L'ÉTS et DIAGNOS lancent une Chaire de recherche en intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - Une nouvelle Chaire de recherche de l'École de technologie supérieure (ÉTS), en partenariat avec DIAGNOS, entend transformer, grâce à l'intelligence artificielle, l'analyse d'images de la rétine en outil de dépistage précoce capable de soutenir l'identification de plus d'une centaine de maladies.

Plan rapproché d'une rétine

Dirigée par le professeur-chercheur Ismaïl Ben Ayed, également membre d'itechsanté de l'ÉTS, la Chaire de recherche DIAGNOS s'inscrit dans les activités de cet institut dédié aux technologies de la santé. Elle s'appuie sur un partenariat avec l'entreprise québécoise DIAGNOS pour développer de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à l'imagerie rétinienne.

Ces travaux visent à détecter des signaux précoces de maladies oculaires, cardiovasculaires, neurologiques et systémiques à partir d'images déjà utilisées en milieu clinique, obtenues de manière simple et à faible coût.

La rétine comme outil d'aide au diagnostic grâce à l'IA

La rétine permet d'observer de façon non invasive le système vasculaire et nerveux, ce qui en fait une source d'information précieuse sur l'état de santé général.

Les travaux de la Chaire visent à mieux exploiter ces images, en s'appuyant sur la vision par ordinateur (computer vision), une branche en pleine croissance de l'intelligence artificielle, domaine dans lequel l'ÉTS a développé une expertise de premier plan. Cette approche permet de soutenir le dépistage et d'aider à orienter plus rapidement les patients, notamment lorsque l'accès à un spécialiste est plus long.

« La rétine représente une fenêtre unique sur la santé globale. Nous développons de nouvelles méthodes d'intelligence artificielle capables de faire ressortir des signaux subtils dans les images médicales afin de soutenir plus tôt la décision clinique », explique le professeur et membre d'itechsanté, Ismaïl Ben Ayed.

Les recherches portent sur des algorithmes d'intelligence artificielle interprétables, capables d'indiquer les zones des images qui influencent leurs résultats et d'évaluer leur niveau d'incertitude. L'objectif est de faciliter leur utilisation en contexte clinique.

Une collaboration entre l'ÉTS et DIAGNOS

La Chaire s'inscrit dans une collaboration entre l'ÉTS et DIAGNOS, entreprise québécoise spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées à la santé oculaire.

« Ce partenariat avec l'ÉTS nous permet de faire évoluer nos technologies vers une nouvelle génération d'outils d'IA mieux adaptés aux réalités cliniques. L'objectif est de transformer les avancées de la recherche en solutions concrètes pour améliorer le dépistage et le suivi des patients », souligne André Larente, président de DIAGNOS.

La Chaire contribue également à la formation de personnel hautement qualifié, incluant des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs ainsi que des chercheurs et chercheuses postdoctoraux, qui participent directement aux travaux de recherche.

« Cette Chaire illustre la force de la recherche à l'ÉTS et notre capacité à développer des partenariats avec l'industrie dans des domaines où l'intelligence artificielle peut avoir un impact concret en santé », souligne Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

Événement de lancement

Le lancement officiel de la Chaire s'est tenu le 11 juin 2026 à l'ÉTS, en présence de représentants du milieu académique, de l'industrie et du secteur de la santé.

L'événement a permis de présenter les objectifs de la Chaire et ses premiers axes de recherche, ainsi que d'illustrer concrètement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse d'images de la rétine.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie rétinienne. Ses solutions visent à révéler des signaux précoces liés à la santé oculaire et à fournir aux professionnels de santé des informations complémentaires pour soutenir leur évaluation clinique, dans une approche responsable, scientifique et centrée sur l'alliance avec les cliniciens.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements : Sophie Dubuc, Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS