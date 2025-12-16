MISE EN GARDE À LA POPULATION - Présence non déclarée de blé et de moutarde dans divers pâtés de lapin préparés et vendus par l'entreprise Ferme Laobec

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Ferme Laobec, située au 471, avenue Gilles-Villeneuve, à Berthierville, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou à la moutarde et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Pâté lapin (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pâté effiloché de lapin (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pâté lapin et légumes (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Allergènes Format CUP Lot visé « Pâté effiloché

de lapin » Blé Moutarde Unitaire 000020010003 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte

aucune mention de la présence de blé ni

de moutarde « Pâté lapin légumes » Blé Unitaire 000028010005 Tous les lots dont l'étiquette ne comporte

aucune mention de la présence de blé

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements de la province de Québec et sur le site Internet de l'entreprise. Ils étaient emballés dans une pellicule thermoformée. Les produits étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou à la moutarde et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5520

