Les mesures de réduction et de prévention du tabagisme peuvent faire baisser le risque de maladies chroniques liées au tabac

OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - Le tabagisme est la principale cause évitable de décès prématuré et de maladie au Canada et peut augmenter le risque de maladie chronique. Les populations dites « à risque » du pays, comme les personnes issues de ménages socioéconomiquement défavorisés, les personnes racisées ou les Autochtones, connaissent des taux de tabagisme plus élevés et des écarts en matière de santé dus au tabac plus marqués que le reste de la population.

Au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1,6 million de dollars destiné à cinq organisations pour promouvoir la prévention et le renoncement au tabac dans tout le Canada, en mettant l'accent sur les populations les plus vulnérables. Voici les détails de l'investissement :

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) recevra 146 411 $ pour concevoir des services de renoncement au tabac visant à aider les membres des communautés noires de Toronto à réduire les méfaits du tabagisme et le risque accru de maladies chroniques.

à réduire les méfaits du tabagisme et le risque accru de maladies chroniques. L'Association for Action on Smoking and Health (AASH) recevra 528 132 $ pour prévenir et réduire la consommation de tabac commercial dans les communautés des Premières Nations de l' Alberta . Le projet misera sur des connaissances holistiques axées sur les Autochtones, des processus durables, des méthodes orientées vers la communauté, des interventions conformes aux approches de la santé de la population et la mise en œuvre de concepts respectueux de la culture et fondés sur des données probantes.

. Le projet misera sur des connaissances holistiques axées sur les Autochtones, des processus durables, des méthodes orientées vers la communauté, des interventions conformes aux approches de la santé de la population et la mise en œuvre de concepts respectueux de la culture et fondés sur des données probantes. L'Association pulmonaire de la Saskatchewan recevra 389 170 $ pour mobiliser les jeunes et les jeunes adultes des Premières Nations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves, afin de concevoir une approche visant à lutter contre l'utilisation abusive du tabac. Le projet sera axé sur l'éducation et la prévention, le soutien à l'abandon du tabac et la défense des intérêts du public.

recevra 389 170 $ pour mobiliser les jeunes et les jeunes adultes des Premières Nations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves, afin de concevoir une approche visant à lutter contre l'utilisation abusive du tabac. Le projet sera axé sur l'éducation et la prévention, le soutien à l'abandon du tabac et la défense des intérêts du public. L'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse recevra 284 759 $ pour créer un programme souple de renoncement au tabac fondé sur des données probantes afin de répondre aux besoins particuliers des populations prioritaires en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

L'Université Lakehead recevra 302 413 $ pour accroître l'accès des populations prioritaires et leur recours aux interventions de renoncement au tabac fondées sur des données probantes et pour déterminer les besoins d'intervention en matière de tabac au sein de ces populations.

Ces investissements s'harmonisent avec les objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac, qui vise à réduire la consommation de tabac à moins de 5 % d'ici 2035 et qui reconnaît le tabagisme comme étant un facteur de risque de développer une maladie chronique. L'abandon du tabagisme peut être difficile, mais c'est possible. La meilleure façon d'y parvenir est de trouver la solution qui fonctionne pour la personne qui désire cesser de fumer. Pour en savoir plus, visitez Canada.ca/arreter-fumer.

Citations

« L'abandon du tabagisme est l'une des meilleures décisions pour sa santé, la santé de ceux qui nous entourent et la planète. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement est résolu à investir dans des solutions qui faciliteront l'abandon du tabagisme pour tous les membres de la population. En appuyant des projets communautaires axés sur la prévention et la réduction de la consommation de tabac, nous pouvons contribuer à faire reculer les taux de tabagisme dans tout le pays et aider tous les membres de la population canadienne à protéger leur bien-être. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé



« La prévention et la réduction du tabagisme chez les populations dites à risque permettront à ces dernières de découvrir comment améliorer leur santé et réduire leur risque de développer des maladies liées au tabac. Les investissements du gouvernement fédéral sont essentiels pour appuyer toutes les Canadiennes et tous les Canadiens en leur fournissant des outils, en leur donnant accès à des services et en les aidant à modifier leur comportement face au tabac. Le soutien apporté à ces organisations et à leurs projets nous permet d'aider les populations prioritaires à vivre en meilleure santé. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé



Faits en bref

Chaque année, près de 30 000 Canadiennes et Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du poumon, une maladie dévastatrice et souvent évitable.

Il ressort des études que de nombreux fumeurs ont été initiés à la cigarette à un âge précoce et fumaient régulièrement à l'âge de 18 ans. En effet, 8,6 % des élèves de la 7 e à la 9 e année (secondaire 1 à 3 au Québec) ont déjà essayé de fumer la cigarette. Il devient plus difficile d'arrêter de fumer plus tard dans la vie lorsqu'on commence à fumer jeune.

à la 9 année (secondaire 1 à 3 au Québec) ont déjà essayé de fumer la cigarette. Il devient plus difficile d'arrêter de fumer plus tard dans la vie lorsqu'on commence à fumer jeune. Le financement annoncé aujourd'hui est distribué à même le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC) de l'Agence de la santé publique du Canada , qui appuie des projets axés sur la réduction du risque de maladies chroniques chez les Canadiennes et les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique.

, qui appuie des projets axés sur la réduction du risque de maladies chroniques chez les Canadiennes et les Canadiens en s'attaquant aux facteurs de risque modifiables courants, à savoir la mauvaise alimentation, le tabagisme et l'inactivité physique. Ces investissements cadrent avec la Stratégie canadienne sur le tabac, qui voit dans le tabagisme un des principaux facteurs de risque modifiables des maladies chroniques et vise à réduire le tabagisme à 5 % d'ici 2035.

La consommation de tabac intervient dans l'apparition de plus de 40 maladies et autres problèmes de santé graves. La cigarette reste la principale cause du cancer du poumon et de 20 autres types de cancer.

La moitié des personnes qui fument quotidiennement perdront la vie à cause du tabac.

Liens associés

Stratégie canadienne sur le tabac

Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709