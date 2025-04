TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario ou l'ARSF, a introduit de nouvelles exigences en matière de formation continue pour tous les agents d'hypothèques et courtiers hypothécaires. Cette initiative contribuera à accroître le professionnalisme dans le secteur du courtage hypothécaire.

Ces exigences comportent deux volets : Effectuer la formation continue et les connaissances techniques, ainsi que le perfectionnement professionnel (« formation continue professionnelle »).

La date limite pour remplir les nouvelles exigences de la formation continue est le 31 mars 2026.

Participez au webinaire et séance d'information de l'ARSF

Pour en savoir plus sur les nouvelles exigences en matière de formation continue, l'ARSF organise un webinaire en direct et une séance de questions et réponses interactives pour les courtiers principaux le mercredi 23 avril 2025.

La séance sera animée par Steven Tysall, gestionnaire principal, Conformité des permis, et David Ha, gestionnaire principal, Surveillance de la réglementation et de l'accréditation.

Nous discuterons des points suivants :

Les démarches à effectuer dès maintenant pour répondre aux exigences de la formation continue

Les critères de formation continue professionnelle et la manière de les obtenir

Les conséquences si vous ne remplissez pas ces exigences

Un deuxième webinaire aura lieu pour tous les agents et courtiers le mercredi 7 mai 2025.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue à travailler pour le compte de tous les intervenants, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

Pour en savoir plus, consultez www.fsrao.ca.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers