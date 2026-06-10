L'ÉTS inaugure Clairière, une œuvre de Nicolas Baier à Ax.c

Réalisée dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement, l'œuvre a été conçue pour Ax.c, installée sur l'ancien parquet de la Bourse de Montréal, aujourd'hui transformé en espace d'échanges où se croisent entrepreneurs et acteurs clés de l'écosystème technologique.

Installée au cœur de cet espace d'entrepreneuriat innovant, Clairière propose une expérience visuelle qui invite à ralentir et à porter un regard différent sur le lieu. Inspirée d'archives liées notamment à l'histoire de la Bourse de Montréal, elle établit un dialogue entre la mémoire du site et son présent tourné vers l'innovation.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Clairière, une œuvre qui résonne profondément avec ce qu'est Ax.c. C'est un lieu de mouvement, de rencontres et de création, où les idées circulent et se transforment. L'œuvre traduit bien cette réalité : l'innovation n'est jamais linéaire, elle avance par essais, détours et rapprochements inattendus. Elle nous rappelle aussi que les artistes et les entrepreneurs partagent une même énergie : celle d'imaginer et de prendre des risques », a souligné Geneviève Leclerc, directrice d'Ax.c.

Une œuvre à la croisée de l'image, de la technologie et de la perception

Artiste phare de la scène contemporaine québécoise, Nicolas Baier a présenté son travail dans de nombreuses expositions individuelles et collectives, et celui-ci figure dans plusieurs collections publiques et privées au Québec, au Canada et à l'international.

Pour Clairière, l'artiste s'est appuyé sur des images historiques du site et sur des procédés numériques, incluant des outils de génération assistée. L'œuvre prend la forme d'une installation composée d'acier, d'aluminium, d'émail cuit, d'encre anti-UV et de vinyle, réalisée notamment grâce à des techniques d'impression Enameltec et de jet d'encre. Déployée sur près de trois mètres de hauteur et s'étendant sur environ dix-sept mètres de longueur, elle compose un paysage fragmenté que le regard traverse comme une image en mouvement, offrant une expérience à la fois spatiale et contemplative.

« Une clairière est un espace qui s'ouvre dans un environnement dense. C'est un lieu où le regard change, où l'on prend le temps d'observer autrement et de faire de nouvelles connexions. Avec cette œuvre, j'ai voulu créer une présence qui laisse place à l'interprétation et qui accompagne le mouvement du lieu dans lequel elle s'inscrit », a expliqué Nicolas Baier.

L'art au cœur de l'ÉTS

L'installation de Clairière s'inscrit dans la volonté de l'ÉTS d'intégrer l'art et la culture à ses milieux de vie et d'innovation, une orientation issue notamment de consultations menées auprès de la communauté en 2018, qui ont mis en évidence le souhait d'enrichir les espaces du campus par davantage d'art, de culture et de verdissement.

À travers son Programme d'intégration des arts et de la culture (PIAC), l'ÉTS déploie une approche structurée couvrant les arts visuels, les arts technologiques, les arts de la scène et les initiatives muséales. Celle-ci se traduit notamment par des spectacles gratuits et des résidences artistiques menées avec des chercheurs et des étudiants, contribuant à faire vivre sa collection d'art public et à la rendre présente dans ses milieux de vie, ainsi que par des initiatives d'art numérique diffusées dans ses espaces.

« L'ÉTS assume un rôle de fiduciaire d'une collection d'art public qui appartient à la société québécoise. Au-delà de la conservation des œuvres, nous cherchons à les faire vivre et à les intégrer pleinement à la vie de notre communauté, notamment par des expositions, des activités de médiation et des collaborations entre artistes et chercheurs, favorisant le dialogue entre l'art et la technologie », a déclaré Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel de l'ÉTS.

Ax.c célèbre sa première année d'activité

L'espace d'entrepreneuriat innovant Ax.c souligne son premier anniversaire. Depuis son ouverture en juin 2025, ce lieu, porté par l'ÉTS à titre de partenaire fondateur et gestionnaire, réunit des entrepreneurs, des entreprises, des chercheurs et des acteurs du milieu afin de favoriser l'émergence de projets porteurs.

L'arrivée de Clairière contribue à enrichir cet environnement en y ajoutant une dimension artistique qui fait écho aux valeurs de créativité et d'audace qui le traversent au quotidien.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

À propos d'Ax.c

Situé au centre-ville de Montréal, Ax.c est un espace d'entrepreneuriat innovant dédié aux startups technologiques, aux organismes de soutien, aux investisseurs, aux grandes entreprises actives en innovation ouverte et aux autres acteurs clés de l'écosystème. Ax.c vise à favoriser les connexions, les collaborations et les maillages stratégiques afin d'accélérer la croissance des entreprises technologiques et de renforcer le rayonnement de l'écosystème d'innovation québécois et canadien.

Créé par l'ÉTS pour toute la communauté entrepreneuriale innovante, Ax.c bénéficie de la participation financière du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal. Il compte également Google, le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et Bell parmi ses partenaires bâtisseurs.

Pour plus d'information : https://espaceaxc.com

SOURCE École de Technologie Supérieure

Renseignements : Sophie Dubuc, [email protected], Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS