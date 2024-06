Pour répondre efficacement aux urgences sanitaires - Le ministre Lamontagne dépose un projet de loi afin de mieux assurer la protection des cheptels

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a présenté aujourd'hui le projet de loi no 70, Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (loi P-42). Il vise à bien outiller le Québec en vue d'assurer une meilleure protection de la santé animale et de la santé publique ainsi que de préserver la santé économique du secteur bioalimentaire.

Les modifications proposées permettraient au gouvernement de répondre plus efficacement aux situations d'urgence sanitaire, de se doter de méthodes d'intervention bonifiées pour faire face aux nouveaux enjeux en santé animale et de mieux lutter contre l'antibiorésistance.

Par exemple, il serait possible de mettre en place un plan de traitement et de surveillance pour l'ensemble du troupeau lorsque certains individus montreraient des symptômes de maladie. Par ce projet de loi, le Québec se donnerait les outils pour gagner en rapidité et en agilité en cas d'imprévus sanitaires.

Le dépôt du projet de loi s'inscrit dans un contexte où, depuis plusieurs années, des événements importants affectent la santé animale à travers le monde, tels que la dispersion de la peste porcine africaine dans un nombre grandissant de pays ou les épidémies d'influenza aviaire hautement pathogène qui frappent notamment l'Amérique du Nord depuis 2021. Par ailleurs, la résistance aux antimicrobiens est également en augmentation et constitue une menace grandissante pour la santé animale et, par conséquent, la santé publique. Cette combinaison d'événements rappelle l'importance de disposer d'outils actualisés et efficaces en matière de prévention, de surveillance et de lutte.

Citation

« Avec les changements climatiques de plus en plus importants et la menace de nouvelles maladies, votre gouvernement prend les moyens nécessaires pour protéger la santé des animaux et de la population. On veut assurer une meilleure surveillance, renforcer la prévention et améliorer le contrôle des risques sanitaires pour nos animaux d'élevage. Avec le projet de loi no 70, le Québec disposerait des outils et de la flexibilité nécessaires pour que les entreprises agricoles soient mieux protégées. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Québec compte près de 11 600 élevages en production animale qui pourraient bénéficier d'une meilleure protection sanitaire à la suite de la modification de la loi. Cela représente un cheptel total avoisinant les 240 millions d'animaux.

Le projet de loi permettrait notamment : d'actualiser les outils de prévention et d'intervention de la loi P-42, notamment en cas d'urgence sanitaire ou de maladie émergente; d'améliorer le cadre d'action pour des enjeux d'importance tels que la lutte contre l'antibiorésistance.

La mise à jour de la loi P-42 permettrait également une harmonisation avec les législations comparables, qu'elles soient provinciales, fédérales ou internationales.

Cette loi permet notamment la mise en place d'activités de surveillance, de prévention et de lutte pour assurer la protection de la santé des animaux et des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.

L'antibiorésistance est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Elle se produit lorsqu'un antibiotique ne parvient plus à tuer certaines bactéries ou à freiner leur croissance.

Lien connexe

Projet de loi n° 70, Loi modifiant la Loi sur la protection sanitaire des animaux

