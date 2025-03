De plus, les Canadiens peuvent courir la chance de gagner une escapade tout compris au Catalonia Montego Bay

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Vacances Sunwing est heureux d'annoncer que Catalonia Hotels & Resorts est son partenaire du mois de mars. Les voyageurs auront ainsi plus d'occasions d'économiser et profiteront d'un meilleur accès à des vacances de qualité à des prix compétitifs dans des destinations prisées comme le Mexique, la Jamaïque et la République dominicaine.

Catalonia Grand Costa Mujeres All Suites & Spa (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Les Canadiens peuvent réserver une escapade tropicale dans une propriété Catalonia et profiter de rabais exclusifs applicables aux réservations effectuées entre le 1er et le 31 mars 2025 pour des voyages ayant lieu d'ici le 20 décembre 2025. De plus, les voyageurs peuvent courir la chance de gagner une escapade tout compris pour deux personnes au Catalonia Montego Bay en remplissant le formulaire de concours sur Sunwing.ca.

Les vacanciers qui recherchent une escapade entre adultes peuvent séjourner au Catalonia Royal La Romana, l'une des propriétés offertes dans le cadre de notre promotion du partenaire du mois. Cet hôtel est situé à seulement quelques pas de la plage à La Romana, en République dominicaine, une destination reconnue pour ses terrains de golf, sa topographie et ses aventures hors des sentiers battus. Sur place, on retrouve des piscines, des sports nautiques non motorisés, des leçons de plongée sous-marine et des cours de danse. Les hébergements sont modernes, notamment les suites avec accès piscine, et les clients profitent du partage de services « Séjournez dans 1, profitez de 2 », qui offre un accès complet aux installations du Catalonia Bayahibe.

La Riviera Maya est reconnue pour offrir des expériences mémorables sous le soleil aux vacanciers de tous les âges, et le Catalonia Playa Maroma, un hôtel tout compris, ne fait pas exception à la règle. On y retrouve une piscine d'eau douce avec une section pour enfants, un miniclub, des activités du matin au soir comme le kayak et le tir à l'arc, une boîte de nuit, des camions-restaurants et une crêperie. Il y a de quoi plaire à tous les goûts. En se surclassant à la catégorie Privileged, les familles, les groupes d'amis et les autres voyageurs peuvent profiter de commodités supplémentaires comme un service aux chambres en tout temps, un restaurant exclusif, une section privée à la plage avec service de boissons et plus encore.

Découvrez la vaste gamme de propriétés tout compris de Catalonia Hotels & Resorts au Mexique et dans les Caraïbes. Pour plus d'informations ou pour profiter de ces rabais exclusifs d'une durée limitée, réservez un forfait de Vacances Sunwing en contactant un conseiller en voyages ou en visitant le Sunwing.ca d'ici le 31 mars 2025.

