.ca

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements médias : Benoit Girard, Conseiller principal en relations publiques, Espace Ax.c, [email protected], 514-824-0605; Sophie Dubuc, Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure (ÉTS), [email protected]