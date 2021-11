MISSISSAUGA, ON, le 12 nov. 2021 /CNW/ - GSK s'est classée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2022. C'est la troisième année d'affilée que l'entreprise reçoit cette distinction prestigieuse. L'initiative des 100 meilleurs employeurs au Canada est un concours national visant à reconnaître les employeurs chefs de file dans leur secteur qui offrent un milieu de travail exceptionnel à leurs employés.

« La dernière année a été remplie de perturbations et de défis pour nous tous », affirme Faris El Refaie, président et directeur général, Pharmaceutiques GSK Canada. « Je suis vraiment fier des employés de l'ensemble du pays qui se sont mobilisés, se sont adaptés et ont continué d'être à la hauteur de notre engagement envers les patients. C'est en grande partie grâce à leur passion et à leur dévouement si GSK est un milieu de travail aussi formidable. »

Forte de plus de 2600 employés à temps plein, GSK est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la science, qui a des sièges divisionnaires à Mississauga, en Ontario et à Laval, au Québec. Ses deux usines québécoises de fabrication se consacrent à la recherche, à la mise au point et à la fabrication de médicaments, de vaccins et de produits de soins de santé aux consommateurs. Ce prix reconnaît la culture bien ancrée dans les valeurs de GSK et la détermination de celle-ci à créer un milieu où les membres de son personnel peuvent être eux-mêmes, se sentir bien et s'épanouir.

« Au cours de l'année, GSK a réussi à opérer un important changement de culture qui a soutenu et encouragé nos employés à examiner de quelles façons ils pouvaient modifier leurs méthodes de travail pour donner le meilleur d'eux-mêmes », explique Nicole Stuart, chef nationale des ressources humaines, GSK Canada. « Même au beau milieu d'une crise de santé publique, GSK a continué de s'engager à offrir un lieu de travail exceptionnel à tous les employés, incluant des programmes de perfectionnement professionnel, des occasions d'interagir virtuellement et de soutenir les initiatives d'engagement des communautés. »

Tenir ses promesses aux patients pendant une pandémie

Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, GSK reste déterminée à assurer la santé et le bien-être des patients, des clients, des employés et des collectivités qu'elle sert. Reconnus comme exerçant des activités essentielles pendant la pandémie, les deux sites canadiens de fabrication de GSK ont continué à produire des médicaments, des vaccins et des produits de soins de santé durant les fermetures générales. Pendant ce temps, 1500 employés sont passés du bureau au travail à domicile grâce au soutien de l'équipe des TI et d'outils de collaboration en ligne. GSK a fourni aux employés de bureau la technologie et les systèmes leur permettant de réussir individuellement et collectivement, tout en favorisant leur bien-être personnel. Les employés avaient accès à l'ensemble du matériel de formation et collaboraient de façon virtuelle afin de respecter nos engagements envers les patients et les professionnels de la santé. Ils ont également pu prendre part à des activités sociales virtuelles, ce qui a permis de maintenir le dynamisme et l'esprit d'équipe.

À propos de l'initiative des 100 meilleurs employeurs au Canada

L'équipe de rédaction des 100 meilleurs employeurs au Canada évalue les employeurs en fonction de huit critères, qui n'ont jamais changé depuis le début du projet : lieu de travail physique; atmosphère de travail et relations sociales; avantages sociaux liés à la santé, à l'aspect financier et à la famille; vacances et congés; communications avec les employés; gestion du rendement; formation et perfectionnement des compétences; et engagement dans la communauté. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations de leur secteur afin de déterminer lesquels offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. La liste complète des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2022 a été présentée dans un encart spécial de l'édition du 12 novembre du Globe and Mail et se trouve sur le site Web du concours au www.canadastop100.com.

À propos de GSK

GSK est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur la science, qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.ca.gsk.com.

